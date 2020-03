Twee extra opvanglocaties voor daklozen om verspreiding corona te voorkomen

Lees al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.

De reguliere dagopvang blijft voorlopig gewoon open. 'Maar we willen het zekere voor het onzekere nemen en meer locaties in gebruik nemen.' De twee extra locaties zijn aan de Binckhorstlaan en Twikkelstraat. Dat zijn normaal gesproken plekken waar daklozen nachten in de winter kunnen doorbrengen. 'Als het niet vriest, zijn doe plekken dicht. Maar daar maken we nu een uitzondering voor.'

'Het is de bedoeling dat daklozen met lichte klachten op de Binckhorstlaan worden opgevangen', zegt de woordvoerster. De Twikkelstraat wordt vooralsnog niet gebruikt. 'Dat doen we pas als het nodig is.'

Goede begeleiding

'We willen de groepen zoveel mogelijk spreiden. Daarnaast willen we de daklozen goed begeleiden wanneer ze ziek worden. We willen ze zelf naar het ziekenhuis brengen wanneer dat nodig is zodat we zeker weten dat ze daar aankomen.'

Veel mensen raken daklozen omdat ze rekeningen niet meer kunnen betalen. Volgens de gemeente gaat waterbedrijf Dunea daarom de komende tijd het water niet afsluiten. Ook woningcorporaties Vestia en Staedion gaan geen mensen uit huis plaatsen in de komende periode.

