Zes jaar cel voor waterpolocoach Koen P. die zich vergreep aan z'n pupillen

De rechtbank in Den Haag heeft de Leidse oud- waterpolocoach Koen P. (34) veroordeeld tot zes jaar cel. Volgens de rechter is bewezen dat P. zich heeft vergrepen aan meerdere jonge waterpolosters. Er was sprake van verkrachting, ontucht en aanranding. 'Het ging verdachte om zijn lustgevoelens', zei de rechter. 'Het ging hem alleen maar om de seks.' P. was donderdag bij de uitspraak aanwezig, hij moest na afloop gelijk de cel in.

P. misbruikte zijn positie als coach van de dames van de Leidse waterpoloclub ZVL 1886 om de jonge meiden over te halen tot het verrichten van seksuele handelingen. Bij één van de meisjes dreigde P. dat ze nooit meer in het Nederlands team zou spelen als zij uit de school zou klappen over zijn wangedrag. Het OM: 'Wie niet meedeed in het bed, deed ook niet mee in het bad', was de gedachte.

P. was ook nog begeleider van topsportleerlingen op een school, trainer bij het Regionaal Trainingscentrum (RTC) en was assistent-bondscoach bij Jong Oranje. De zaak kwam aan het rollen nadat twee slachtoffers aangifte deden. In juni 2018 werd P. aangehouden. In de afgelopen periode deden nog eens vier meiden aangifte. Justitie had acht jaar cel en een beroepsverbod van tien jaar geëist, tegen P. De uiteindelijke straf viel iets lager uit omdat de rechtbank de aanrandingsaanklacht van twee meisjes niet bewezen vond

'Emotionele verklaringen'

Tijdens een eerdere zitting lazen ze een emotionele slachtofferverklaring voor. Daaruit bleek dat de daden van P. een grote invloed op hun leven heeft. 'Waarom ben je niet met je poten van iedereen afgebleven?, vroeg een van de slachtoffers zich af. 'Wat je mij hebt aangedaan speelt nog altijd door mijn hoofd.'

De 34-jarige coach heeft steeds de meeste aantijgingen ontkend. 'Het beeld dat ik een machtlustig monster ben dat ben ik niet. Ik wilde nooit iemand schade toebrengen.’ Zijn advocaten eisten twee weken geleden dan ook dat hij voor vijf van de zes feiten wordt vrijgesproken.