Huisartsen in de regio gaan mogelijke coronapatiënten zien op centrale locaties

Huisartsen in de regio's Haaglanden en Hollands Midden zijn bezig om een aantal centrale locaties in te richten, waar mensen gezien worden die mogelijk met het coronavirus zijn besmet. Dat is besloten in het Regionaal Overleg Acute Zorg, meldt het Leids Universitair Medisch Centrum woensdag. De huisartsen ervaren de afgelopen dagen een toename van patiënten die mogelijk COVID-19 hebben.

In de zogenoemde triagecentra werken huisartsen en doktersassistenten samen om alle patiënten met een mogelijke besmetting te zien. Wie denkt dat hij of zij het coronavirus heeft, wordt gevraagd om eerst de eigen huisarts te bellen. Die kan na een telefonische screening doorverwijzen naar een triagecentrum. Hierdoor ziet de eigen huisarts in principe geen patiënten meer die mogelijk zijn besmet. Ook kunnen beschermende middelen op deze manier efficiënter worden ingezet.

Dinsdag is het eerste triagecentrum gestart in de huisartsenpost in Leiderdorp, die is gevestigd in gezondheidscentrum Rijnland. Het centrum is 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend. Artsen rijden ook visites voor mensen die niet zelf kunnen komen. De huisartsenpost in het LUMC in Leiden is voorlopig gesloten. De posten in Voorhout en Alphen aan den Rijn zijn in de avond, nacht en weekend alleen geopend voor mensen die niet (mogelijk) besmet zijn. Later deze week volgt meer informatie over overige triagecentra die worden geopend in de regio.

