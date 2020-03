'UEFA verschuift EK voetbal naar de zomer van 2021'

De Europese voetbalbond UEFA heeft het Europees Kampioenschap voetbal verschoven naar de zomer van 2021, dat meldt de Noorse voetbalbond. Door het coronavirus liggen bijna alle voetbalcompetities in Europa stil. Daardoor komt het EK 2020, dat in juni zou starten, in de problemen.

Door het uitstellen van het EK bestaat de kans dat de nationale competities, de Europa League en de Champions League voor 1 juli tot een einde gebracht kunnen worden. Op die datum lopen de contracten van veel profvoetballers af.

In Nederland ligt het voetbal tot 6 april stil. Nu het EK verschoven is kan de voetbalbond ook de laatste twee weken van mei en de gehele maand juni wedstrijden inhalen. De nationale voetbalbond heeft nog niet gereageerd.

Kampioenen en degradanten

Of de voetbalcompetities in Europa ook daadwerkelijk afgemaakt kunnen worden, is nog maar de vraag. Voorlopig wordt in veel landen tot 6 april niet gespeeld. Wanneer deze maatregel verlengd wordt, bestaat de kans dat voetbalcompetities geschrapt worden. Of er dan ook kampioenen en degradanten worden aangewezen is nog niet bekend.

Het EK 2020 zou gehouden worden vanaf 12 juni en in twaalf verschillen landen georganiseerd worden. Ook in Amsterdam stonden wedstrijden gepland. Wanneer het toernooi in 2021 start is nog niet bekend.

