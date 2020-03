Oproep: stuur een kaartje naar bewoners verpleeghuizen

Vanwege het coronavirus mag er - tenzij het echt noodzakelijk is - geen bezoek meer langskomen in de verpleeghuizen. Ook activiteiten zijn afgezegd, omdat vrijwilligers tijdelijk niet meer welkom zijn. 'Bewoners kunnen zo weinig, dus dan is het leuk om post te ontvangen', zegt activiteitenbegeleider Nirwana Duivenvoorde van woonzorgcentrum Topaz Munnekeweij in Noordwijkerhout.

Kinderen zitten thuis, dan is het leuk om een kaartje te schrijven - Activiteitenbegeleider Nirwana Duivenvoorde

Het idee komt niet van haarzelf. 'Mijn oma woont in Maastricht, daar hebben ze ook een kaartjesactie. Ik dacht: dat moet hier ook', zegt Nirwana. 'Ouderen missen hun geliefden. Daarnaast: de scholen zijn dicht, dus kinderen zitten thuis. Dan is het leuk om een kaartje te schrijven of een tekening te maken.'

'Het ontroert mij echt'

Ze heeft de oproep om post te sturen maandag op Facebook gezet en de reacties stromen al binnen. 'We hebben kaarten, tekeningen en tijdschriften ontvangen. Dat ontroert mij echt.' Ook kwam er maandag taart binnen van een restaurant. 'Het zijn lichtpuntjes. Het is hartverwarmend hoe er als dorp mee wordt omgegaan.'

De activiteiten in het woonzorgcentrum liggen nog niet helemaal stil. Er worden nog wel spelletjes gespeeld, maar in kleinere groepen. 'En ik heb vanmorgen geprobeerd om op alle tablets skype te installeren, zodat bewoners kunnen bellen met hun naasten.'

Andere verpleeghuizen

Nirwana is niet de enige die een kaartjesactie is begonnen. Onder andere bij Jeroen in Noordwijk en Zuydtwijck in Leiden wordt ook opgeroepen om bewoners op te beuren door hen post te sturen.

Post voor Munnekeweij kan naar:

Via Antiqua 25

2211HW

Noordwijkerhout

Vreugdevuur Scheveningen

Ook de organisatoren van het vreugdevuur op Scheveningen roepen mensen op om kaarten, bloemen en tekeningen te sturen naar ouderen in het verzorgingshuis Uiterjoon aan de Vissershavenstraat.

