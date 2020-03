Shell kookt diepvriesmaaltijden voor kwetsbare ouderen

Normaal gesproken wordt er voor duizend man gekookt in het bedrijfsrestaurant van Shell in Den Haag. Omdat een groot deel van het personeel vanwege het coronavirus thuiswerkt, is dat nu wel anders. 'De koelkasten en diepvriezen zaten dinsdagochtend nog vol met voorraden. Samen met de keukenbrigade van Shell hebben we er nu diepvriesmaaltijden van gemaakt. Dit is echt super en ontroerend mooi', zegt Ben Lachhab, die afgelopen weekend op dit idee kwam.

Foto: Omroep West

In totaal zijn er nu achthonderd maaltijden voor kwetsbare ouderen gemaakt. 'Als Nederland echt in een lockdown komt, dan komen er zo'n duizend kwetsbare ouderen in onze regio in grote problemen. Zij zijn meestal niet zelf in staat om dan voor eten te zorgen. Hiermee helpen we ze een handje', zegt Lachhab. Er zijn honderdduizend maaltijden nodig om vijftien weken lang duizend kwetsbare ouderen van maaltijden te voorzien.

Logistieke productie

Op dit moment staan er bijna duizend maaltijden in de diepvries van het World Forum in Den Haag. Lachhab mag de enorme - nu nog lege - diepvriezen gebruiken als opslag. Het enige wat hij nog nodig heeft, is een vervoerder die de maaltijden wil gaan rondbrengen en meer bedrijven die eten of hun gaarkeuken ter beschikking willen stellen om voldoende maaltijden te kunnen maken.

Door zijn werk als manager van een Van Harte Restaurant - waar eenzame ouderen een maaltijd kunnen eten - merkt Lachab dat het virus de ouderen enorm bezighoudt. 'Ik merk dat ze onrustig zijn. Ze zijn al zo kwetsbaar en vaak eenzaam. Wanneer het voor deze groep niet meer lukt om voor zichzelf zorgen en ze niemand hebben die dit voor hen kan doen, dan kunnen wij hier een begin mee maken.'

