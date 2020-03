'Ongekend wat overheid doet voor de Nederlandse ondernemers tijdens coronacrisis'

Bloembollenveld in bloei in Noordwijk | Foto: Gieny Westra

Het MKB in Den Haag noemt de economische maatregelen die de regering dinsdag aankondigde 'heel erg goed'. 'Het is ongekend wat de Nederlandse overheid op dit moment doet voor de Nederlandse ondernemers', benadrukt Kim Schofaerts van het MKB. Volgens haar waren veel ondernemers in paniek omdat hun omzet door de coronavirusuitbraak en de daaropvolgende maatregelen ineens stopte. 'Maar nu weten ze: er komt hulp. Dat geeft rust.'

Het kabinet kondigde dinsdagavond een steunpakket aan voor bedrijven die door het coronavirus met economische problemen kampen. Het steunpakket zal het kabinet tien tot twintig miljard per kwartaal kosten.

Bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis kunnen 4.000 euro tegemoetzien van het kabinet. Onder meer de horeca en de cultuursector kunnen daarop aanspraak maken.

Doodsteek

Ook Jaap Bond van de KAVB - de branchevereniging van de bloembollensector - is zeer te spreken over het noodpakket dat het kabinet dinsdag aankondigde. 'Dit zijn heel stevige en goede maatregelen.' En die heeft de bollensector ook nodig, benadrukte hij in het Omroep West-programma Muijs in de Morgen.

'Kijk, telers hebben geïnvesteerd en hebben maar een korte periode waarin het geld verdiend moet worden', zegt Bond. Door de coronacrisis dreigen die investeringen nu niet terugverdiend te kunnen worden. Daarnaast hebben de telers te maken met een capaciteitsprobleem. 'Veel buitenlandse werknemers vluchten het land uit en het wordt moeilijk om die zo meteen, als de situatie verbetert, weer het land in te krijgen.' Hij vreest dat de coronacrisis 'voor sommige bedrijven de doodsteek kan betekenen'. 'Er komen dingen op ons af die we nog nooit hebben meegemaakt.'

'Echt een geweldig pakket'

Wethouder Saskia Bruines van Den Haag noemt de maatregelen die het kabinet dinsdag aankondigde 'echt een geweldig pakket'. 'Dit was ook hoog nodig, want de economie krijgt een enorme tik van deze crisis. Ik denk dat een heleboel mensen en bedrijven hier een heel eind mee geholpen zijn.' Of de vele miljarden die de overheid vrijmaakt ook voldoende zijn, weet Bruines echter niet. 'Dat moeten we zien, dit is een gigantische crisis. Maar ik vind negentig procent van de loonsom overnemen, uitstel van het aflossen van leningen, inkomenssteun voor zzp'ers en nulurencontracten... Ik vind het nogal wat.'

Ook de gemeente Den Haag zit niet stil. 'We hebben een ondernemersportaal geopend waarop allerlei informatie te vinden is en we kijken wat we op korte termijn in aanvulling op de maatregelen van het Rijk kunnen doen. Niet met zulke grote financiële bedragen, maar wel met bijvoorbeeld het uitstellen van belastingen en soepelheid bij het verlenen van subsidies. We doen verder een beroep op pandeigenaren dat ook zij coulance tonen aan huurders. Geef hen de tijd.'

