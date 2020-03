Corona: Waar kun je hulp vragen en aanbieden, een overzicht

Hulp voor ouders

De gemeente Den Haag lanceert dinsdag een speciale website om gezinnen te ondersteunen.Los van alle hectiek om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen, zal er aandacht moeten zijn voor het gezin. Verveling en spanningen liggen op de loer. Daar helpt deze website bij. Er zijn tips voor het voorkomen van en anticiperen op mogelijke spanningen in huis; het voorkomen van de negatieve effecten van bankhangen, gamen en computeren en de creativiteit van ouders en kinderen. Het webadres: https://gezinencorona.nl/den-haag/

Telefooncirkels en Telefoonmaatjes

Stichting SAM in Bodegraven-Reeuwijk start met telefooncirkels en telefoonmaatjes. De Telefooncirkel is er voor iedereen van alle leeftijden die behoefte heeft aan regelmatig contact. Een Telefoonmaatje is één vaste vrijwilliger van SAM die met u belt. In een Telefooncirkel wordt u gebeld én belt u zelf ook weer iemand.

Aanmelden kan bij SAM via 0172 614 500 of info@samwelzijn.nl



Hulp vraag- en aanbod

Kan jij hulp gebruiken van iemand uit de buurt? Of kan jij juist jouw buren helpen met boodschappen, een lift of bijvoorbeeld medicijnen halen? Via www.heelnederlanddeelt.nl kan jij gratis je hulp aanbieden of vragen! Zo maken we snel en makkelijk matches en helpen we elkaar door deze moeilijke tijd heen.



Kaarten sturen

Nu ze geen bezoek maar mogen ontvangen zijn kaarten voor veel bewoners van verpleeghuizen de enige mogelijkheid op contact met de buitenwereld.

Zo roept de organisatie van Vreugdevuur Scheveningen mensen op om kaarten, bloemen en tekeningen te sturen naar ouderen.

Verzorgingshuis Uiterjoon,

Vissershavenstraat 277, 2

583 DG Scheveningen.

Ook de bewoners van Het Anker , zouden graag een kaartje ontvangen.

WZH het Anker,

Pr. Margrietlaan 24,

2273 AG Voorburg

Hulp geven via het Rode Kruis

Het Rode Kruis mobiliseert haar netwerk van burgerhulpverleners Ready2Help. Dat netwerk bestaat uit ruim 40.000 mensen. Ze komen in actie om de meeste kwetsbare mensen te informeren hoe zij zich kunnen beschermen tegen het coronavirus. Ze verspreiden flyers op een aantal zichtbare plekken bij jou in de buurt, bieden aan boodschappen te doen en checken of je oude buurman nog genoeg medicijnen in huis heeft

Je kan je nog opgeven om aan te sluiten bij dit netwerk om hulp te geven.

Hulp vragen via het Rode Kruis, telefonisch

Het Rode Kruis heeft de speciale Rode Kruis Hulplijn 070-44 55 888 geopend. Hulpvragers kunnen daar terecht om over de zorgen praten, advies te krijgen over hun specifieke situatie. Waar nodig is wordt ook doorverwijzen naar de juiste hulp.

Hulp vragen via Seniorenorganisatie KBO-PCOB

Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een telefoonnummer geopend voor senioren die vragen hebben over het coronavirus.

Bellen kan naar 030-34 00 600.

Foto: Stichting Thuisgekookt

Warme maaltijd krijgen of koken

Zelf geen mogelijkheid om te koken? Via Stichting Thuisgekookt kan je iemand vinden die zorgt dat je een warme maaltijd hebt. In Den Haag (664) en Delft (157) staan er thuiskoks te popelen om mensen in hun buurt te helpen. Tijdens de corona-crisis is het trouwens ook mogelijk om in andere delen van onze regio maaltijden te krijgen of te koken voor anderen. Op www.thuisgekookt.nl vind je alle informatie.

Gewoon mensen die mensen willen helpen

'We zijn een soort prikbord waar vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld worden', Gewoon mensen die mensen willen helpen, legt de Delftse student Jasper Veen uit. Vier studenten hebben dit platform opgericht, Jasper is een van hen. 'Na de aankondiging van de sluiting van universiteiten, wilden we als studenten iets doen. De Amsterdamse student Naut van Teeseling riep via WhatsApp op tot hulp en toen hebben we met ons vieren dit platform opgestart.' Het is heel snel gegaan: inmiddels hebben in heel Nederland zich al ruim 35.000 mensen aangemeld om te helpen.

'En dat helpen is op heel veel vlakken. Van oppassen op kinderen van mensen die wel moeten werken, boodschappen doen en koken in de daklozenopvang. Ook is er een aantal studenten die Hagenaar Ben Lachhab helpen met zijn missie om 100.000 maaltijden te koken en in te vriezen voor ouderen.'

'We willen heel graag dat mensen om hulp vragen, die drempel moet omlaag' , roept Jasper op. 'Schroom niet, niet alleen oudere eenzame mensen kunnen om hulp vragen. Zeker ook al die werkende mensen. Als we voor hen iets kunnen betekenen om het leven iets makkelijker te maken nu ze zo hard voor ons werken!'

Meld je hier aan voor hulpvraag en aanbod

Facebookgroepen vraag en aanbod

Op Facebook zijn in de hele regio verschillende diverse groepen opgericht om hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Van buurtgenoten die elkaar willen helpen tot ondernemers die vertellen wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Een kleine greep uit de vele opgerichte Facebookgroepen: Leiden, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer

Label van Help elkaar

Om een beetje overzicht aan te brengen in al het vraag en aanbod, heeft designbureau Aan Zee uit Noordwijk een label gemaakt. 'In deze bijzondere tijd zie je veel creativiteit en mooie initiatieven ontstaan. Op social media melden zich steeds meer mensen die aangeven kwetsbare mensen in hun omgeving te willen helpen', schrijft Steven de Bruijne van Aan Zee in een mail naar Omroep West.

'Het is belangrijk dat deze berichten opvallen tussen alle overige berichten waar iedereen vluchtig doorheen scrollt.' Om vraag en aanbod snel en op een praktische manier bij elkaar te brengen, heeft de groep Noordwijkse creatieven en techneuten een label gemaakt. 'Op deze manier wordt in één oogopslag duidelijk dat er hulp wordt aangeboden.' De labels zijn gratis te downloaden op een speciale site.

Het label van designbureau Aan zee | Beeld: Aan zee

Verschillende kerken helpen

De City Life Church zamelt voedsel en geld in voor cliënten van de Voedselbank Haaglanden nu deze gesloten is. En ook in de Haagse wijk Moerwijk is een kerkactie voor cliënten van de Voedselbank.

Twitter

Op Twitter wordt heel veel hulp aangeboden, daarvoor is de hashtag #coronahulp.