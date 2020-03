Coronavirus: Verpleeghuizen op slot, Netflix verlaagt beeldkwaliteit

De belangrijkste punten van vandaag:

NS rijdt donderdag en vrijdag al met minder treinen.

Bloemencorso Bollenstreek afgelast.

Er zijn sinds woensdagmiddag achttien patiënten overleden aan het coronavirus. Het dodental stijgt daarmee naar 76.

Het aantal vastgestelde besmettingen is gestegen met 409, en ligt nu op 2460.

Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een telefoonnummer geopend voor senioren die vragen hebben over het coronavirus. Bellen kan naar 030-3400600.

Vanwege de grote hoeveelheid informatie zijn wij dinsdag een nieuw liveblog gestart. Informatie van daarvoor vind je hier.

Netflix verlaagt beeldkwaliteit op verzoek van Europese Commissie

Netflix gaat de komende dertig dagen de beeldkwaliteit in Europa verlagen om te voorkomen dat het internet overbelast raakt. Volgens de Europese Commissie maken meer mensen dan normaal gebruik van het streamingplatform wegens de coronaquarantaine. Brussel is bang dat het internet daardoor 'verstopt' kan raken. Door dit besluit zou het dataverkeer met ongeveer een kwart moeten verminderen.

Invictus Games Den Haag gaan niet door

De Invictus Games in Den Haag zijn uitgesteld vanwege het coronavirus. Dat heeft de organisatie besloten. Het besluit is in nauw overleg met teams van deelnemende landen genomen. Het evenement zou worden gehouden in het Zuiderpark in Den Haag en het Hofbad in Ypenburg. De Invictus Games zijn een initiatief van de Britse prins Harry en werden in 2014 voor het eerst in Londen gehouden.

Verpleeghuizen op slot

Voorlopig mogen verpleeghuizen geen bezoekers meer toelaten. Dat laat minister Hugo de Jonge weten tijdens een persconferentie op donderdag. Volgens Bruins is dat een 'hele ingrijpende maatregel'. De bewoners van verpleeghuizen lopen groot risico bij besmetting met het coronavirus. Volgens Bruins zijn er voor mensen met dierbaren in verpleeghuizen wel opties om in contact te blijven, waaronder videobellen.

Commissaris van de Koning schrijft brief aan provincie Zuid-Holland

De Commissaris van de Koning voor de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft een open brief geschreven aan alle inwoners van de provincie. In de brief erkent Smit de onzekere tijden die niet alleen de provincie maar ook het hele land te wachten staan. 'Samen komen wij deze moeilijke periode door. Met oog en met zorg voor elkaar', schrijft Smit.

In de brief staat verder dat alle openbare bijeenkomsten en vergaderingen voor de komende weken worden uitgesteld. 'Daarmee sluit de provincie aan bij het beleid en de maatregelen van de regering voor alle organisaties, bedrijven en instellingen.' Ook roept Smit alle Zuid-Hollanders op om elkaar zoveel mogelijk te helpen.

Minister Bruins treedt af

Minister Bruno Bruins (VVD) van het ministerie voor Medische Zorg, Sport en Welzijn heeft zijn ontslag ingediend bij de koning. De aankondiging komt nog geen dag nadat de Haagse oud-wethouder tijdens het Kamerdebat over het coronavirus in elkaar zakte wegens oververmoeidheid. De taken van Bruins worden overgenomen door minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge (CDA).

ANWB sluit winkels

De winkels van de ANWB zijn sinds donderdag 17.00 uur gesloten. Volgens de directie is nog niet duidelijk wanneer de winkels weer open zullen gaan. Ook laat de directie weten dat het besluit is genomen wegens het coronavirus. De services van de ANWB Alarmcentrale, de Wegenwacht, traumahelikopters en de bergers van Logicx blijven draaien.

Veiligheidsregio Haaglanden: 'Markten blijven voorlopig open'

De meeste markten in de negen gemeenten in de veiligheidsregio Haaglanden blijven voorlopig open. Dat heeft het regionaal beleidsteam (RBT) besloten tijdens de vergadering op donderdag besloten. 'Het aanbod van vaak relatief goedkope en verse etenswaar in de buitenlucht is een belangrijk onderdeel van het winkelaanbod in deze periode.'

Volgens het RBT kunnen de marktkooplieden er zelf voor zorgen dat er niet te veel mensen bij één kraam staan. De gemeenten zullen tijdens de markt in de gaten houden of de bestaande maatregelen tegen het coronavirus worden nageleefd. 'Zo kunnen we hopelijk de markten openhouden maar als men zich niet aan de richtlijnen houdt zal dit besluit worden herzien.'

De burgemeester van Leiden, Henri Lenferink, heeft gezegd de markt in Leiden niet door te laten gaan. Leiden valt onder de veiligheidsregio Hollands Midden. Volgens Lenferink heeft hij dat besluit genomen omdat de veiligheid van de marktkooplui en marktbezoekers niet gegarandeerd kan worden. 'Het hele beleid is er op gericht om geen grote groepen bij elkaar te laten komen en ook geen mensen dicht bij elkaar. Dat zijn nu juist de kenmerken van de zaterdagmarkt. Het gaat nu gewoon niet', aldus Lenferink.

Supporters ADO trots op ziekenhuispersoneel

Om het ziekenhuispersoneel een hart onder de riem te steken is donderdagmiddag een groep ADO-supporters naar het Westeinde Ziekenhuis gegaan om daar een spandoek uit te rollen. Op het meterslange doek stonden teksten als: 'Haagse Helde, You"ll Never Walk Alone' en 'Trots op jullie die voor ons zorgen'.

Foto: Jacco van Leeuwen

Foto: Jacco van Leeuwen

Grand Prix Zandvoort uitgesteld

De Grand Prix van Zandvoort in de Formule 1 is voorlopig uitgesteld. Dit heeft de overkoepelende organisatie FIA besloten vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Ook de wedstrijden in Spanje en Monaco gaan voorlopig niet door.

Reinier de Graaf ziekenhuis mondmaskers

Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft doet een noodgedwongen oproep aan ondernemers zoals tuinders om beschermende mondmaskers te doneren. Door de opmars van het coronavirus hebben ziekenhuizen wereldwijd te maken met schaarste op het gebied van mondmaskers. Om de slinkende voorraad aan te vullen vraagt het ziekenhuis om hulp.

'We vragen ondernemers zoals tuinders, tandartsen, bouwmarkten, aannemersbedrijven en verfwinkels die in het bezit zijn van ongebruikte mondmaskers in een gesloten verpakking van het type FFP1 en FFP2 om deze aan ons aan te bieden', aldus het ziekenhuis. Mensen die zulke maskers bezitten en ze willen doneren kunnen contact opnemen met het ziekenhuis via mondmaskersreinier@rdgg.nl.

Centraal hulpnummer voor alle Hagenaars

Vanaf donderdag kunnen alle Hagenezen met vragen over het coronavirus terecht bij het nieuwe telefoonnummer van welzijnsorganisatie Xtra. Het telefoonnummer is opgezet in samenwerking met de Gemeente Den Haag om de dienstverlening in de stad ook in deze onstuimige periode voort te zetten.

Het telefoonnummer is 070 205 30 03 en is doordeweeks beschikbaar tussen 9.00 uur en 21.00 uur. In het weekend is het nummer beschikbaar van 10.00 uur tot 16.00 uur. Het nummer is niet alleen beschikbaar voor informatie over het coronavirus, maar ook voor mensen die met vragen zitten over hun werk, zelfisolatie of andere vraagstukken waar de inwoners van Den Haag nu mee zitten.

Historisch lege straten

Het is vanwege het coronavirus enorm rustig in de straten. Onze verslaggever maakte een impressie in Leiden en Zoetermeer.

Crisisoverleg kabinet

Het crisisteam van het kabinet komt donderdagmiddag bijeen voor overleg over de coronapandemie. Na eerdere bijeenkomsten van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) kondigde het kabinet maatregelen aan, zoals het stoppen met handen schudden en de sluiting van scholen en horeca.

Het overleg zal naar verwachting onder meer gaan over het mogelijk sluiten van verpleeghuizen voor bezoekers. Hierover zijn donderdag ook gesprekken gevoerd met de sector. Als hierover een landelijk besluit wordt genomen, gebeurt dat in het beraad van de MCCb, zeggen ingewijden.

Vaccinaties kinderen en zwangeren

De vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma voor zwangere vrouwen, baby's en peuters gaan gewoon door. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 'De vaccinaties voor kinderen van 0 tot 4 jaar op het consultatiebureau gaan gewoon door, mits ouder en/of kind niet ziek is. Ook zwangeren kunnen op het consultatiebureau nog steeds de 22 wekenprik tegen kinkhoest halen.'

Volgens het RIVM is het halen van deze vaccinaties belangrijk voor het opbouwen van basisimmuniteit bij het jonge kind. Ouders en kinderen die verkouden zijn, mogen niet naar het consultatiebureau komen. De vaccinatie wordt in dat geval enkele dagen of weken uitgesteld, zegt het RIVM.

Nieuwe cijfers

In Nederland zijn nog eens achttien mensen overleden aan het coronavirus. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdagmiddag. Het dodental stijgt daarmee naar 76. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar.

Sinds woensdag zijn 409 mensen positief getest. Het totaal aantal positief geteste mensen staat nu op 2460. Onder hen werken er 549 in de zorg. De meeste positief geteste mensen wonen in Noord-Brabant. Daarna volgen Zuid-Holland en Limburg.

Het aantal ziekenhuisopnamen is gestegen van 408 tot 489. Tot die groep behoren ook de mensen die met Covid-19 in het ziekenhuis belandden, maar weer zijn opgeknapt.

Plexiglas voor kassamedewerkers

Supermarktketen Dirk van den Broek past de kassa’s in alle filialen aan met beschermend plexiglas. Albert Heijn en Jumbo deden dat eerder deze week ook al. Het plexiglas moet kassamedewerkers beschermen tegen het coronavirus.

Ook in winkels van supermarktketen Hoogvliet is inmiddels plexiglas geplaatst bij de kassa’s. Het bedrijf zegt de ontwikkelingen 'nauwlettend te volgen' en het beleid daarop aan te passen.

Bij Albert Heijn werden eerder deze week al schermen geplaatst | Foto: ANP

Genoeg wc-papier

Minister-president Rutte heeft donderdag medewerkers van een grote AH-supermarkt in Den Haag een hart onder de riem gestoken in de drukte die ze ervaren doordat mensen massaal spullen zijn gaan hamsteren.

Vooral met de behoefte aan wc-papier speelde Nederland zich via sociale media internationaal in de kijker. Rutte zei voor de camera van de NOS dat hamsteren niet nodig is en dat er genoeg wc-papier in Nederland is. 'Er is zoveel. We kunnen tien jaar poepen.'

Bloemencorso Bollenstreek afgelast

Het Bloemencorso Bollenstreek gaat dit jaar niet door. 'Het doet pijn, maar de gezondheid van het publiek en de vrijwilligers staat voorop', legt voorzitter Willem Heemskerk uit. De corso zou op 25 april van Noordwijk naar Haarlem rijden, maar daar gaat nu een streep doorheen. De corso komt ook niet later in het jaar nog terug. 'Dit jaar zal het corso niet rijden, omdat het coronavirus ons in een ijzeren greep houdt.'

Jumbo Nieuwkoop start ouderenuurtje

De Jumbo in Nieuwkoop is begonnen met een ouderenuurtje. De supermarkt wil dat ouderen 's ochtends van 7.30 uur tot 9.00 uur rustig hun boodschappen kunnen doen. 'Als tussen deze uren voornamelijk ouderen komen hebben ze minder (menselijk) contact, wat misschien helpt ter voorkoming van verspreiding van het virus. De supermarkt is niet gesloten voor jongeren, maar het Nieuwkoopse filiaal hoopt dat jongeren pas na 9.00 uur hun boodschappen komen doen.

Mark Rutte brengt bezoekje aan Haagse supermarkt

De minister-president van ons land bracht donderdagochtend een bezoek aan een Haagse supermarkt. Hij sprak zijn waardering uit voor de hardwerkende medewerkers.

'Volgende week 500 tot 1000 nieuwe patiënten op intensive care'

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is een onderzoek begonnen om te kijken in welke ziekenhuizen de intensive care zo vol ligt met coronapatiënten dat deze moeten worden overgeplaatst. De organisatie verwacht volgende week tussen de vijfhonderd en duizend nieuwe patiënten die naar de intensive care moeten. Dat staat in een mededeling van de voorzitter aan de leden.

'Op dit moment is er een scheve verdeling van het aantal COVID-19 patiënten op de verschillende ic-afdelingen in het land', zo schrijft de NVIC. Vooral Noord-Brabant heeft het zwaar. OM de last te verdelen en om ruimte te houden voor nieuwe patiënten probeert de vereniging de coördinatie van het verplaatsen van patiënten 'in betere banen te leiden'.

Koningsdag in Leiden afgelast

De viering van Koningsdag op 27 april in Leiden gaat niet door. Dat meldt de Oranjevereniging Leiden. 'Gezien de verwachting dat de situatie rond het coronavirus niet op korte termijn zal veranderen zien wij geen andere keuze om de organisatie van Koningsdag te stoppen. Het spijt ons zeer maar wij willen geen risico’s nemen, voor niemand', zegt de organisatie.

'Het niet door laten gaan van Koningsdag is in lijn met de opstelling van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen en is tevens afgestemd met burgemeester Lenferink. Indien blijkt dat op 27 april het normale leven weer hersteld is kunnen we alsnog op gepaste wijze aandacht geven aan deze dag door bijvoorbeeld uitbundig te vlaggen.'

Voedselbank slaakt noodkreet

De Voedselbank in de Haagse wijk Laak slaakt een noodkreet. Beheerder Leo van Reenen roept winkels in de buurt op om spullen te doneren. De Haagse voedselbanken zijn sinds maandag officieel gesloten, maar Van Reenen wil open blijven. Hij is blij dat Voedselbankklanten met ingang van deze donderdag van de gemeente een bon van 15 euro krijgen om boodschappen te doen bij de Jumbo, maar hij weet, met zijn 19 jaar ervaring in de Voedselbank, dat de klanten er niet genoeg aan hebben.

‘Ik weet echt wel waarover ik het heb. Niet dat ze erover zullen klagen, want dat doen ze niet omdat ze dankbaar zijn en daar speelt ook schaamte mee’, aldus Van Reenen. Hij vervolgt: ‘In het verleden kon ik voor de 120 klanten van deze voedselbank ook nog terecht bij de Jumbo, maar door al dat gehamster is daar ook nauwelijks meer iets te halen’. Gelukkig kon hij donderdag nog wel bij de Sligro terecht om voorraad op te laten halen, ‘maar ik moet echt lopen leuren.’ Vandaar zijn noodkreet in de richting van alle ‘groenteboeren, Poolse winkels en bakkers’ in de buurt om voorraden te brengen, naar de Ketelstraat 23.

Reinier de Graaf bouwt triagetent bij ingang

Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft bouwt bij de ingang van de Spoed Eisende Hulp een triagetent. In deze tent kunnen patiënten worden opgevangen voor ze het ziekenhuis bezoeken. De verwachting van het ziekenhuis is dat de tent vrijdag gebruikt kan worden. In de triagetent kunnen zes patiënten tegelijk worden behandeld. 'We gaan in de tent patiënten screenen om te kijken welke behandeling ze nodig hebben', legt een woordvoerder van het gasthuis uit.

Met de triagetent wil het Reinier de Graaf zich voorbereiden op het weekend, en heeft het extra mogelijkheden om meer patiënten veilig op te kunnen vangen. 'We verwachten de komende dagen dat meer mensen zich gaan melden, dus vandaar dat we met de tent alvast voorzorgsmaatregelen hebben genomen.'

Makro en Sligro tijdelijk open voor consumenten

Consumenten kunnen vanaf donderdag ook hun boodschappen doen bij groothandels als Makro en Sligro. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Levensmiddelen, de koepelorganisatie van supermarkten, bekend. Normaal zijn deze winkels alleen geopend voor bedrijven. Het toelaten van consumenten in de groothandels maakt deel uit van het noodpakket dat de levensmiddelensector eerder presenteerde aan premier Rutte.

Mogelijk geen bezoek meer in verpleeghuizen

Verpleeghuizen in Nederland gaan mogelijk op slot voor bezoek. Over deze maatregel wordt donderdag gesproken, vertellen de branchevereniging voor ouderenzorgorganisaties en de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Met de maatregel moeten de zwakke bewoners worden beschermd tegen het coronavirus. D Ministeriële Commissie Crisisbeheersing komt donderdag opnieuw bij elkaar en de verwachting is dat de beslissing hier wordt genomen om alle verpleegtehuizen op slot te doen voor bezoekers.

Bloedbank gaat donoren testen op immuniteit corona

De Nederlandse bloedbanken gaan onder donoren een onderzoek doen naar de immuniteit tegen het COVID-19 virus. Dat heeft Merlijn van Hasselt van bloedbankorganisatie Sanquin donderdagochtend in het Radio 1 Journaal verteld. De bloedbanken gaan het bloed van de doneren onderzoeken op immuunstofjes. Aan het bloed is te zien of mensen corona hebben gehad, terwijl ze dat zelf niet weten.

Bij de bloedbanken komen wekelijks ongeveer tienduizend donoren. Volgens Sanquin is het mogelijk om het bloed van deze donoren te onderzoeken om de groei in de afweer tegen het virus te meten. Volgens Van Hasselt biedt dit onderzoek 'wat het RIVM nodig heeft om te bepalen of het op de goede weg is of dat er wellicht meer maatregelen nodig zijn.'

Geen fysiek onderwijs Universiteit Leiden tot einde collegejaar

De Universiteit Leiden gaat tot september alleen nog maar online colleges geven. Ook alle tentamens zullen via het internet afgenomen gaan worden. Dat maakt de universiteit donderdagochtend bekend. Door de maatregelen van het kabinet wordt er nu al alleen op afstand college gegeven. De universiteit heeft besloten om hier tot aan het einde van het studiejaar mee door te gaan. Tot september zal er geen fysiek onderwijs meer plaatsvinden op de universiteit.

Veel vraag naar legpuzzels

Nu mensen vanwege het coronavirus meer thuis zijn, lijken ze graag aan de slag te gaan met een legpuzzel. Vooral twintigers en dertigers lijken de legpuzzel te hebben ontdekt, stelt Jan Bart Fanoy van Legpuzzels.nl.

Fanoy meldt donderdag dat hij de omzet vergeleken met vorig jaar heeft zien vervijfvoudigen. Vooral de puzzels van vijfhonderd tot duizend stukjes zijn in trek, maar ook naar exemplaren van meer dan vijfduizend stukjes is vraag.

Eerste coronabesmetting in gevangenis Den Haag

Bij een gedetineerde is corona vastgesteld in het gevangenisziekenhuis in Den Haag. De patiënt wordt in het ziekenhuis van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden geïsoleerd en wordt goed in de gaten gehouden. Volgens minister Sander Dekker staat bij de behandeling van de patiënt de veiligheid van het personeel en de andere gedetineerden voorop.

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) laat weten dat nog onderzocht wordt hoe de gevangene het virus op heeft kunnen lopen. 'Tot vrijdag mochten gevangenen bezoek ontvangen en konden ze ook met verlof of aan het werk buiten de gevangenis. Dit is vrijdag opgeschort om contact met de buitenwereld zoveel mogelijk te beperken, maar het is mogelijk dat de persoon de besmetting daarvoor al heeft opgelopen.'

Verder volgt de PI Haaglanden de richtlijnen van het RIVM. 'Het personeel dat direct contact heeft met de gedetineerde is op de hoogte gebracht en we houden de situatie in de gaten. We volgen wat betreft het testen van personeel en de overige gedetineerden de lijn die het RIVM hiervoor aanhoudt.'

Zevenduizend ex-zorgmedewerkers bieden zich aan

De afgelopen dagen hebben zevenduizend ex-medewerkers in de zorg zich gemeld om te helpen in de strijd tegen het virus. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Het gaat om zorgprofessionals die met pensioen zijn, of in een andere sector aan de slag zijn gegaan.

Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden op www.extrahandenvoordezorg.nl. Zorgorganisaties 'die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht', zo laat het ministerie weten. Een speciaal team zal de medewerkers en instellingen aan elkaar koppelen. Zo moeten de oud-professionals komen 'daar waar ze het hardst nodig zijn en ze het meeste kunnen betekenen'.

Maandag laatste commerciële vlucht Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport verwacht maandag voorlopig haar laatste commerciële vlucht uit te voeren. Door de coronacrisis is het vliegverkeer al meer dan gehalveerd. De komende dagen zal dit door alle wereldwijde ontwikkelingen alleen maar verder afnemen.

Ondanks het stilliggen van het commerciële verkeer blijft de luchthaven 24 uur per dag geopend. Het vliegveld blijft hierdoor beschikbaar voor repatriering, politie- en traumahelikopters en vliegtuigen die uit moeten wijken. Ook komen er minimaal twaalf tijdelijke parkeerplaatsen voor vliegtuigen die niet gebruikt worden door het afnemende vliegverkeer. Rotterdam The Hague Airport weet nog niet hoelang deze situatie blijft duren.

Mbo-examens donderdag van start

Ondanks het coronavirus kunnen mbo-studenten donderdag beginnen met hun examen. Opleidingen geven prioriteit aan de examens van studenten die hun diploma in zicht hebben. 'Per opleiding en soms individueel bekijken we wat er moet gebeuren', zegt waarnemend voorzitter van de MBO Raad Frank van Hout. Theorie-examens worden onder meer in kleine groepen op scholen afgenomen. Waar mogelijk gebeurt dat online, maar dan moeten de examenkandidaten bijvoorbeeld wel in beeld zijn, omdat anders de gelegenheid voor fraude te groot wordt.

Mbo'ers die opleidingen in de zorg volgen en bijna hebben afgerond, zullen mogelijk hard nodig zijn om mee te helpen de corona-uitbraak het hoofd te bieden. 'Zeker als ze tegen het diploma aan zitten. Als studenten nu al hun energie nodig hebben om mee te helpen in deze crisis, wordt achteraf bekeken of ze vrijstellingen kunnen krijgen voor bepaalde onderdelen die ze in de opleiding hebben gemist', vertelt Van Hout.

Kamer wil bonus voor zorgmedewerkers

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat zorgmedewerkers die zich inzetten in de strijd tegen corona een bonus krijgen. Het kabinet kan zich daarin vinden en gaat onderzoeken of dat geregeld kan worden. Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers in de zorg 'staan in de frontlinie' in de strijd tegen het oprukkende virus, stelt de Kamer. 'Hun buitengewone prestaties verdienen niet enkel applaus, maar ook een financiële blijk van waardering.' Het voorstel van het onafhankelijke Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen kreeg de steun van de hele Kamer.

Mogelijk extra maatregelen, maar geen lockdown

Er komt in Nederland geen totale lockdown' in de strijd tegen het coronavirus. Het kabinet en een grote meerderheid van de Tweede Kamer sluiten spoedig verder ingrijpen niet uit, maar zijn er nu niet voor om de samenleving op slot te zetten, bleek tijdens het debat over de coronacrisis.

Volgens premier Mark Rutte is door de 'rigoureuze' maatregelen van het kabinet het sociale verkeer al flink afgenomen, onder meer omdat veel mensen thuis werken. En er zijn hierdoor ook andere effecten, zoals de enorme krimp van het aantal mensen in het openbaar vervoer. Als het aantal ziektegevallen en doden door het virus erg oploopt, volgen er extra maatregelen. Dat zou een sluiting van meer winkels kunnen zijn.

NS rijdt donderdag en vrijdag al met minder treinen

Vooruitlopend op de speciale basisdienstregeling van de NS die zaterdag van start gaat, moeten reizigers er rekening mee houden dat er ook donderdag en vrijdag fors minder treinen dan gebruikelijk rijden. 'Bij NS stijgt het aantal ziekmeldingen, waardoor we genoodzaakt zijn om ritten te schrappen', aldus een woordvoerster.

Hoe het er donderdag en vrijdag precies gaat uitzien, kon ze nog niet zeggen. Het is wel de bedoeling zoveel mogelijk treinen te laten rijden, zodat mensen met cruciale beroepen naar hun werk kunnen blijven gaan. 'De reisplanner is minimaal een dag van tevoren bijgewerkt. We adviseren reizigers deze kort voor vertrek te raadplegen.'

Vanaf zaterdag gaat de speciale basisdienstregeling van start. Op alle stations in heel Nederland vertrekt nog maar twee keer per uur in beide richtingen een trein. Volgens de NS en ProRail kunnen op deze manier artsen en verpleegkundigen en alle andere Nederlanders in cruciale beroepsgroepen naar hun werk blijven gaan.