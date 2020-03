Schoolexamens gaan tóch door: 'Het is een merkwaardige gang van zaken'

Scholenkoepels zijn stomverbaasd dat eindexamenleerlingen van de middelbare school, ondanks de coronamaatregelen, toch naar school moeten om hun school- en praktijkexamens te maken. Arno Peters van VO Haaglanden: 'Eerst wordt het hele onderwijssysteem zondag lam gelegd en een paar dagen later mogen we leerlingen toch weer naar school laten gaan.'

Voorwaarde voor de doorgang van de schoolexamens is echter wel dat zieke leerlingen of scholieren die in quarantaine zitten, thuis blijven. Zij mogen de schoolexamens later maken, tot vóór de start van het centrale eindexamen. Ook leraren die bij de toetsen aanwezig zijn, mogen geen klachten hebben. Dat heeft Onderwijsminister Arie Slob samen met het RIVM en de onderwijssector afgesproken.

Om leerlingen goed voor te bereiden op hun schoolexamen, kunnen zij - als dat nodig is - fysiek in de klas lessen volgen. Ook daarvoor geldt weer dat leerlingen wel gezond moeten zijn. 'Het is een merkwaardige werkwijze,' zegt ook Ewald van Vliet van Lucas Onderwijs. 'Eerst worden alle examenleerlingen naar huis gestuurd en dan mogen ze weer terugkomen. En dat binnen een paar dagen tijd.'

Op afstand

De eindexamenleerlingen vormen daarmee een uitzondering, verder wordt overal in de regio ingezet op onderwijs op afstand. 'Sommige scholen zijn daar al heel ver in, andere beginnen donderdag pas met het ontwikkelen van hun lesprogramma's', aldus Arno Peters van VO Haagland. 'Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat op alle scholen het onderwijs digitaal verder gaat.'

Ook de scholen van Lucas Onderwijsgroep proberen het onderwijs door te laten gaan. 'Hoe dat gedaan wordt, is per school verschillend. De ene school geeft fysiek werk mee, bijvoorbeeld gekopieerde leerpakketten. Maar ook YouTube en livestreams worden ingezet.'

Controle

Primair onderwijskoepel De Haagse Scholen probeert scholen en docenten zo goed mogelijk te begeleiden. 'We helpen hen door lesmateriaal aan te reiken', aldus Eke Wolters. 'Maar de meeste scholen en leerkrachten zijn hier zelf al flink mee aan de slag gegaan. We zijn onder de indruk hoeveel ze in korte tijd al gerealiseerd hebben.'

De controle op het thuisonderwijs blijft lastig. 'Mentoren hebben wel wekelijks overleg met leerlingen', aldus Hans Timmersmans, rector van het Segbroek College. 'ZIj zullen dit proces bewaken en kijken waar leerlingen tegenaan lopen.'

Eindexamens

Of de centrale examens op 7 mei ook doorgaan, is nog niet zeker. Samen met de schoolexamens vormen die het eindexamen. 'We gaan er nog steeds vanuit dat de centrale eindeindexamens gewoon doorgaan, ook fysiek', laat Timmermans weten. 'Wellicht kunnen leerlingen in kleinere groepjes de school binnen.' Slob: 'We hebben tot 6 april om daar een besluit over te nemen.'

Hoewel het gerucht gaat dat de meivakantie straks vervalt, ter compensatie van de maatregelen nu, ontkennen de scholenkoepels dat. 'Bij ons is daar nog niks van bekend.'

