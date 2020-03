Zorg in coronacrisis: hulp gevraagd van mbo-leerlingen en docenten

Leerlingen en docenten van mbo-instellingen in onze regio zijn actief benaderd om bij te springen in de zorg. Door de coronacrisis is de druk op de zorg toegenomen, waardoor elke extra hand aan het bed welkom is. Na het mogelijk inzetten van honderden (gepensioneerde) oud-zorgmedewerkers, gaat het alleen al in onze regio om duizenden verzorgenden in opleidingen die mogelijk inzetbaar zijn.

'We hebben expliciet de vraag gekregen vanuit zorginstellingen of wij leerlingen en docenten kunnen leveren om in te zetten in de zorg', vertelt Saskia Hommes van ROC Mondriaan. Alleen al vanuit deze regionale opleider, met scholen in onder meer Delft, Den Haag en Leiden, zouden er zo'n 4.000 leerlingen ingezet kunnen worden. Nog los van de tientallen docenten.

'Onze docenten komen veelal uit de praktijk', gaat Hommes verder. 'En ook onze leerlingen van de verschillende Zorg en Welzijn opleidingen zouden kunnen helpen om de continuïteit van de zorg te helpen waarborgen.' De wil is er, de vraag is alleen hoe en waar de zorgstudenten mogen worden ingezet.

Leerlingen voor de lichte zorgtaken

Te denken valt dat leerlingen worden ingezet bij dagelijkse handelingen, zoals wassen, douchen, opstaan, aan-en uitkleden van patiënten. Hierdoor kan het vaste zorgpersoneel worden ingezet op corona- of andere hoogcomplexe zorg die tijdens deze crisis gewoon doorgaat.

Wat is hoogcomplexe- en specialistische zorg?

Onder hoogcomplexe zorg valt onder meer wondverzorging, zwachtelen en het aanbrengen van een infuus. Bij specialistische zorg gaat het vaak over sondevoeding, chemotherapie of beademing.

'Nood breekt wet' - René Héman, KNMG

Artsenorganisatie KNMG pleitte eerder deze week al voor een versoepeling van de regels, om meer handen aan het bed mogelijk te maken. Zo moet elke zorgmedewerker normaal een bekwaamheidsregistratie hebben om te mogen werken in de sector. Voor wat lichter zorgwerk zou wat KNMG-voorzitter René Héman betreft in deze tijd een uitzondering moeten worden gemaakt.

'Nood breekt wet, als er straks echt te weinig zorgpersoneel is, dan ben je blij als je geholpen wordt door bijvoorbeeld een gepensioneerde arts', aldus Héman. 'Of door een bijna afgestudeerde geneeskundestudent. Deze versoepeling kan levens redden in een noodsituatie.'

Wie is verantwoordelijk?

Scholen als het ROC Mondriaan zijn op dit moment vooral druk met de praktische invulling. 'Want waar ligt de verantwoordelijkheid en begeleiding van onze leerlingen', werpt Saskia Hommes van de school op. 'En wat betekent het voor hun opleiding? Kunnen ze deze werkervaring bijvoorbeeld inzetten om hun opleiding af te ronden?'

Het zijn vragen die de komende dagen moeten worden beantwoord. Ondertussen heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aangegeven 'dat zorgverleners in deze unieke situatie de ruimte hebben om de zorg op afwijkende manieren te organiseren, als dit nodig is om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te waarborgen.' De inspectie onderschrijft daarmee het standpunt van de KNMG.