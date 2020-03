Uitspraak tegen Leidse waterpolocoach Koen P. in verlaten rechtbank

De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak tegen waterpolocoach Koen P. (34) uit Leiden. Hij wordt verdacht van verkrachting, ontucht en aanranding van zes jonge waterpolosters, onder wie minderjarigen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden acht jaar cel en een beroepsverbod van tien jaar tegen de man. Die zitting trok veel publiek. Dat is nu niet welkom vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Om verspreiding van het virus in te dammen besloot de Raad voor de rechtspraak om alle niet-dringende zaken uit te stellen of aan te houden. Bij zaken die wel doorgaan mag geen publiek aanwezig zijn.

Een woordvoerder van de Haagse rechtbank laat weten dat alleen de slachtoffers en hun advocaat de uitspraak mogen bijwonen. Vijf van de zes worden bijgestaan door advocaat Richard Korver. Ook P. en zijn advocaten kunnen bij de uitspraak aanwezig zijn. Daarnaast is de zitting ook toegankelijk voor de pers: 'Zo houd je toch nog de openbaarheid in stand', zegt de rechtbank.

Misbruik van zijn positie

Koen P. zou zijn positie als coach van de dames van de Leidse waterpoloclub ZVL 1886 hebben misbruikt om jonge meiden over te halen tot het verrichten van seksuele handelingen. Bij een van hen zou P. gedreigd hebben dat ze nooit meer in het Nederlands team zou spelen als zij uit de school zou klappen over zijn wangedrag. 'Wie niet meedeed in het bed, deed ook niet mee in het bad', was de gedachte volgens het OM.

De verdachte was ook nog begeleider van topsportleerlingen op een school, trainer bij het Regionaal Trainingscentrum (RTC) en assistent-bondscoach bij Jong Oranje. De zaak kwam aan het rollen nadat twee slachtoffers aangifte deden. In juni 2018 werd P. aangehouden. In de afgelopen periode deden nog eens vier meiden aangifte. Advocaat Richard Korver staat de meeste slachtoffers bij. 'Mijn cliënten hebben geen twijfel over de schuld van de verdachte', zegt hij.

P. ontkent

Eerder lazen de slachtoffers tijdens een zitting een emotionele verklaring voor. Daaruit bleek dat de daden van de 34-jarige P. een grote invloed op hun leven hebben. 'Waarom ben je niet met je poten van iedereen afgebleven?, vroeg een van de slachtoffers zich af. 'Wat je mij hebt aangedaan speelt nog altijd door mijn hoofd.' Ze willen dan ook een lange celstraf voor hun voormalig coach. Ook willen ze een contact- en gebiedsverbod, zodat P. niet meer in de zwembaden mag komen waar de slachtoffers trainen.

De coach ontkent de meeste aantijgingen. Wel heeft hij bekend dat hij ontucht pleegde met een 15-jarige. ‘Het beeld dat ik een machtlustig monster ben, dat ben ik niet. Ik wilde nooit iemand schade toebrengen.’ Zijn advocaten eisten dan ook dat hij van vijf van de zes feiten wordt vrijgesproken.

