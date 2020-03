Corona: Waar kan je hulp vragen en aanbieden, een overzicht

Sinds donderdag de eerste maatregelen werden genomen vanwege het coronavirus zijn er heel veel hulpgroepen ontstaan. Mensen die aanbieden voor anderen boodschappen te doen, op te passen of een praatje te maken tegen de eenzaamheid. We hebben een aantal van die hulpgroepen voor je verzameld. Het is een greep uit de vele hulpgroepen. Dit bericht wordt regelmatig aangevuld.

Hulp geven via het Rode Kruis

Het Rode Kruis mobiliseert haar netwerk van burgerhulpverleners Ready2Help. Dat netwerk bestaat uit ruim 40.000 mensen. Ze komen in actie om de meeste kwetsbare mensen te informeren hoe zij zich kunnen beschermen tegen het coronavirus. Ze verspreiden flyers op een aantal zichtbare plekken bij jou in de buurt, bieden aan boodschappen te doen en checken of je oude buurman nog genoeg medicijnen in huis heeft

Je kan je nog opgeven om aan te sluiten bij dit netwerk om hulp te geven.

Hulp vragen via het Rode Kruis, telefonisch

Het Rode Kruis heeft de speciale Rode Kruis Hulplijn 070-44 55 888 geopend. Hulpvragers kunnen daar terecht om over de zorgen praten, advies te krijgen over hun specifieke situatie. Waar nodig is wordt ook doorverwijzen naar de juiste hulp.

Hulp vragen via Seniorenorganisatie KBO-PCOB

Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een telefoonnummer geopend voor senioren die vragen hebben over het coronavirus.

Bellen kan naar 030-34 00 600.

Gewoon mensen die mensen willen helpen

'We zijn een soort prikbord waar vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld worden', Gewoon mensen die mensen willen helpen, legt de Delftse student Jasper Veen uit. Vier studenten hebben dit platform opgericht, Jasper is een van hen. 'Na de aankondiging van de sluiting van universiteiten, wilden we als studenten iets doen. De Amsterdamse student Naut van Teeseling riep via WhatsApp op tot hulp en toen hebben we met ons vieren dit platform opgestart.' Het is heel snel gegaan: inmiddels hebben in heel Nederland zich al ruim 35.000 mensen aangemeld om te helpen.

'En dat helpen is op heel veel vlakken. Van oppassen op kinderen van mensen die wel moeten werken, boodschappen doen en koken in de daklozenopvang. Ook is er een aantal studenten die Hagenaar Ben Lachhab helpen met zijn missie om 100.000 maaltijden te koken en in te vriezen voor ouderen.'

'We willen heel graag dat mensen om hulp vragen, die drempel moet omlaag' , roept Jasper op. 'Schroom niet, niet alleen oudere eenzame mensen kunnen om hulp vragen. Zeker ook al die werkende mensen. Als we voor hen iets kunnen betekenen om het leven iets makkelijker te maken nu ze zo hard voor ons werken!'

Meld je hier aan voor hulpvraag en aanbod

Facebookgroepen vraag en aanbod

Op Facebook zijn in de hele regio verschillende diverse groepen opgericht om hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Van buurtgenoten die elkaar willen helpen tot ondernemers die vertellen wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Een kleine greep uit de vele opgerichte Facebookgroepen: Leiden, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer

Verschillende kerken helpen

De City Life Church zamelt voedsel en geld in voor cliënten van de Voedselbank Haaglanden nu deze gesloten is. En ook in de Haagse wijk Moerwijk is een kerkactie voor cliënten van de Voedselbank.

Twitter

Op Twitter wordt heel veel hulp aangeboden, daarvoor is de hashtag #coronahulp.

Kaarten sturen

Om het voor bewoners van verpleeghuizen toch een beetje leuk te houden, wordt opgeroepen om hen een kaartje te sturen.

Zo roept de organisatie van Vreugdevuur Scheveningen mensen op om kaarten, bloemen en tekeningen te sturen naar ouderen in het verzorgingshuis Uiterjoon, Vissershavenstraat 277, 2583 DG Scheveningen