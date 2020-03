Zwaar vuurwerk naar binnen gegooid en ontploft in twee Leidse woningen

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 17 maart. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op zondag 26 januari om 5.25 uur ligt een gezin met jonge kinderen te slapen in hun huis aan de Paul Krugerstraat in Leiden. In verband met een verbouwing wordt er ook in de woonkamer geslapen, die direct aan de voordeur grenst. Plotseling schrikt het gezin wakker van een harde knal: er ontploft zwaar vuurwerk in huis.

De explosie aan de Paul Krugerstraat | Beeld: Politie

Het vuurwerk blijkt door de brievenbus te zijn gegooid. Een camera in de straat heeft de explosie vastgelegd. De bewoners bellen direct 112 en brengen zichzelf in veiligheid. De explosie heeft behoorlijk veel schade veroorzaakt in het huis.

Tweede explosie

Een kwartier later, om 5.40 uur, wordt er vuurwerk naar binnen gegooid in een huis aan de Johannes Verhulststraat, een stukje verderop in Leiden. Hier woont een oudere, hulpbehoevende vrouw samen met haar zoon, die mantelzorger is. Ook zij worden wakker van een harde klap.

Als de zoon naar beneden gaat, staat de eerste verdieping al vol rook. Beneden staat hij letterlijk met zijn voeten in het glas. Ook hier is het vuurwerk door de brievenbus gegooid en is er veel schade veroorzaakt: er zit zelfs een metaalscherf in de muur. De bewoners van beide huizen zijn met de schrik vrij gekomen, maar ze zijn na de explosies erg angstig geworden.

Motief onbekend

De politie denkt dat het in beide gevallen om dezelfde dader of daders gaat, gezien het vuurwerk dat is gebruikt en de manier waarop dat naar binnen is gegooid: door de brievenbus. Het motief is onduidelijk. De bewoners van de twee adressen kennen elkaar niet en hebben geen idee wie zoiets bij hen zou willen doen. Mensen met informatie over een mogelijk motief worden gevraagd zich te melden.

De Paul Krugerstraat in Leiden | Beeld: Omroep West

De Johannes Verhulststraat in Leiden | Beeld: Omroep West

De recherche komt verder graag in contact met mensen die iets hebben gezien of gehoord van de incidenten. Omdat er een kwartier tussen de explosies zat en de adressen niet direct bij elkaar in de buurt liggen, zou het goed kunnen dat er auto is gebruikt door de dader of daders. Omdat het op zondagochtend vroeg erg rustig op straat is, kan dat zijn opgevallen.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem