GGD Hollands Midden waarschuwt voor nepbrief over coronavirus

De GGD Hollands Midden waarschuwt inwoners voor een nepbrief die wordt rondgestuurd. In de brief, die afkomstig lijkt van het RIVM, wordt geschreven over een besmette patiënt in de omgeving van de ontvangers. De GGD weet niet precies hoeveel inwoners de brief hebben ontvangen, maar zegt meerdere meldingen ontvangen te hebben.

Ook wordt in de brief verwezen naar het team infectieziekten van de GGD Hollands Midden. Op zijn site laat de gezondheidsdienst er geen twijfel over bestaan. 'Deze brief is nep en dus niet afkomstig van de RIVM en/of GGD Hollands Midden!'

Als uit contactonderzoek blijkt dat iemand contact heeft gehad met een besmette patiënt, dan neemt de GGD eerst telefonisch contact met iemand op. 'De brief zal vervolgens per mail naar u toegestuurd worden. U ontvangt deze brief dus nooit per post.'

