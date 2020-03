Coffeeshophouder gooit tent toch dicht: 'Ik wil geen verspreider van corona zijn'

'We vonden het jammer dat we zondag ineens zo snel dicht moesten, maar toen we gisteren open waren dacht ik: waarom gaan we niet dicht?'

Daarom besloot de eigenaar van de coffeeshop in de Prinsestraat deze week nog open te blijven voor zijn klanten. Maar zaterdag gaat de zaak dicht. 'Klanten hebben nu nog de tijd om een voorraadje te halen', zegt hij.

Glazen wand en afzetting met lintjes

Smit had al maatregelen genomen in zijn zaak zodat iedereen genoeg afstand kan houden: 'Ik heb een glazen wand geplaatst, lintjes opgehangen en iedereen heeft handschoentjes aan.' Maar toch voelt het niet goed. 'Het is me niet waard dat iemand ziek wordt.'

En dus blijft de zaak de komende weken dicht. 'Kijk, als dit allemaal langer gaat duren, gaan we heus wel weer een keer een week open zodat klanten hun dampie kunnen halen.'

Straatverkoop

Smit benadrukt dat vooral te doen op je vaste plek en om niet op straat te gaan kopen. Want de wietproductie staat niet stil, zegt hij.

'Dan wordt het op straat verkocht, jongens die denken even bij te verdienen met straatverkoop. Koop dus nu bij je favo shop', drukt hij zijn klanten op het hart.

'We moeten thuis blijven!'

Smit vindt dichtgaan de juiste oplossing: 'De verspreiding zal steeds sneller en meer worden. Ook al hebben we diverse maatregelen genomen, sociale onthouding blijft het beste. Ik moet mijn medewerkers en klanten beschermen. Dan kost het maar geld. We moeten thuis blijven!'

'Ik moet mijn medewerkers en klanten beschermen' - Gerard Smit, coffeeshophouder

'Houd je zelf gezond, zorg goed voor elkaar en jezelf. We komen hier sterker uit', besluit Smit.

