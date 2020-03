Honderden boetes en waarschuwingen voor snorfietsers in Haagse Grote Marktstraat

Het verbod ging op maandag 1 oktober 2018 in. Dit omdat de straat zich volgens de gemeente Den Haag niet zou lenen voor snel doorgaand verkeer. 'Snorfietsers rijden heel hard en daardoor ontstaan gevaarlijke situaties en veel bijna-aanrijdingen met voetgangers', aldus wethouder Robert Van Asten (D66, verkeer) destijds. De eerste twee weken na de invoering kregen mensen nog geen boete, zodat ze eerst konden wennen.

Volgens GroenLinks-raadslid Maarten De Vuyst kwamen er echter ook daarna berichten binnen bij zijn partij dat de gemeente de regels niet al te nauwgezet zou controleren. 'Bewoners en ondernemers aan een deel van de Wagenstraat stellen dat het verbod niet wordt gehandhaafd, ondanks de doorgaande aanwezigheid van snorfietsen in het gebied. Dit terwijl de aanwezigheid van snorfietsen nog steeds tot gevaarlijke situaties, geluidsoverlast en slechtere luchtkwaliteit leidt', aldus het raadslid. Bewoners zouden ook zelf tijdens een elf uur-durende meting 372 overtredingen hebben vastgesteld.

Niet massaal genegeerd

Vandaar dat hij opheldering wilde Van Asten over het naleven van het verbod. De wethouder meldt echter dat de gemeente en politie zelf niet zien dat het verbod 'massaal' wordt genegeerd. Dat zou ook blijken uit de hoeveelheden boetes die zijn uitgedeeld. Toch wil de wethouder wel in overleg met de buurt. 'Klachten en waarnemingen van de bewoners nemen wij uiterst serieus.'

Uit het overzicht van de wethouder van de bekeuringen, blijkt dat het aantal per maand nogal wisselt. Eind vorig jaar waren dat er in de Grote Marktstraat zo'n veertig per maand. In februari van dit jaar negen; een per drie dagen. In de Vlamingstraat en op de Voldersgracht werden toen door politie en handhavers van de gemeente helemaal geen boetes meer uitgedeeld.

Racen

Bewoners van het Oude Centrum klagen niet alleen over snorfietsen in de Grote Marktstraat, maar blijken ook veel last te hebben van scooters, bromfietsen en snorfietsen die hard door andere straten racen. Ook dat is bekend bij de gemeente. De wethouder belooft hiervan de politie op de hoogte te stellen. Bovendien komen er meer verkeersdrempels.