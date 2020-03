Haagse April ziet songfestivaldroom voorlopig uiteenspatten: 'Dit is verschrikkelijk'

Ze leefde er enorm naartoe en was uitzinnig van vreugde toen ze hoorde dat ze in het voorprogramma van het Eurovisie Songfestival mocht optreden: zangeres April Darby uit Den Haag. Maar door het afblazen van het liedjesevenement, valt die droom voorlopig in duigen. 'Dit is verschrikkelijk, maar veiligheid en gezondheid staan wel voorop', vertelt ze.

De Haagse werd door de organisatie gebeld, vlak voor het nieuws woensdagmiddag bekend werd gemaakt. 'Ik voelde de bui eerlijk gezegd al wel een beetje hangen. En toen ik hoorde dat het EK ook werd opgeschoven, dacht ik: dan gaat dit ook gebeuren.' Darby noemt het 'klote', maar zegt dat dit de enige juiste beslissing is. 'Daar sta ik helemaal achter.'

De zangeres uit Den Haag zou samen met zanger Jordan Roy optreden. Een medley van songfestivalhits in een bomvol Ahoy. 'Jordan is heel erg teleurgesteld en verdrietig. Logisch, want dit heeft zo'n grote impact. Ook in de evenementenbranche.' April hoopt dat de plannen voor volgend jaar hetzelfde blijven, zodat de twee alsnog in het voorprogramma kunnen optreden.

Ik heb hier al sinds begin februari last van - zangeres April Darby

Met opgeheven hoofd blijft de zangeres vooruit kijken. 'Wat moet je anders?' Maar haar agenda is de komende maanden wel helemaal leeg, vertelt ze. 'Ik heb hier al sinds begin februari last van, omdat ik veel in het buitenland werk. Daar waren ze vaak al strenger.' Voor de komende periode zag de Haagse al meer dan veertig optredens gecanceld worden.

'Ik moet nu echt wel iets gaan verzinnen om bezig te zijn. Misschien een studie oppakken ofzo? Ik weet het niet.' Ze blijft opgewekt. 'Ik heb geen zin om depressief te zijn. Dus dan maar focussen op volgend jaar.'

Herkansing volgend jaar

Daarover gesproken: heeft de organisatie daar al iets over gezegd? 'Daar hebben we nog niets over gehoord', zegt Darby. 'Maar we gaan er wel van uit. Dit nieuws is nu shocking genoeg. Daarna gaan we alles rustig bespreken.'

Rotterdam Ahoy liet woensdagmiddag weten dat het schrappen van het songfestival het enige juiste besluit is. 'Met volle overgave hebben we met een groot team van enthousiaste mensen de afgelopen tien maanden aan dit bijzondere event gewerkt en dan is dit ontzettend zuur', zo staat in een verklaring. 'Maar gezondheid en veiligheid gaan voor alles, van alle bezoekers, delegaties, medewerkers en partners binnen dit project.'

Macrooy in 2021

Jeangu Macrooy blijft de Nederlandse afgevaardigde. AVROTROS blijft achter de zanger staan, zegt een woordvoerder. 'Ook voor Jeangu Macrooy is dit een spannende periode geweest, maar hij begrijpt het besluit volledig', aldus AVROTROS, die samen met de zanger het vizier op 2021 richt.

