Hoe blijven manegepaarden fit? Bram Chardon rijdt met achtspan Den Hoorn in

Alle manegebedrijven in het land hebben de manegelessen stil moeten leggen vanwege het coronavirus en hebben hun kantines gesloten. Mensen die een eigen paard of pony op een manege hebben staan, mogen hun dier wel komen trainen. Deze dieren zijn dus onderdak, maar de vraag voor vrijwel alle manegebedrijven is hoe de soms tientallen manegepaarden- en pony’s fit kunnen blijven nu alle lessen geschrapt zijn.

Bram Chardon van de gelijknamige manege in Den Hoorn erkent dat dit een uitdaging is. 'Wij hebben onze medewerkers en weekendhulpen ingezet om onze manegepaarden te trainen’, zegt hij. 'Daarnaast nemen wij als familie, de paarden die aangespannen kunnen lopen vaker mee in ons trainingsschema.'

Achtspan

Dinsdag had Chardon een creatieve oplossing gevonden waarbij zoveel mogelijk paarden in een keer getraind werden. Hij was met een achtspan Den Hoorn in gegaan. Chardon: 'We hebben acht van onze Lippizaners in een span gezet om ze allemaal beweging te geven.'

Bram Chardon rijdt door Den Hoorn:

De gevolgen van de coronamaatregelen zijn voor manege Chardon nog te hanteren. Vorig jaar is de bedrijfsstructuur veranderd zodat de nadruk meer op de pensionstalling, de wedstrijdsport en de MBO paardensportopleiding ligt en minder op het manegebedrijf.

Bedrijfsstructuur

'We zijn teruggegaan van veertig manegepaarden en –pony’s naar 24 en van zeshonderd lesklanten naar 130’, zegt Chardon. 'Daar hebben we nu profijt van. Andere bedrijven die alleen zijn gericht op manegelessen worden veel harder getroffen. Wij leveren nu ongeveer twintig procent in, terwijl dit vorig jaar nog vijftig procent zou zijn geweest.'

Het wedstrijdprogramma van Chardon komt op dit moment niet onder druk te staan. 'Het valt relatief gunstig', zegt Chardon. 'We hebben de indoorfinales gehad in februari en nu zitten we in de overgangsfase van het winter- naar het zomerseizoen. De eerste grote internationale wedstrijd staat gepland in april en in mei is een voor ons belangrijke landenwedstrijd in Engeland. Het is onzeker of dit allemaal doorgaat. In september is het WK in eigen land en ik hoop dat dan alles weer op de rit is en het virus is verdreven.'

