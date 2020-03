Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in 'andere, mooie, eigentijdse' vorm

Of dat betekent dat er geen massale bijeenkomst is op 4 mei op de Dam in Amsterdam wil een woordvoerder van het comité niet bevestigen. 'De richtlijnen van de overheid zijn leidend', zegt hij. Die houden onder meer in dat mensen niet in grote groepen bij elkaar moeten komen en dat er onderling een afstand van anderhalve meter bewaard moet worden. 'We bevinden ons in uitzonderlijke omstandigheden. Daarom zoeken we naar een andere, mooie en eigentijdse manier om deze twee belangrijke data inhoud te geven.'

Koning Willem-Alexander zou op 4 mei spreken op de Dam, en de Duitse bondskanselier Angela Merkel en minister-president Mark Rutte zouden op 5 mei in Den Haag een lezing geven in het kader van de 75e herdenking van de bevrijding van Nederland. Het was woensdag nog niet bekend of die toespraken doorgaan en hoe het Nederlandse volk dat dan kan meemaken. Elders in het land zijn herdenkingen en vrijheidsfestiviteiten in de komende zes weken al afgelast, mede omdat er altijd veel ouderen, de groep die extra kwetsbaar is voor het coronavirus, bij zijn.

Kinderherdenking

Ook de Nationale Kinderherdenking bij Madurodam past dit jaar het programma aan. De jaarlijkse grootschalige bijeenkomst op het voorplein van Madurodam vervalt. Het live tv-programma 'Het is stil in Madurodam' dat op 4 mei tussen 19:00 en 20:00 uur vanuit Madurodam wordt uitgezonden door RTL5, gaat wel door, maar wel zonder publiek bij de opnames.

De Kinderherdenking wordt dit jaar voor de vijfde keer gehouden. De organisatoren hebben regisseur David Grifhorst in de arm genomen. Die heeft een verhaal gemaakt waarin kinderen, ouders en grootouders vertellen over oorlog, vrede en vrijheid. Daarbij maakt hij gebruik van augmented reality, een technologie waarbij virtuele beelden worden toegevoegd aan de echte omgeving.

