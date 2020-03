LUMC onderdeel van internationaal onderzoek naar coronaremmers

Het SCORE-project komt voort uit de samenwerking tussen acht Europese onderzoekspartners, waar onder andere de Universiteit van Utrecht, de KU Leuven in België en de Universiteit van Bern in Zwitserland aan meedoen. De bedoeling is om in de de komende zes à negen maanden combinatiebehandelingen te ontwikkelen voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus.

Prof. dr. Eric Snijder van het Leiden University Center of Infectious Diseases is coördinator van het onderzoeksproject. Snijder is expert op het gebied van Medische Microbiologie. 'SCORE gaat op zoek naar antivirale geneesmiddelen die op korte- of middellange termijn kunnen worden ingezet om patiënten te behandelen en de verspreiding van coronavirussen te beperken', aldus Snijder.

Antivirale middelen

Het onderzoek is ook bedoeld om te kijken hoe het coronavirus op bepaalde geneesmiddelen reageert. Die informatie is cruciaal om virusremmers te verbeteren. SCORE wil daarnaast zoveel mogelijk kennis opdoen over het coronavirus om toekomstige uitbraken vroegtijdig te herkennen en te bestrijden. Ook leidt het onderzoek tot nieuwe infectiemodellen, waarmee de ontwikkeling van antivirale middelen versneld kan worden.

Naast het SCORE-project is de afdeling Medische Microbiologie van het LUMC ook nog betrokken bij een andere project, genaamd PREVENT nCoV-19. Dat project doet onderzoek naar een mogelijk vaccin tegen het virus. Die vaccins moeten eerst onderzocht worden op effectiviteit en veiligheid. In de laboratoria van het LUMC wordt daarom nu gekeken of kandidaat-vaccins inderdaad een effect hebben op het nieuwe coronavirus.

