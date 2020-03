Coronavirus: ouderenuurtje supermarkt slaat aan 'ik ben er heel blij mee'

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil. Tienduizenden cafés, sportclubs, scholen en andere voorzieningen zijn tot zeker 6 april gesloten en miljoenen mensen zitten daardoor thuis. Volg alles over het coronavirus in dit liveblog.

De belangrijkste punten van vandaag

RIVM maakte donderdag bekend dat nog eens 18 mensen overleden zijn aan Covid-19, het dodental steeg naar 76

De Tweede Kamer debatteert volgende week opnieuw over de aanpak van het coronavirus

Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een telefoonnummer geopend voor senioren die vragen hebben over het coronavirus. Bellen kan naar 030-3400600.

Vanwege de grote hoeveelheid informatie zijn wij dinsdag een nieuw liveblog gestart. Informatie van daarvoor vind je hier.

Ouderenuurtje supermarkt Nieuwkoop: 'Heel blij mee'

De Jumbo in Nieuwkoop heeft een speciaal ouderenuurtje ingesteld. Het is de bedoeling dat tussen 7.30 uur en 9.00 uur alleen ouderen hun boodschappen doen, zodat zij zo min mogelijk in contact komen met anderen. 'Ik ben er heel blij mee', zegt een oudere man die er vrijdagochtend zijn boodschappen gaat doen. 'Ik ben speciaal nu al boodschappen komen doen omdat ze dit uur hebben ingesteld.' De winkel is niet dicht voor jongeren, maar dat vindt de Nieuwkoper niet zo erg. 'We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.'

Een van de eerste mensen bij de winkel deze dag is een 24-jarige inwoner van Nieuwkoop. 'Ik heb wel meegekregen dat de supermarkt zich nu op ouderen richt hoor', verontschuldigt hij zich. 'Maar ik kwam er net achter dat er geen brood meer in de vriezer lag en moet zo naar mijn werk. En door het coronavirus hebben ze de kantine gesloten. Dus ik moet wel echt even wat te eten halen. Maar normaal probeer ik er wel rekening mee te houden.'

Corona: blijven Hagenaars binnen?

Verslaggever Pim Markering ging de straten van Den Haag op en vroeg mensen waarom ze niet binnen blijven.

'Vier jaar cel voor schenden gedwongen isolatie'

Mensen die zich niet houden aan de oplegde maatregelen rond het coronavirus kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Dat schrijft advocaat Tjalling van der Groot in een ingezonden brief in de Leeuwarder Courant. Zo kan iemand die het coronavirus heeft en de gedwongen isolatie schendt een gevangenisstraf van 4 jaar of een boete van 87.000 euro krijgen.

Als een ander besmet wordt door 'onvoorzichtig of nalatig' gedrag dan kan de schuldige vervolgd worden voor dood door schuld volgens de advocaat. Andere mensen kunnen op die manier namelijk ook besmet raken. Dood door schuld kent een maximale gevangenisstraf van 2 jaar. Ook artsen kunnen gestraft worden. Bij het coronavirus gaat de geheimhoudingsplicht van de artsen niet op en zijn zij verplicht om een coronabesmetting te melden bij zorginstanties. Doen ze dat niet dan kunnen ze twee maanden de cel in gaan of een boete van 4350 euro krijgen.

You'll never walk alone ook op Radio West

Radio West doet mee met de Europese actie om vrijdag om 8.45 uur het nummer You'll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers te draaien. Het initiatief komt van 3FM-dj Sander Hoogendoorn. Hij hoopt heel Europa met elkaar te verenigen in de huidige coronacrisis.

Volgens Hoogendoorn is er behoefte aan saamhorigheid. Het nummer You'll Never Walk Alone, dat voornamelijk over hoop en veerkracht gaat, past daar perfect bij, zegt de dj. 'Het is een liedje met een universele boodschap over verbondenheid en zonder opsmuk. Je kunt het perfect vertalen naar de huidige crisis.' Net als Radio West doen ook Den Haag FM en de WOS mee met de actie.

GGD Haaglanden meldt 81 besmettingen

Volgens de GGD Haaglanden zijn er 81 besmettingen met het coronavirus in het gebied waar zij actief zijn. De gezondheidsdienst maakt geen verdere details over de besmettingen bekend. De GGD is maandag gestopt met versturen van informatie over losse gevallen of over de gemeenten waar de besmette patiënten. Dit komt omdat niet iedereen met het virus meer getest wordt en het aantal coronagevallen niet goed vast te stellen is. Alleen mensen met klachten die 70 jaar of ouder en/of kwetsbaar zijn, worden getest.

Ministerraad volledig in teken coronavirus

De wekelijkse ministerraad zal vrijdag bijna volledig in het teken staan van de bestrijding van het coronavirus. Bij de eerdere crisisoverleggen van deze week waren alleen de ministers betrokken die direct met het virus te maken hebben. Vrijdag zullen alle ministers uit het kabinet overleggen over de Nederlandse aanpak.

De ministerraad moet het doen zonder zorgminister Bruno Bruins. Hij trad donderdag af wegens oververmoeidheid. De minister, die de aanpak van de coronacrisis coördineerde, was een dag eerder onwel geworden tijdens het lange debat. Onzekerheid over zijn herstel in deze uitzonderlijke situatie bracht hem ertoe om direct op te stappen. Minister Hugo de Jonge neem de post tijdelijk waar, maar neemt het coronadossier wel permanent over. Na afloop geeft premier Mark Rutte zijn gebruikelijke persconferentie.

Invictus Games Den Haag gaan niet door

De Invictus Games in Den Haag zijn uitgesteld vanwege het coronavirus. Dat heeft de organisatie besloten. Het besluit is in nauw overleg met teams van deelnemende landen genomen. Het evenement zou worden gehouden in het Zuiderpark in Den Haag en het Hofbad in Ypenburg. De Invictus Games zijn een initiatief van de Britse prins Harry en werden in 2014 voor het eerst in Londen gehouden.

Tweede Kamer opnieuw in debat

De aanvraag van PVV partijleider Geert Wilders om volgende week opnieuw in debat te gaan over de aanpak van het coronavirus is door een meerderheid van de kamer geaccepteerd. Wilders vroeg dat debat donderdag aan. Op woensdag debatteerde de kamer elf uur lang over de aanpak van het kabinet. Ondanks de vele kritische vragen steunt een meerderheid van de Kamer het kabinetsbeleid.