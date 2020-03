Coronavirus: eerste coronabesmetting in gevangenisziekenhuis in Den Haag

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil. Tienduizenden cafés, sportclubs, scholen en andere voorzieningen zijn tot zeker 6 april gesloten en miljoenen mensen zitten daardoor thuis. Volg alles over het coronavirus in dit liveblog.

De belangrijkste punten van vandaag

NS rijdt donderdag en vrijdag al met minder treinen.

Er zijn sinds dinsdagmiddag vijftien patiënten overleden aan het coronavirus. Het dodental stijgt daarmee naar 58.

Het aantal vastgestelde besmettingen is gestegen met 346, en ligt nu op 2051.

Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een telefoonnummer geopend voor senioren die vragen hebben over het coronavirus. Bellen kan naar 030-3400600.

Vanwege de grote hoeveelheid informatie zijn wij dinsdag een nieuw liveblog gestart. Informatie van daarvoor vind je hier.

Veel vraag naar legpuzzels

Nu mensen vanwege het coronavirus meer thuis zijn, lijken ze graag aan de slag te gaan met een legpuzzel. Vooral twintigers en dertigers lijken de legpuzzel te hebben ontdekt, stelt Jan Bart Fanoy van Legpuzzels.nl.

Fanoy meldt donderdag dat hij de omzet vergeleken met vorig jaar heeft zien vervijfvoudigen. Vooral de puzzels van vijfhonderd tot duizend stukjes zijn in trek, maar ook naar exemplaren van meer dan vijfduizend stukjes is vraag.

Eerste coronabesmetting in gevangenis Den Haag

Bij een gedetineerde in het gevangenisziekenhuis in Den Haag is voor het eerst corona vastgesteld. De patiënt wordt in het ziekenhuis van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden geïsoleerd en wordt goed in de gaten gehouden. Volgens minister Sander Dekker staat bij de behandeling van de patiënt de veiligheid van het personeel en de andere gedetineerden voorop.

Zevenduizend ex-zorgmedewerkers bieden zich aan

De afgelopen dagen hebben zevenduizend ex-medewerkers in de zorg zich gemeld om te helpen in de strijd tegen het virus. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Het gaat om zorgprofessionals die met pensioen zijn, of in een andere sector aan de slag zijn gegaan.

Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden op www.extrahandenvoordezorg.nl. Zorgorganisaties 'die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht', zo laat het ministerie weten. Een speciaal team zal de medewerkers en instellingen aan elkaar koppelen. Zo moeten de oud-professionals komen 'daar waar ze het hardst nodig zijn en ze het meeste kunnen betekenen'.

Maandag laatste commerciële vlucht Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport verwacht maandag voorlopig haar laatste commerciële vlucht uit te voeren. Door de coronacrisis is het vliegverkeer al meer dan gehalveerd. De komende dagen zal dit door alle wereldwijde ontwikkelingen alleen maar verder afnemen.

Ondanks het stilliggen van het commerciële verkeer blijft de luchthaven 24 uur per dag geopend. Het vliegveld blijft hierdoor beschikbaar voor repatriering, politie- en traumahelikopters en vliegtuigen die uit moeten wijken. Ook komen er minimaal twaalf tijdelijke parkeerplaatsen voor vliegtuigen die niet gebruikt worden door het afnemende vliegverkeer. Rotterdam The Hague Airport weet nog niet hoelang deze situatie blijft duren.

Mbo-examens donderdag van start

Ondanks het coronavirus kunnen mbo-studenten donderdag beginnen met hun examen. Opleidingen geven prioriteit aan de examens van studenten die hun diploma in zicht hebben. 'Per opleiding en soms individueel bekijken we wat er moet gebeuren', zegt waarnemend voorzitter van de MBO Raad Frank van Hout. Theorie-examens worden onder meer in kleine groepen op scholen afgenomen. Waar mogelijk gebeurt dat online, maar dan moeten de examenkandidaten bijvoorbeeld wel in beeld zijn, omdat anders de gelegenheid voor fraude te groot wordt.

Mbo'ers die opleidingen in de zorg volgen en bijna hebben afgerond, zullen mogelijk hard nodig zijn om mee te helpen de corona-uitbraak het hoofd te bieden. 'Zeker als ze tegen het diploma aan zitten. Als studenten nu al hun energie nodig hebben om mee te helpen in deze crisis, wordt achteraf bekeken of ze vrijstellingen kunnen krijgen voor bepaalde onderdelen die ze in de opleiding hebben gemist', vertelt Van Hout.

Kamer wil bonus voor zorgmedewerkers

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat zorgmedewerkers die zich inzetten in de strijd tegen corona een bonus krijgen. Het kabinet kan zich daarin vinden en gaat onderzoeken of dat geregeld kan worden. Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers in de zorg 'staan in de frontlinie' in de strijd tegen het oprukkende virus, stelt de Kamer. 'Hun buitengewone prestaties verdienen niet enkel applaus, maar ook een financiële blijk van waardering.' Het voorstel van het onafhankelijke Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen kreeg de steun van de hele Kamer.

Mogelijk extra maatregelen, maar geen lockdown

Er komt in Nederland geen totale lockdown' in de strijd tegen het coronavirus. Het kabinet en een grote meerderheid van de Tweede Kamer sluiten spoedig verder ingrijpen niet uit, maar zijn er nu niet voor om de samenleving op slot te zetten, bleek tijdens het debat over de coronacrisis.

Volgens premier Mark Rutte is door de 'rigoureuze' maatregelen van het kabinet het sociale verkeer al flink afgenomen, onder meer omdat veel mensen thuis werken. En er zijn hierdoor ook andere effecten, zoals de enorme krimp van het aantal mensen in het openbaar vervoer. Als het aantal ziektegevallen en doden door het virus erg oploopt, volgen er extra maatregelen. Dat zou een sluiting van meer winkels kunnen zijn.

NS rijdt donderdag en vrijdag al met minder treinen

Vooruitlopend op de speciale basisdienstregeling van de NS die zaterdag van start gaat, moeten reizigers er rekening mee houden dat er ook donderdag en vrijdag fors minder treinen dan gebruikelijk rijden. 'Bij NS stijgt het aantal ziekmeldingen, waardoor we genoodzaakt zijn om ritten te schrappen', aldus een woordvoerster.

Hoe het er donderdag en vrijdag precies gaat uitzien, kon ze nog niet zeggen. Het is wel de bedoeling zoveel mogelijk treinen te laten rijden, zodat mensen met cruciale beroepen naar hun werk kunnen blijven gaan. 'De reisplanner is minimaal een dag van tevoren bijgewerkt. We adviseren reizigers deze kort voor vertrek te raadplegen.'

Vanaf zaterdag gaat de speciale basisdienstregeling van start. Op alle stations in heel Nederland vertrekt nog maar twee keer per uur in beide richtingen een trein. Volgens de NS en