Lokale politiek op laag pitje door coronavirus

Bijna elke gemeente laat zoveel mogelijk ambtenaren thuiswerken. Ook de meeste burgemeesters en wethouders houden thuis kantoor. De stadhuizen en gemeentekantoren worden minimaal bemand; alleen noodgevallen kunnen er nog terecht. Burgers kunnen er over het algemeen nog wel terecht voor de aangifte van geboorte of overlijden, maar als je een nieuw paspoort nodig hebt moet je van goede huize komen om te bewijzen dat dat per se nu moet gebeuren. Afspraken daarvoor zijn meestal niet meer per internet te maken, je zult de gemeente moeten bellen. De openingstijden kunnen aangepast zijn.

Voor de provincie geldt hetzelfde. Commissaris Jaap Smit en de gedeputeerden geven het goede voorbeeld: zij werken vanuit huis. Ambtenaren die wel op kantoor moeten zijn, moeten van hun baas toestemming hebben. De Tweede Kamerleden werken ook zoveel mogelijk vanuit huis. Vandaag komen sommigen nog wel naar Den Haag voor het debat over de coronamaatregelen van het kabinet.

Gemeenteraad: schrappen of alleen noodgevallen

De gemeenteraden proberen over het algemeen zo min mogelijk bijeen te komen. Maar in sommige gevallen moet er vergaderd worden. De Haagse gemeenteraad bijvoorbeeld komt alleen in de ‘hoogstnoodzakelijke gevallen’ bijeen. De meeste onderwerpen die niet kunnen wachten worden bij elkaar geharkt voor de raadsvergadering van 26 maart. Als die doorgaat wordt er zonder publiek vergaderd. Pers en insprekers mogen wel komen zolang er in totaal niet meer dan 100 mensen in de raadzaal zijn.

De gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpen aan den IJssel, Leiderdorp, Noordwijk, Westland en Zuidplas hebben alle openbare vergaderingen tot 6 april afgelast, Rijswijk, Waddinxveen, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg voorlopig tot en met 31 maart. In Hillegom, Krimpenerwaard, Voorschoten en Nieuwkoop geldt dat 'tot nader order', of voor 'de komende periode'. Zoetermeer schrapt alle bijeenkomsten tot 30 maart, inclusief de vergadering waarin burgemeester Charlie Aptroot afscheid zou nemen.

Alleen hamerstukken, kleine agenda, kort debat

Sommige gemeenten besloten vorige week al een aantal beperkingen in te voeren. Lisse heeft - zoals het er nu voorstaat - besloten alle vergaderingen zonder publiek te houden. Leiden vraagt het publiek de vergaderingen thuis te volgen via internet. De burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt, heeft besloten alle raadsbijeenkomsten te schrappen, behalve 'de reguliere besluitvormende raads- en oordeelsvormende commissievergaderingen'.

De gemeenteraad van Midden-Delfland vergadert 24 maart kort, met zo weinig mogelijk mensen aan tafel en op de tribune, en met een kleine agenda: een paar hamerstukken en een kort debat over de aangepaste begroting.

Koppen bij elkaar

Alphen aan den Rijn, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben nog steeds een raadsvergadering op de agenda op donderdag 26 maart. Teylingen en Bodegraven-Reeuwijk zijn er nog niet uit of de raad gaat vergaderen, maar het gemeentehuis in Bodegraven is in elk geval gesloten.

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp vergadert aanstaande donderdag, maar zonder publiek. In Gouda staat morgen een voorbereidende raadsbijeenkomst gepland, en ook daar zonder publiek. Om te bezien of de vergaderingen alsnog worden geschrapt, steken de fractievoorzitters vanavond de koppen bij elkaar. Bij wijze van spreken dan, want ze vergaderen op afstand via een videoverbinding.

