Zangeres Anouk vast in Marokkaans resort: 'Zorg goed voor elkaar'

De Haagse zangeres Anouk zit sinds zaterdag moederziel alleen in een resort in de Marokkaanse stad Marrakesh. De zangeres zou daar vier dagen verblijven om te schrijven. Via Instagram laat de 44-jarige zangeres weten dat het goed met haar gaat. The Voice Of Holland-collega Ali B. ging zelfs zover om inhalators te regelen voor de astmatische zangeres.

Sinds zaterdag 14 maart heeft Marokko haar luchtruim gesloten voor vluchten van en naar Nederland. Andere infectiehaarden zoals Duitsland en Italië staan ook op deze zwarte lijst. Hierdoor zitten honderden Nederlanders momenteel vast in het Noord-Afrikaanse land, waaronder Anouk. Via Instagram laat ze weten dat het goed met haar gaat. 'Ik raak niet zo snel in paniek, maar ik zou toch liever thuiszitten met mijn kinderen dan alleen in een resort in Marokko', vertelt de zangeres.

Omdat Anouk astma heeft en daardoor meer risico loopt bij besmetting met het coronavirus, heeft The Voice of Holland-collega Ali B. geregeld dat ze niet zonder inhalators komt te zitten. 'Zo dankbaar daarvoor. Echt zo lief', vertelt de opgeluchte Anouk. Het resort waar ze verblijft is nagenoeg leeg, vertelt ze in haar video. 'Er lopen een paar bewakers. Alles is dicht.' Aan het thuisfront richt ze een simpele boodschap: 'Zorg goed voor mekaar daar.'

'Best een beetje eng allemaal'

In een tweede video, geplaatst op woensdagochtend, laat de zangeres weten een ticket naar Frankrijk te hebben bemachtigd, maar die toch te hebben gecanceld. 'Ik ben, omdat ik zwaar astmatisch ben, best bang om tussen al die mensen te gaan staan. Heel veel dragen geen bescherming', vertelt ze somber. 'Ik kan ook in Frankrijk het land niet uit. We zien dus wel of ik nog terugkom of niet. Het is best een beetje eng allemaal.'

Wel is Anouk enthousiast over alle steunbetuigingen en hulp die ze heeft ontvangen. Leontine Borsato deed er nog een schepje bovenop, vertelt Anouk. 'Zij bracht me in contact met Willem, eigenaar van een hotel in Marrakesh. Ze hebben met echt met open armen ontvangen. Ik ben helemaal overwhelmed. Ik voel me heel erg veilig.'