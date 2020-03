Leerlingen krijgen thuisonderwijs vanwege coronavirus: 'Een grote verandering'

Natuur- en scheikundedocent Servaas Winder is er best druk mee. Een online lesprogramma bedenken, vragen beantwoorden en tussendoor filmpjes opnemen waarop hij natuurkundige proefjes laat zien. 'Mijn werkplek is nu thuis', zegt Winder terwijl hij zijn volle woonkamer rondkijkt. 'Dat geldt ook voor mijn leerlingen. Het is een grote verandering.'

Hoe die verandering eruit ziet? 'Lesgeven is een raar begrip op het moment. Ik zou het geen lesgeven willen noemen. Leerlingen krijgen opdrachten, ik maak instructievideo's en ik leg uit via video's. Dat is een heel andere manier van onderwijs.'

Online opdrachten

Een van zijn leerlingen is de 16-jarige Ruben Ros. 'We krijgen opdrachten via een online programma. Voor elke dag heb je een opdracht voor bijvoorbeeld economie of natuurkunde. Daar heb je een deadline voor', legt Ruben in zijn kamer uit.

'Je maakt die en levert hem in via datzelfde programma. Dan kijken de docenten het na en krijg je er feedback op.'

'Zelf weten wanneer ik het doe'

Tot nu toe valt het thuisonderwijs hem niet tegen. 'Het is lekker. Ik mag zelf weten wanneer ik wat doe: 's middags of 's avonds', zegt Ruben. 'Maar ik vond het ook wel fijn om extra uitleg te krijgen tijdens de les. Als ik nu iets niet snap, kan ik niet zomaar ergens uitleg vandaan halen. Dan moet ik het vragen via het online programma of videobellen.'

Ik hoop dat het goed opgelost gaat worden - Ruben Ros, eindexamenleerling

Hij zit in de vierde klas van het vmbo en maakt zich best zorgen over het eindexamen. 'Ik ben heel erg benieuwd hoe we dit gaan oplossen. Ik wil een goed eindexamen maken zodat ik lekker naar mijn volgende school kan - een game artist opleiding - en dan wil ik niet gaan puzzelen met een eindexamen dat we te laat hebben gemaakt of nog niet hebben gemaakt, dus ik hoop dat het goed opgelost gaat worden.'

Missen

Ook zijn docent hoopt dat. Hij mist zijn leerlingen. 'Vooral mijn examenklas, dat is een groep met acht jongens. We kunnen de grootste lol met elkaar hebben, maar ik vind het ook gewoon heel spannend voor ze. Ik wil wel dat ze hun examen straks halen.'

LEES OOK: Gymleraren maken filmpjes in coronatijd: thuis sporten met sokken en wc-rollen