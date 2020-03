Gymleraren maken filmpjes in coronatijd: thuis sporten met sokken en wc-rollen

Sokken in pannen gooien. | Foto: still YouTube / DHS Gymles voor thuis

Nu het merendeel van de kinderen wekenlang thuis moet blijven vanwege het coronavirus is het belangrijk dat ze niet op de bank gaan hangen, maar in beweging blijven. Daarom zijn Haagse gymleraren een nieuw kanaal op YouTube begonnen. 'Je zit "opgesloten" in huis: wat zijn dan de alternatieven? Daar hebben we deze video's voor bedacht', zegt gymleraar Dion van Splunteren.

Dion en zijn collega's Anne Geerars en Judith Kalter geven les op de Anne Frankschool in Den Haag. Omdat de scholen sinds maandag gesloten zijn vanwege het coronavirus, zetten zij sindsdien filmpjes online voor leerlingen van scholenkoepel De Haagse Scholen. Ze leren kinderen wat voor oefeningen ze thuis kunnen doen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld sokken in pannen gooien, of springen met wc-rollen.

In een andere oefening bouwt een gymleraar met één hand een toren van wc-rollen tijdens een zogenoemde voorligsteun.

'Lekker in beweging blijven'

'We weten niet hoelang de scholen nog dicht zijn. We zien het al gebeuren dat kinderen veel achter de computer of playstation gaan zitten. Daarom hebben we deze oefeningen bedacht, zodat ze toch lekker in beweging blijven', zegt Judith.

Voor de oefeningen hebben de gymdocenten expres gekozen voor spullen die iedereen in huis heeft. 'Iedereen heeft sokken en pannen. En ook wc-papier, want dat is gehamsterd', lacht Judith. 'Zo kan iedereen aan de slag.'

Challenge

De leraren willen iedere dag vijf tot tien filmpjes online zetten, bedoeld voor kinderen uit alle groepen. Daarnaast willen ze elke week een challenge houden waarbij de score van leerlingen wordt bijgehouden. Judith: 'De leerling met de hoogste score wint dan een sportprijs.'

