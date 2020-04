(T)huiswerk: De keuken in met Tijmen (14) en Vigo (11) uit Alphen

De Alphense broers Tijmen en Vigo vermaken zich, naast het schoolwerk dat ze moeten doen, ook op de skatebaan. Maar ze hadden deze week ook nog wel tijd om iets lekkers te maken: gebakken appel met vanillevla en kaneel.

Bekijk hier de dinsdag van Tijmen en Vigo:

De vierde thuisweek is begonnen. In aflevering 16 spreken we weer met Noortje (10) uit Den Hoorn die dit keer met haar buurmeisje Leonora in de uitzending zit. Zij laten aan andere kinderen zien hoe ze een film kunnen maken. Ook videobellen ze met hun neefjes in Amsterdam.

Bekijk hier de maandag van Noortje en haar buurmeisje Leonora:

De derde thuisweek zit zit erop. In aflevering 15 spreken we de broers Max (6) en Sven (9). Zij vermaken zich met basketballen, een beetje meehelpen in het huishouden en kaartjes schrijven. De twee broers vinden het best lastig om 1,5 meter afstand te houden. 'Ik weet niet echt wat 1,5 meter afstand is', zegt Max.

Bekijk hier de vrijdag van Sven en Max:

We spreken in aflevering 14 met de 5-jarige Emma in en haar vader Vincent uit Rijswijk, die nu al aantal weken in een vakantiehuis op de Utrechtse Heuvelrug doorbrengen. Ondanks dat Emma school mist, vermaakt ze zich prima in het vakantiehuis. Van tuinieren tot bij haar moeder in de hangmat liggen om van het zonnetje te genieten en van yoga-oefeningen uitvoeren tot knutselen: niets is te gek.

Bekijk hier de donderdag van Emma:

In aflevering 13 spreken we weer met Anu (11) uit Den Haag. Zij baalt er wel een beetje van dat ze zeker tot 28 april niet naar school hoeft. 'Nu moeten we nog meer dingen verzinnen om ons niet te vervelen.' Dat is woensdag best goed gelukt, met online danslesjes, maar vooral met het maken van een flan (een soort pudding). Om ook anderen aan wat bezigheidstherapie te helpen, laat ze zien hoe het moet.

Bekijk hier de woensdag van Anu:

Tijmen (14) en Vigo (11) uit Alphen aan den Rijn spreken we dinsdagmiddag in aflevering 12. Ze zijn het thuiszitten ondertussen wel een beetje zat, maar vermaken zich voornamelijk met één ding: gamen. Tot grote teleurstelling van de jongens gooit hun moeder ze elke dag even naar buiten voor een frisse neus, en laat dat nou net kostbare tijd zijn die ze achter de computer door willen brengen.

Dinsdagavond, nadat bekend werd dat de maatregelen tot 28 april zijn verlengd, spreken we de jongens weer. Vigo vindt het jammer dat hij nog niet naar school kan, 'want het wordt wel een beetje saai.' Zijn broer Tijmen is iets minder teleurgesteld, 'maar dit geeft wel minder structuur.' Dus dat wordt nog een tijdje uitzingen voor de jongens...

Bekijk hier de dinsdagmiddag en -avond van Tijmen en Vigo:

In aflevering 11 spreken we voor de derde keer met Noortje (10) en Renske (13) uit Den Hoorn. De meiden vinden het inmiddels best saai worden om thuis te zitten. 'We weten niet meer zo goed wat we moeten doen', zegt Renske.

De zussen maken nog steeds elke dag braaf hun huiswerk, al is dat soms wel lastig. Gelukkig blijft er nog genoeg tijd over voor leuke dingen, zoals het bakken van een taart.

Bekijk hier de maandag van Renske en Noortje:

In aflevering 10 opnieuw Sven (9) en Max (6). Voor Sven was het deze week een extra bijzondere week, want hij was dinsdag jarig. Hij werd toegezongen via de laptop, maar vindt het wel jammer dat hij het zonder zijn vriendjes moest vieren. Zijn broertje Max moest deze week onder meer opdrukken om fit te blijven.

De jongens willen graag weer naar school, zeggen ze. Ze vinden het maar 'stom' dat dat niet kan. 'Ik wil mijn klasgenoten weer zien', zegt Sven.

Bekijk hier de vrijdag van Sven en Max:

In aflevering 9 spreken we weer met de 5-jarige Emma en haar moeder Emily uit Rijswijk. Ze zijn in hun vakantiehuisje op de Utrechtse Heuvelrug en dat heeft een reden. 'We waren van de week in Rijswijk, maar we merkten al heel snel dat het daar vol en druk was en dat anderhalve meter afstand houden een stuk ingewikkelder was dan hier', legt Emily uit.

Emma heeft zich beziggehouden met het bakken van een taart want haar vader is jarig. Ook vermaakt ze zich met buitenspelen en moet er soms ook wat geleerd worden. Bovendien heeft ze een mooi knutselwerk gemaakt voor de mensen in de zorg.

Bekijk hier de donderdag van Emma:

In aflevering 8 spreken we weer met Anu (11) uit Den Haag. Ze vindt het nog steeds leuk om thuis te zitten. Ook als de scholen langer dichtblijven dan 6 april, ziet Anu geen problemen. 'Ik denk niet dat ik me ga vervelen. Ik heb nog genoeg te doen en heb nog genoeg schoolwerk, dus dat gaat wel lukken.'

Anu zit in groep 8 en gaat na de zomer dus naar de middelbare school. Ze wacht op het bericht dat ze is aangenomen op het Gymnasium Haganum, haar favoriete school. Omroep West had daarom een grote verrassing voor haar!

Bekijk hier de woensdag van Anu en de grote verrassing:

Met Tijmen (14) en Vigo (11) uit Alphen aan den Rijn bellen we weer in aflevering 7. Vorige week waren ze nog vrij enthousiast over het niet naar school gaan, maar daar is inmiddels toch wel wat verandering in gekomen. 'Het is nog geen verveling. We hebben veel meer werk van school gekregen', vertelt Tijmen, die dinsdag ook een challenge met wc-papier moest uitvoeren.

Bekijk hier de dinsdag van Tijmen en Vigo uit Alphen aan den Rijn:

In aflevering 6 spreken we weer met de zusjes Renske (13) en Noortje (10) uit Den Hoorn. Wat vinden ze een week later van het verplicht thuisblijven en schoolwerk maken aan de keukentafel? 'Op zich gaat het wel goed. Maar het is nog steeds niet leuk. Ik verveel me een beetje', zegt Renske.

Noortje zegt dat ze school prima kan volgen vanaf haar huis. 'In de ochtend moet ik aan school werken', zegt ze. 'En in de middag mag ik gewoon buitenspelen.'

Bekijk hier de maandag van Renske en Noortje uit Den Hoorn:

In aflevering 5: Sven (8) en Max (6). Zij vonden het nogal raar dat ze thuis moesten werken, maar ze hebben wel goed aan rekenen kunnen werken. Daarvoor hebben ze allemaal taakjes meegekregen van school. Sven kan via Microsoft Teams zelfs bellen met zijn klasgenoten, en heeft zijn hele huis laten zien.

Gelukkig is er tussen de rekensommen door ook nog tijd voor een spelletje, een puzzel, een potje FIFA of zelfs lekker echt voetballen in de frisse buitenlucht.

Bekijk hier de vrijdag van Sven en Max:

In aflevering 4: De 5-jarige Emma uit Rijswijk. Emma weet dat ze niet naar school kan vanwege het coronavirus, maar uitleggen wat dat dan precies is, vindt ze lastig.

Emma heeft een weekplan zodat ze haar schoolwerk goed bij kan houden, maar daarnaast knutselt ze ook en speelt ze af en toe buiten in de tuin.

Bekijk hier de donderdag van Emma uit Rijswijk:

In aflevering 3: De 11-jarige Anu uit Den Haag. Anu zit in groep 8 en heeft woensdag te horen gekregen dat haar eindtoets niet doorgaat en dat vindt ze best jammer. 'Je hoort de hele tijd: eindtoets, eindtoets, eindtoets. Ik oefen er de hele tijd voor. Het komt steeds dichterbij en het is bijna klaar, maar dan gaat het ineens niet door.'

Anu gaat inmiddels al drie dagen niet naar school en daar mist ze vooral de gymlessen aan. 'Gewoon het bewegen en ook omdat het leuk is om met mijn klas te sporten en fanatiek te zijn.' Maar thuis verveelt ze zich zeker niet, ze houdt zich namelijk aan strak schema dat bestaat uit schoolwerk, klusjes in huis en chillen.

Bekijk hier de woensdag van Anu uit Den Haag:

In aflevering 2: De broers Tijmen (14) en Vigo (11) uit Alphen aan den Rijn. Ze komen de dagen wel door, vertellen ze. 'Vooral gamen, naar buiten en een klein beetje leren', vertelt Tijmen.

Allebei krijgen ze opdrachten van school. 'Ik heb een schema met elke dag een paar taken', zegt Vigo. 'Ik maak het elke ochtend en daarna ben ik er klaar mee.'

Bekijk hier de dinsdag van Tijmen en Vigo uit Alphen aan den Rijn:

In aflevering 1: Renske (13) en Noortje (11). Noortje vindt het leuk dat er geen school is. 'Maar wel heel jammer dat de sportclub niet open is.' Haar zus Renske baalt er juist van dat ze niet naar school kan. 'Ik heb dit weekend voor toetsen geleerd', zegt ze dan ook. 'Die kan ik nu niet maken. En ik zie ook mijn vriendinnen niet meer. Dat vind ik wel jammer.'

'We hebben wel huiswerk', zeggen de zusjes. 'Alleen ik kan niet inloggen', vervolgt Noortje. 'Ik heb nog niet heel veel huiswerk. Maar ik krijg er straks wel huiswerk bij', zegt Noortje.

Bekijk hier de maandag van Noortje en Renske uit Den Hoorn:

