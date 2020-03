Ondernemers positief over steunmaatregelen: 'Maar voor de sierteelt niet genoeg'

'Ik denk dat de maatregelen op dit moment genoeg kunnen zijn', zegt Maarten Hinloopen, de lokale voorzitter van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. 'Maar het kan natuurlijk snel veranderen. Als je nagaat dat we het vorige week nog hadden over de viering van St. Patrick's Day en kijkt waar we nu staan, alles is dicht. Dan kan ik me voorstellen dat het bijgesteld zal moeten worden. Maar, we zijn tevreden met hoe het nu gepresenteerd is.'

Toch hoopt Hinloopen dat de gemeente Den Haag en de vastgoedeigenaren die veel kroegen verhuren, ook wat willen doen. 'In elk geval in overleg gaan met de huurders om te kijken wat de oplossingen zijn. Want horeca die straks helemaal kapot is, daar hebben we ook niks aan.'

Sierteelt

Directeur van veilingbedrijf FloraHolland Steven van Schilfgaarde denkt dat de maatregelen niet toereikend genoeg zijn voor de sierteelt. Woensdagmiddag werd op een parkeerterrein naast de veiling een grote hoeveelheid onverkochte bloemen weggegooid. Dat kan niet al te lang zo doorgaan. 'We hebben zeventig procent van de aanvoer al gereduceerd', zegt Van Schilfgaarde. 'Maar als ik dit vandaag zo zie, zou dat morgen nog verder moeten worden gedaan.'

'We zijn wel heel erg blij met de maatregelen en de snelheid waarmee de overheid dat heeft gepresenteerd', gaat Van Schilfgaarde verder. 'Alleen voor de sierteelt is dit nog onvoldoende.'

Moederdag

Van Schilfgaarde pleit daarom voor een extra noodfonds voor de sierteelt. De sector kijkt waarschijnlijk tegen een schadepost van twee miljard euro aan. 'We zijn druk in gesprek met ministers over het instellen van een noodfonds. De productie is namelijk afgelopen maanden helemaal op stoom gekomen', legt Van Schilfgaarde uit. 'Wij produceerden namelijk al voor de Moederdagen. Aanstaande zondag is het Moederdag in Engeland, maar die hele productie moet gewoon vernietigd worden.'

