Dierenarts maakt praktijk 'coronaproof': 'Na binnenkomst gelijk de behandelkamer in'

Smit en zijn collega's nemen behandelingen eerst telefonisch door met de cliënten. Als ze dan langskomen, hoeven ze het dier alleen maar af te geven en is er verder geen contact meer. 'We vragen ook aan de mensen of ze alleen willen komen en niet met hun hele gezin. We willen zo min mogelijk onderling contact. En als het drukker is, dan kunnen de mensen via de achterdeur naar buiten.'

Het consult gaat bij de dierenpraktijk van Smit ook gewoon door. Via Facetime of Skype kunnen huisdiereigenaren om raad vragen bij de specialisten van de praktijk. 'Ik kan vaak prima een diagnose stellen door middel van een gesprek. Als er dan medicatie nodig is, leggen we het op de toonbank of we brengen het aan huis. Op deze manier blijft iedereen gezond, hopen we.'

