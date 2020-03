Bloembollensector: 'Capaciteitsprobleem dreigt doordat Poolse werknemers in thuisland zitten'

Niet alleen voor bloemenkwekers, ook voor bollenkwekers is de coronacrisis 'een dramatische situatie'. Dat zegt directeur Prisca Kleijn van branchevereniging KAVB. Naast financiële zorgen, dreigt er ook een capaciteitsprobleem. 'Er werken veel Polen in deze sector en een groot deel daarvan zit nu in Polen en komt niet terug.'

Eerder deze week luidde Royal FloraHolland al de noodklok. De veiling verwacht dat bloemenkwekers binnen enkele weken failliet zullen gaan.

Ook bollenkwekers worden financieel geraakt, zegt Kleijn. 'Veel bedrijven telen zowel bloemen als bollen. De kassen staan vol met tulpen, maar die hebben geen kopers. De prijzen zijn zo ver weggezakt, dat het voordeliger is om ze vernietigen dan om ze naar de veiling te brengen. Het is een zware dobber.'

Capaciteitsprobleem

Daarnaast spreekt ze van een capaciteitsprobleem. In de bloembollenteelt werken veel Poolse werknemers. 'Een deel daarvan is vanwege zorgen naar huis gegaan en een deel kan niet naar Nederland komen vanwege dichte grenzen.'

In de horeca is nu veel minder werk, misschien kunnen die mensen aan de slag in de bollensector - Prisca Kleijn, directeur KAVB

Dat terwijl er voor de bollenteelt een druk seizoen op komst is. 'We maken ons zorgen over de inzet van arbeid, want juist nu de bollen uit de grond komen, moet er veel werk gedaan worden.' De branchevereniging wil daarom met andere sectoren in overleg over eventueel uitruilen van personeel. 'In de horeca is nu veel minder werk, misschien kunnen die mensen aan de slag in de bollensector.'

'Hoeveel moet ik planten?'

Tot slot is er door het coronavirus grote onzekerheid bij bollenkwekers over de toekomstige afname. 'Ze vragen zich af: hoeveel moet ik planten?', zegt Kleijn. De zomerbollen moeten binnenkort de grond in, maar het is onduidelijk of bloemenkwekers die bollen over een paar maanden nog willen hebben. 'Als bloementelers nu hele slechte prijzen hebben, is de vraag hoeveel financiële buffer zij nog hebben om straks nieuwe bollen te kopen', legt Kleijn uit.

Ook is het onduidelijk hoeveel de belangrijkste afzetlanden - China, Engeland en Amerika - straks gaan afnemen. 'Bollentelers weten niet wat de situatie is als de bollen straks gerooid zijn.'

'Koop bloemen'

Hoe groot de schade is voor de bollensector kan ze nog niet zeggen. 'We zijn de schade aan het inventariseren.' Ze hoopt dat mensen weer bloemen gaan kopen en doet een oproep: 'Als je dan toch thuiszit, zet dan bloemen neer. Die brengen blijheid en geluk in de huiskamer.'

