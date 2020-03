Waarnemend burgemeester Zoetermeer is ouder dan pensionado Aptroot (69)

Charlie Aptroot is de huidige voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden. Er waren geluiden in Zoetermeer opgegaan dat hij vanwege de huidige coronacrisis nu niet gemist kan worden. Aptroot zei toen dat hij er zelf niet over gaat, maar als er een beroep op hem wordt gedaan dat hij dat zijn aftreden zou uitstellen. Dat is door de benoeming van Lokker niet meer aan de orde.

Lokker is 71 jaar, woont in Bodegraven en is lid van het CDA. Hij is sinds 19 december 2019 waarnemend burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard. Hij blijft daar waarnemend burgemeester tot 31 maart 2020. Tussen 2007 en 2019 was Lokker achtereenvolgens (waarnemend) burgemeester in de gemeenten Bodegraven, Bodegraven-Reeuwijk, Noordwijk, Goeree-Overflakkee, Albrandswaard, Lopik en Vijfheerenlanden. Verder was hij van 2001-2007 lid van Gedeputeerde Staten in Utrecht, lid van Provinciale Staten in Utrecht (1999-2001) en raadslid in de gemeente Soest (1990-1999).