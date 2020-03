Coronavirus: Rode Kruis begint centrale inzamelactie, koning geeft toespraak

De belangrijkste punten van vandaag

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagavond in een toespraak opgeroepen tot saamhorigheid

Martin van Rijn is de opvolger Bruno Bruins als minister Medische Zorg

Albert Heijn is vanaf maandag van 7.00 tot 8.00 uur open alleen voor 70-plussers

Man uit Alphen aan den Rijn opgenomen in ziekenhuis

RIVM maakte vrijdag bekend dat nog eens 30 mensen overleden zijn aan Covid-19, het dodental steeg naar 106

De Tweede Kamer debatteert volgende week opnieuw over de aanpak van het coronavirus

Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een telefoonnummer geopend voor senioren die vragen hebben over het coronavirus. Bellen kan naar 030-3400600.

Vanwege de grote hoeveelheid informatie zijn wij vrijdag een nieuw liveblog gestart. Informatie van daarvoor vind je hier.

Ledischendam-Voorburg past dienstverlening aan

Net als de gemeente Westland past ook Leidschendam-Voorburg de dienstverlening in de gemeente aan. Aanvragen zoals reisdocumenten, rijbewijzen of geboortes gaan 'zoals altijd' door. Omdat daarbij op afspraak wordt gewerkt verwacht de gemeente een 'natuurlijke spreiding' van de bezoekers. Voor bruiloften geldt vanaf nu een maximum van 12 gasten, met uitzondering van het bruidspaar. Bij uitvaarten mogen dit er maximaal 30 zijn.

Handhaving probeert, anders dan normaal, zoveel mogelijk meldingen telefonisch of schriftelijk af te handelen. Ook laat de gemeente weten dat het mogelijk is dat er voorlopig minder ingezet kan worden op het opruimen van zwerfafval op straat. 'Daardoor kan de gemeente de kwaliteit van een schone en groene leefomgeving mogelijk niet waarborgen.'

Rode Kruis start centrale inzamelactie

Het Rode Kruis begint een centrale inzamelingsactie van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Door het hele land kampen ziekenhuizen met tekorten aan maskers, handschoenen en jassen. Een aantal ziekenhuizen deed eerder zelf al een oproep om donaties, waaronder het Alrijne Ziekenhuis in Leiden. Het Rode Kruis gaat de distributie van de beschermingsmiddelen en de verdeling landelijk centraal beheersen. Op de website van het Rode Kruis kunnen donateurs zien welke middelen nog gezocht worden.

Koning Willem-Alexander: 'Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel'

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag een toespraak gegeven over het coronavirus. Daarin erkende hij de slachtoffers van het coronavirus en de inzet van professionals om het virus te bestrijden. In de speech, die voornamelijk bedoeld was om alle Nederlanders een hart onder de riem te steken, vroeg de koning het volk om elkaar niet in de steek te laten.

Alphense wethouder: 'Koop bomen en planten in Boskoop'

Alphense wethouder Kees van Velzen (CDA) heeft een oproep gedaan aan de inwoners van Alphen aan den Rijn. Van Velzen vraagt de inwoners, zolang dat nog mogelijk is, om tijdens het weekend bomen en planten te kopen van Boskoopse kwekerijen. 'Juist door in deze crisis dit weekend planten te kopen kunt u helpen', zo luidt de oproep van de wethouder. Daar voegt hij tevens aan toe dat het belangrijk is om gepaste afstand te houden van elkaar.

'We staan aan het begin van een nieuw tuinseizoen, dat is een cruciaal moment voor de afzet van bomen en planten. Hier in Greenport Boskoop zijn daar heel veel kwekers afhankelijk van. Als dat stagneert, kan dat economisch grote gevolgen hebben voor het voortbestaan van dit soort bedrijven', zegt greenportvoorzitter Michiel Gerritsen.

Zorginstellingen sluiten voor bezoek

GGZ-instelling Parnassia Groep heeft haar deuren gesloten voor bezoekers om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook heeft de organisatie alle dag- en weekendverloven per direct ingetrokken. Ze zijn daarmee niet de enige zorginstelling die zware maatregelen treft. GGZ-instelling Brijder, die zich specialiseert in verslavingen, staat ook geen bezoek meer toe.

Caiway gaat digitaal basisonderwijs ondersteunen

Internetaanbieder Caiway slaat de handen ineen met stichting Leergeld. Het bedrijf wil kinderen in verschillende gemeenten in de regio Zuid-Holland laptops aanbieden zodat zij op afstand les kunnen krijgen. Scholen kunnen inventariseren hoeveel kinderen thuis geen of onvoldoende toegang hebben tot een laptop of computer. Stichting Leergeld regelt vervolgens met de financiële ondersteuning van Caiway laptops voor deze kinderen.

Gemeenten bouwen websites om voor coronavoorlichting

De gemeenten Wassenaar en Voorschoten hebben hun gemeentelijke websites omgebouwd om informatie te verschaffen over de verspreiding van het coronavirus. 'Zo kunnen we ruimte bieden aan alle lokale hulpacties en initiatieven die in Voorschoten worden georganiseerd. Daarnaast hebben we informatie vanuit de Rijksoverheid en het RIVM, zowel voor inwoners als voor ondernemers, overzichtelijk gebundeld', zo schrijft de gemeente Voorschoten.

Op de websites van beide gemeenten worden ook lokale hulpinitiatieven uitgelicht. Bewoners die ergens willen helpen kunnen zich ook op die manier aanmelden.

Definitieve streep door basketbalcompetitie

Het bestuur van de Dutch Basketball League (DBL) heeft het lopende seizoen 2019-2020 per direct beëindigd vanwege de coronacrisis. De eerder al stilgelegde competitie op het hoogste niveau in Nederland levert daardoor dit jaar geen landskampioen op. Een kampioen aanwijzen vond het bestuur van de DBL niet passend, 'gelet op het gemankeerde seizoen en de situatie waarin ons land verkeert'.

Klanten in de rij bij Nootdorpse apotheker

Bij apotheek Nootdorp zijn tenten voor de deur gezet. Er mogen op dit moment geen mensen meer naar binnen. De uitgifte van medicijnen gaat via het dienstloket, een luik, zodat er zo min mogelijk contact is tussen de medewerkers en de klanten. Omdat er maar één zo'n luik is, staan de mensen in de rij. 'Door de tenten blijven ze droog', legt een medewerkster van de apotheek uit. Wegens de hoge drukte laten sommige medicijnen langer op zich wachten dan normaal, met soms wachttijden van maar liefst vier dagen als gevolg.

Apotheek Nootdorp zet tenten neer om klanten droog te houden. | Foto: VRPress

Gemeente Westland past dienstverlening aan

De gemeente Westland gaat de dienstverlening in de stad aanpassen. Door het coronavirus gaan veel evenementen en bijeenkomsten niet meer door. Ook zijn veel gebouwen gesloten, waaronder buurthuizen. De gemeente laat weten dat de gemeentelijke dienstverlening op een laag pitje staat. 'Er is een minimale bezetting aan de balie aan de Verdilaan. Het is alleen mogelijk om afspraken te maken voor het verlengen van rijbewijs of reisdocumenten die verlopen vóór 13 april, voor geboorteaangiftes en overlijdensaangiftes', waarschuwt de gemeente.

Vuilnisophaaldiensten gaan door, maar de gemeente vraagt inwoners wel om er goed op te letten dat de vuilnisbakken op de juiste wijze worden aangeleverd. De milieustraten in Naaldwijk en Monster zijn geopend. Ook daar wordt gevraagd niet te komen tenzij het echt noodzakelijk is.

Gemeente Den Haag bedankt inwoners

De gemeente Den Haag heeft haar waardering geuit voor de inwoners van de stad die tijdens de coronacrisis doorwerken in cruciale beroepen. Waarnemend Burgemeester Johan Remkes: "Er zijn heel veel mensen die de afgelopen weken vrijwel continue hebben doorgewerkt. Ik heb diep respect voor al deze mannen en vrouwen.'

Ook is de gemeente dankbaar voor alle inwoners die zich aan de richtlijnen van het RIVM houden. 'Als we ons houden aan de maatregelen en elkaar helpen waar nodig, kunnen we dit samen aan', zo schrijft de gemeente. Om de maatregelen van RIVM voor iedereen duidelijk te maken gaat de gemeente in wijken met veel buitenlanders de richtlijnen in verschillende talen verspreiden.

Zuid-Hollandse partijen willen hulp voor voedselbanken

De Zuid-Hollandse fracties van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie & SGP, D66 en SP hebben een oproep gedaan aan de gedeputeerde staten voor gecoördineerde ondersteuning van kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van voedselbanken. Doordat veel horecabedrijven nu dicht zijn, zij er bij tuinders grote voedseloverschotten ontstaan. De partijen willen kijken of het overgebleven voedsel binnen de logistieke netwerken in de provincie gedistribueerd kan worden richting de voedselbanken.

Alrijne Ziekenhuis vraagt om hulp

Het Alrijne Ziekenhuis in Leiden heeft te maken met schaarste. Het ziekenhuis kampt met een tekort aan chirurgische mondkapjes, FFP1 en FFP2 mondmaskers, wegwerpjassen en steriele onderzoekshandschoenen. Via Instagram vraagt het ziekenhuis aan mensen om te doneren waar dat kan. Ook is het ziekenhuis dringend op zoek naar vrijwilligers met ervaring in infectiepreventie.

Dertig nieuwe overleden patiënten, dodental naar 106

Er zijn sinds donderdagmiddag dertig nieuwe patiënten overleden aan het coronavirus. Hiermee komt het dodental op 106. Ook zijn er 534 mensen bijgekomen die positief hebben getest op het coronavirus, waarmee het totaal uitkomt op 2994. In Nederlandse ziekenhuizen zijn tot nog toe 643 patienten met de longziekte Covid-19 opgenomen. Omdat alleen nog mensen uit risicogroepen met symptomen van het virus worden getest, geeft het aantal positief geteste mensen geen representatief beeld van het totaal aantal besmette Nederlanders.

Overplaatsing tientallen ic-patiënten in volle gang

Tientallen ernstig zieke coronapatiënten zijn al overgeplaatst naar intensive care-afdelingen die nog capaciteit over hebben. Volgens voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) zijn er donderdag dertig patiënten overgeplaatst en vrijdag volgen er meer. Om de druk van overbevolkte ziekenhuizen in vooral Noord-Brabant af te halen worden deze patiënten verplaatst.

De NVIC liet eerder al weten volgende week 500 tot 1000 nieuwe patiënten op de ic's te verwachten. De NCIV gaat er vanuit dat de beschikbare capaciteit nog voldoende is om deze mensen op te vangen. Door het verplaatsen van patiënten wordt er overal ruimte gemaakt om nieuwe mensen op te kunnen nemen.

Bart Berden, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Noord-Brabant, verwacht dat er over een of twee weken wel een tekort gaat ontstaan. 'Het is geen exacte wetenschap, maar de trend is onmiskenbaar dat we nog een forse toename gaan zien in de komende twee weken. Die schiet echt voorbij aan wat we kunnen leveren.' Daarom zijn de overplaatsingen volgens hem noodzakelijk.

Studenten TU Delft werken aan 'uitgeklede' beademingsapparaten

Dertig studenten van de TU Delft zijn maandag begonnen om 'zo snel mogelijk een simpel en relatief goedkoop beademingsapparaat te ontwikkelen'. Met de hulp van studenten die geen stage in het ziekenhuis kunnen lopen is professor Jaap Harlaar aan de slag gegaan. 'Momenteel wordt er gewerkt aan het design van de apparatuur, een uitgeklede versie van een beademingsapparaat, met alleen essentiële onderdelen.'

Avandis gaat handalcohol voor ziekenhuizen produceren

Avandis uit Zoetermeer gaat handalcohol voor Nederlandse ziekenhuizen produceren. Omdat het product door een wereldwijde vraag moeilijk te verkrijgen is, heeft Avandis besloten bij te springen. Samen met haar logistieke partner Nedcargo gaat het bedrijf dat sterkte drank voor Bols produceert handalcohol maken. Het bedrijf verwacht halverwege volgende week met de productie te kunnen beginnen en enkele dagen later de eerste flessen bij de ziekenhuizen af te kunnen leveren. De flessen worden verkocht tegen kostprijs en verdeeld onder de ziekenhuizen op aanwijzing van het ministerie van Volksgezondheid.

'Ouderenuur Albert Heijn werkt averechts'

Ouderenbond ANBO is niet blij met het initiatief van de Albert Heijn om een speciaal voor 70-plussers een uurtje eerder open te gaan. 'Oudere mensen worden gestigmatiseerd', zegt directeur Liane den Haan. Ze vreest dat ouderen die buiten het uur gaan winkelen weggekeken zullen worden door andere klanten. 'Het werkt averechts.'

'Als oudere mensen zich goed voelen, is er geen enkele reden om niet naar buiten te gaan en boodschappen te doen. Oudere mensen zijn gewone mensen en moeten dus op elk moment boodschappen kunnen doen, als zij zich maar, net als iedereen, houden aan de richtlijn om 1,5 meter van andere mensen te houden', zegt Den Haan.

Volgens de directeur is de actie goedbedoeld, maar wordt de paniek onder ouderen alleen maar groter. 'Mensen bellen ons huilend op omdat ze worden nageroepen dat ze thuis moeten blijven. De druk van familie op ouderen neemt steeds verder toe om niet meer naar buiten te gaan. Dat kan toch echt niet de bedoeling zijn. Straks durven ouderen helemaal niet meer naar buiten.'

Rode Kruis zoekt vrijwilligers in Den Haag vanwege corona-uitbraak

Het Rode Kruis zoekt vrijwilligers uit Den Haag die willen bijspringen vanwege de drukte rond corona. Wie wil helpen kan zich aanmelden bij het District Actie Centrum (DAC). Aan de Zilverstraat 2 in Den Haag is maandag een centrum van het Rode Kruis ingericht.

Het team coördineert hulpvragen en werkt samen met de veiligheidsregio, GGD, doktersposten en andere hulpdiensten. Zo helpen vrijwilligers de huisartsenposten met het beantwoorden van telefoontjes, helpen ze bij twee nieuwe daklozenopvangcentra van het Leger des Heils en kunnen ze worden ingezet bij het HagaZiekenhuis. Ook onderzoekt het Rode Kruis of ze kunnen bijdragen aan een veilige boodschappendienst voor kwetsbare mensen in isolatie en met een beperkt sociaal netwerk.

Martin van Rijn nieuwe minister Medische Zorg

Martin van Rijn is de nieuwe minister Medische Zorg. De voorzitter van de Reinier Haga Groep gaat de komende drie maanden Bruno Bruins opvolgen, die donderdag oververmoeid aftrad. Van Rijn zat in het vorige kabinet als staatssecretaris namens de PvdA, nu een van de oppositiepartijen. 'Van Rijn zal de functie op persoonlijke titel op zich nemen', verklaarde premier Mark Rutte. 'Gezien de crisis hebben we voor de beste persoon gekozen.'

Plaatsing 10.000 extra zorgmedewerkers van start

Bijna 10.000 mensen met een achtergrond hebben zich inmiddels aangemeld om te helpen in de coronacrisis. Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU'91 gaat met het ministerie en de werkgevers bekijken waar hun inzet het hardst nodig is.

Onder de aanmelders zitten artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Het gaat hierbij om gepensioneerden, maar ook om mensen die in een andere sector aan de slag zijn gegaan. 'Tot die groep behoren ook diverse ic-verpleegkundigen', zegt NU'91. 'Bovendien hebben zich ook enkele verpleegkundigen gemeld die zelf het coronavirus al hebben gehad en zich daarom extra willen inzetten.'

Aedes wil dat woningcorporaties ruimhartig zijn

Woningcorporaties moeten ruimhartig zijn voor huurders die door de coronacrisis hun huur tijdelijk niet kunnen betalen. 'Gebruik daarvoor betalingsregelingen, schikkingen of andere oplossingen', zo roept de brancheorganisatie op. Verder roept Aedes de corporaties op om huisuitzettingen uit te stellen, 'tenzij er evidente redenen zijn die wel uit te voeren. Denk aan de ontdekking van een drugslab.'

Kabinet wil ouders eigen bijdrage kinderopvang teruggeven

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) werkt met de Belastingdienst aan een oplossing om ouders hun eigen bijdrage voor de kinderopvang terug te geven. Ouders die niet in een vitaal beroep werken kunnen voorlopig geen gebruik maken van de kinderopvang. Maar ouders die niet bij de opvang terecht kunnen moeten toch hun factuur voldoen. 'Als je niet betaalt dan verlies je je plek in de kinderopvang. Dat is een probleem en dat willen we voorkomen', aldus Van Ark.

De staatssecretaris werkt daarom met de Belastingdienst aan een oplossing voor de gemaakte kosten. Ze wil ouders zo snel mogelijk duidelijkheid geven. 'Ik denk daarbij in dagen en niet in weken.'

Vuilstort Zoetermeer gesloten vanwege enorme drukte

De gemeentewerf aan de Argonstraat in Zoetermeer is vanaf vrijdag dicht om het personeel te beschermen tegen besmetting met corona. Doordat mensen veel thuis zitten, wordt er fanatiek opgeruimd. Daardoor werd het superdruk bij de vuilstort. Dat leidde tot chaos die het personeel niet kon oplossen zonder te dicht op de mensen te komen. De gemeente Zoetermeer heeft daarom de gemeentewerf gesloten.

Bescherming tijdens het werk

Deze glazenwassers hebben van hun baas maskers gekregen om zichzelf te beschermen tegen het coronavirus. Bescherming is belangrijk, omdat ze toch door moeten werken. 'Ik ben blij dat we een werkgever hebben die aan zijn personeel denkt'.

Man uit Alphen aan den Rijn met corona naar ziekenhuis

Een man uit Alphen aan den Rijn is met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Burgemeester Liesbeth Spies heeft tegen mediapartner Studio Alphen gezegd dat het om een oudere man gaat. 'Deze man ligt in het ziekenhuis en dat betekent dat het niet gaat zoals je zal willen', zegt de burgemeester. Ze wil verder niet ingaan op de gezondheidssituatie van de patiënt. 'We hopen dat ook bij hem de behandeling aanslaat en dat hij straks weer naar huis kan.'

Inmiddels is bij tien inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn het coronavirus vastgesteld. 'De negen anderen zijn aan de beterende hand of maken het naar omstandigheden goed', vertelt Spies. Een vijfjarig meisje uit Alphen is al genezen van het virus.

'Nederland nog niet toe aan avondklok'

Het is nog niet nodig om in Nederland een avondklok in te stellen. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vrijdag gezegd. In delen van Duitsland is het niet mee toegestaan om 's avonds de straat op te gaan. Volgens de minister heeft hij dagelijks overleg met zijn collega's in België en Duitsland over de maatregelen die in de verschillende landen worden genomen. Grapperhaus zegt dat de maatregelen erg op elkaar lijken, los van de kleine lettertjes.

Volgens de minister is het erg goed dat het 's avonds heel rustig is op straat. 'Ik denk dat mensen echt heel goed begrijpen: we moeten nu even heel geconcentreerd met elkaar ons gedragen op een goede manier.'

Open brief werkgevers aan gemeenten Westland en Midden-Delfland

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft in een open brief de gemeenten Westland en Midden-Delfland gevraagd extra maatregelen te nemen om bedrijven te helpen in de coronacrisis. De ondernemers pleiten in de brief voor een noodloket, zodat er een duidelijk aanspreekpunt is voor ondernemers. Dit loket moet ondernemers verder wijzen naar de juiste instelling.

Ook willen de werkgevers dat de twee gemeenten snel de lokale belastingen verlagen. Hierbij stellen ze voor dat de gemeenten de inning van deze gelden ook uitstellen en eventuele al geïnde belastingen terugbetalen aan de ondernemingen. Volgens de werkgeversorganisatie zijn dit enkele mogelijkheden waarmee de lokale overheden bedrijven kunnen steunen naast de door premier Rutte al eerder aangekondigde steunmaatregelen voor het bedrijfsleven.

Museum Boerhaave stelt tentoonstelling 'besmet' uit

Het rijksmuseum Boerhaave in Leiden gaat de tentoonstelling 'besmet' uitstellen. De tentoonstelling gaat over de uitbraak van besmettelijke ziekten en hoe die het leven kunnen ontwrichten. Het museum begon twee jaar geleden met de voorbereidingen en had niet kunnen vermoeden dat het onderwerp zo actueel zou zijn bij de start van de tentoonstelling, die op 15 april door koning Willem-Alexander geopend zou worden. Het museum wil nu de tijd nemen om de exhibitie aan te passen aan alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

Toespraak koning op Radio West, TV West en online te volgen

Koning Willem-Alexander houdt vrijdagavond om 19.00 uur een toespraak. De koning zal het land toespreken met het oog op de coronacrisis. De toespraak zal rechtstreeks te zien zijn op TV West en via de website en de app. Op Radio West zal Studio Haagsche Bluf langer doorgaan en de toespraak van onze vorst eveneens rechtstreeks uitzenden.

Afgelopen maandag sprak premier Mark Rutte de bevolking ook al toe vanwege de ingrijpende gevolgen van het coronavirus.

Crowdfundingsactie voor sekswerkers

Door de coronacrisis mogen ook sekswerkers hun werk niet meer doen. Belangenbehartiger Liberty The Hague is daarom een crowdfundingsactie begonnen om sekswerkers die zonder inkomsten zitten te ondersteunen. 'Wij van Liberty The Hague willen een steentje bijdragen waar dat nodig is', schrijven ze. 'Omdat wij weten dat veel sekswerkers hierdoor in grote financiële problemen zullen komen.'

De actie is speciaal bedoeld voor sekswerkers die volgens de vereniging 'tussen wal en schip vallen' omdat ze niet in aanmerking komen voor overheidssteun en ook niet terug kunnen naar hun land van herkomst. In Den Haag zijn er twee prostitutiestraten, de Geleenstraat en de Doubletstraat, die hun ramen hebben moeten sluiten.

'Coronacrisis zorgt voor minder harde stijging huizenprijzen'

De huizenprijzen zullen door de coronacrisis minder hard gaan stijgen. Dat voorspellen economen van de Rabobank vrijdag. 'De maatregelen om de virusuitbraak in te dammen kunnen het lastiger maken een huis te bezichtigen', legt econoom Carola de Groot uit. Omdat ook de werkgelegenheid en de inkomsten van mensen teruglopen kan dit tijdelijk de vraag naar koopwoningen verminderen.

Als de coronacrisis in het tweede kwartaal wordt bezworen dan verwacht de Rabobank dat de terugval slechts tijdelijk is. 'Later in het jaar verwachten wij dat het grote tekort aan huizen en de lage hypotheekrentes weer de overhand zullen krijgen op de woningmarkt', aldus De Groot.

SamenLoop voor Hoop in Alphen afgelast

De SamenLoop voor Hoop wandeltocht in Alphen aan den Rijn is afgelast. Het evenement van KWF Kankerbestrijding zou op 16 en 17 mei worden gehouden. 'Vanwege de situatie omtrent het Coronavirus, heeft KWF Kankerbestrijding de moeilijke, maar noodzakelijke beslissing genomen om de SamenLoop voor Hoop-evenementen die gepland staan tot 1 augustus 2020, uit te stellen', zo legt de organisatie uit. Er hadden zich al 63 teams ingeschreven om 24 uur lang te gaan wandelen en zo geld op te halen voor de kankerbestrijding.

Albert Heijn gaat voor ouderen uur eerder open

Albert Heijn stelt met ingang van maandag een uur in speciaal voor ouderen. De winkels gaan een uurtje eerder open, speciaal voor mensen ouder dan 70 jaar. De winkels gaan dan al om 7.00 uur open. Met het ouderenuurtje volgt Albert Heijn het initiatief van veel andere supermarkten in Nederland. Door het uurtje speciaal voor hen lopen ze minder kans om het coronavirus op te lopen en is de kans kleiner dat ze misgrijpen bij essentiële boodschappen. Vanuit de politiek was al opgeroepen dat supermarkten overal een dergelijk uur in zouden stellen.

Label om elkaar te helpen

Enkele Noordwijkse creatievelingen hebben een label ontwikkeld om het gemakkelijker te maken hulp te vinden en zoeken tijdens de coronacrisis. Op social media zijn steeds meer mensen die hun hulp aanbieden, maar wiens aanbod niet of weinig gezien wordt tussen alle andere berichten. Het nieuwe label moet het in een oogopslag mogelijk maken om te zien wie er hulp aanbiedt. De makers van het label roepen dan ook iedereen op die zijn of haar hulp aanbiedt op internet om het onderstaande label te gebruiken.

You'll never walk alone bij Radio West

Om 8.45 uur klonk door heel Europa het nummer You'll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers. Ook op Omroep West. Het idee kwam van 3FM-dj Sander Hoogendoorn. Volgens Hoogendoorn is er behoefte aan saamhorigheid. Het nummer You'll Never Walk Alone, dat voornamelijk over hoop en veerkracht gaat, past daar perfect bij, zegt de dj. 'Het is een liedje met een universele boodschap over verbondenheid en zonder opsmuk. Je kunt het perfect vertalen naar de huidige crisis.' Net als Radio West doen ook Den Haag FM en de WOS mee met de actie.

Hoogendoorn was na afloop erg ontroerd door het succes van de actie. 'Deze is voor alle vakkenvullers, schoonmakers, alle maaltijdbezorgers, agenten en niet te vergeten onze helden in de zorg en onderwijs. Jullie zijn niet alleen.'

Ouderenuurtje supermarkt Nieuwkoop: 'Heel blij mee'

De Jumbo in Nieuwkoop heeft een speciaal ouderenuurtje ingesteld. Het is de bedoeling dat tussen 7.30 uur en 9.00 uur alleen ouderen hun boodschappen doen, zodat zij zo min mogelijk in contact komen met anderen. 'Ik ben er heel blij mee', zegt een oudere man die er vrijdagochtend zijn boodschappen gaat doen. 'Ik ben speciaal nu al boodschappen komen doen omdat ze dit uur hebben ingesteld.' De winkel is niet dicht voor jongeren, maar dat vindt de Nieuwkoper niet zo erg. 'We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.'

Een van de eerste mensen bij de winkel deze dag is een 24-jarige inwoner van Nieuwkoop. 'Ik heb wel meegekregen dat de supermarkt zich nu op ouderen richt hoor', verontschuldigt hij zich. 'Maar ik kwam er net achter dat er geen brood meer in de vriezer lag en moet zo naar mijn werk. En door het coronavirus hebben ze de kantine gesloten. Dus ik moet wel echt even wat te eten halen. Maar normaal probeer ik er wel rekening mee te houden.'

Corona: blijven Hagenaars binnen?

Verslaggever Pim Markering ging de straten van Den Haag op en vroeg mensen waarom ze niet binnen blijven.

'Vier jaar cel voor schenden gedwongen isolatie'

Mensen die zich niet houden aan de oplegde maatregelen rond het coronavirus kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Dat schrijft advocaat Tjalling van der Groot in een ingezonden brief in de Leeuwarder Courant. Zo kan iemand die het coronavirus heeft en de gedwongen isolatie schendt een gevangenisstraf van 4 jaar of een boete van 87.000 euro krijgen.

Als een ander besmet wordt door 'onvoorzichtig of nalatig' gedrag dan kan de schuldige zelfs vervolgd worden voor dood door schuld, als die persoon zou komen te overlijden. Dood door schuld kent een maximale gevangenisstraf van 2 jaar. Ook artsen kunnen gestraft worden. Bij het coronavirus gaat de geheimhoudingsplicht van de artsen niet op en zijn zij verplicht om een coronabesmetting te melden bij zorginstanties. Doen ze dat niet dan kunnen ze twee maanden de cel in gaan of een boete van 4350 euro krijgen.

GGD Haaglanden meldt 81 besmettingen

Volgens de GGD Haaglanden zijn er 81 besmettingen met het coronavirus in het gebied waar zij actief zijn. De gezondheidsdienst maakt geen verdere details over de besmettingen bekend. De GGD is maandag gestopt met versturen van informatie over losse gevallen of over de gemeenten waar de besmette patiënten. Dit komt omdat niet iedereen met het virus meer getest wordt en het aantal coronagevallen niet goed vast te stellen is. Alleen mensen met klachten die 70 jaar of ouder en/of kwetsbaar zijn, worden getest.

Ministerraad volledig in teken coronavirus

De wekelijkse ministerraad zal vrijdag bijna volledig in het teken staan van de bestrijding van het coronavirus. Bij de eerdere crisisoverleggen van deze week waren alleen de ministers betrokken die direct met het virus te maken hebben. Vrijdag zullen alle ministers uit het kabinet overleggen over de Nederlandse aanpak.

De ministerraad moet het doen zonder zorgminister Bruno Bruins. Hij trad donderdag af wegens oververmoeidheid. De minister, die de aanpak van de coronacrisis coördineerde, was een dag eerder onwel geworden tijdens het lange debat. Onzekerheid over zijn herstel in deze uitzonderlijke situatie bracht hem ertoe om direct op te stappen. Minister Hugo de Jonge neem de post tijdelijk waar, maar neemt het coronadossier wel permanent over. Na afloop geeft premier Mark Rutte zijn gebruikelijke persconferentie.

Invictus Games Den Haag gaan niet door

De Invictus Games in Den Haag zijn uitgesteld vanwege het coronavirus. Dat heeft de organisatie besloten. Het besluit is in nauw overleg met teams van deelnemende landen genomen. Het evenement zou worden gehouden in het Zuiderpark in Den Haag en het Hofbad in Ypenburg. De Invictus Games zijn een initiatief van de Britse prins Harry en werden in 2014 voor het eerst in Londen gehouden.

Tweede Kamer opnieuw in debat

De aanvraag van PVV partijleider Geert Wilders om volgende week opnieuw in debat te gaan over de aanpak van het coronavirus is door een meerderheid van de kamer geaccepteerd. Wilders vroeg dat debat donderdag aan. Op woensdag debatteerde de kamer elf uur lang over de aanpak van het kabinet. Ondanks de vele kritische vragen steunt een meerderheid van de Kamer het kabinetsbeleid.