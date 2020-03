Coronacrisis op het strand: 'We zijn nu alles stormklaar aan het maken'

Tot zeker 6 april is de Nederlandse horeca dicht. Dat geldt dus ook voor alle strandtenten. 'We zijn nu alles een beetje aan het klaarmaken', vertelt Otten van Habana Beach. 'We weten niet hoe nu verder.' Otten en zijn collega's houden met alles rekening. Ook met een eventuele lock down, al is daar volgens premier Rutte nu nog geen sprake van. In ieder geval wordt bij Habana alles vastgezet en opgeruimd. 'Zodat straks niet alles helemaal onder zit als we terugkomen.'

Het is enorm balen, maar Otten heeft wel begrip voor de beslissing om de horeca de komende weken te sluiten. 'De veiligheid en de volksgezondheid gaan boven alles', zegt hij. 'Dus ook boven geld verdienen. Maar ja, het doet nog steeds een beetje pijn.'

Snackloket

Een paar honderd meter verderop gaan de zaken wél door. Een snackloket, op de hoek van de Wijndaelerweg en de Ockenburghstraat in Den Haag, mag wel openblijven. Mensen komen er langs voor een visje of patatje.

'Je moet je niet gek laten maken', zegt een vrouw die in het zonnetje een portie kibbeling eet. 'We houden er wel rekening mee. Vaker handen wassen, desinfecteren. Maar we gaan wel gewoon naar buiten.'

