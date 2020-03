23 mensen willen burgemeester van Den Haag worden

23 mensen willen de nieuwe burgemeester van Den Haag te worden. De jongste kandidaat is 23 jaar, de oudste 63. Dat heeft de provincie Zuid-Holland vandaag bekend gemaakt. Op 1 juli 2020 begint de nieuwe burgemeester waarschijnlijk aan zijn of haar klus.

Twee mensen hebben naar buiten gebracht dat ze hebben gesolliciteerd. Een van hen is oud-wethouder Richard de Mos. Hij zat tot oktober in het stadsbestuur, maar stapte op omdat het Openbaar Ministerie hem verdenkt van corruptie. Dat onderzoek loopt nog.

De Mos, oud-Kamerlid voor de PVV, is oprichter van de grootste partij in de Haagse raad, Hart voor Den Haag/Groep De Mos. Daarvan is hij nu fractievoorzitter in de gemeenteraad. Ook Bert Blase, oprichter van hervormingsbeweging Code Oranje, heeft gesolliciteerd. Hij is nu waarnemend burgemeester van Heerhugowaard.

Dossiers opstellen

Van de negentien mannen en vier vrouwen die hebben gesolliciteerd heeft een aantal ervaring in het openbaar bestuur. De rest komt uit het bedrijfsleven of heeft een andere achtergrond. In het verleden werd ook de politieke achtergrond van de kandidaten bekend gemaakt. Maar dat gebeurt sinds enige tijd niet meer om 'speculaties te voorkomen', aldus een woordvoerder van de provincie. 'Bovendien staat een burgemeester boven de partijen.'

De Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, gaat de komende tijd een dossier van alle kandidaten opstellen. Dat doet hij door onder meer referenties op te vragen. Ook voert hij gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie - een afvaardiging van de Haagse gemeenteraad - over zijn bevindingen.

Hoogwaardige selectie

'De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie', aldus de provincie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets.

De gemeenteraad zal vervolgens twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Kritisch rapport

De nieuwe burgemeester volgt Pauline Krikke op. Zij stapte vorig jaar op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van vreugdevuren. Sinds haar vertrek neemt oud-minister Johan Remkes waar als burgemeester van Den Haag.

Het aantal mensen dat nu burgemeester van Den Haag wil worden is beduidend meer dan vier jaar geleden, toen de procedure om Jozias van Aartsen op te volgen in gang werd gezet. Destijds solliciteerden elf mensen.

