Restaurant Waag Leiden moet gemeente twee ton terugbetalen

Waag Leiden sloot in 2013 met de gemeente Leiden een huurcontract af voor het restaurant en de achtergelegen Boterhal. Het monumentale pand in het centrum van de stad moest echter eerst gerenoveerd worden. Hier zou de gemeente voor zorgen en de oplevering van het pand naast het gemeentehuis stond voor 1 juli 2014 gepland. Het dak was alleen in zo'n slechte staat dat het pand pas drie maanden later opgeleverd kon worden.

Door de vertraging kon Waag Leiden pas op 1 juli 2015 haar deuren openen. Volgens het bedrijf heeft het daardoor een schade van 283.000 euro geleden en eiste dit geld van de gemeente. De stad zou namelijk verantwoordelijk zijn voor de vertraging. Zo wist het in januari 2014 al dat het niet mogelijk zou zijn om het pand op 1 juli van dat jaar op te leveren, maar dit werd pas in maart aan de nieuwe huurder verteld.

Geen invloed

De kantonrechter stelde Waag Leiden in het gelijk en veroordeelde de gemeente Leiden tot het betalen van een schadevergoeding van 223.000 euro. De gemeente legde zich niet bij de uitspraak neer en ging in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Haag.

Het gerechtshof was het op bijna alle punten eens met de gemeente Leiden. De rechter vond wel dat de gemeente de eigenaar van Waag Leiden misschien wel te laat had geïnformeerd, maar dat dit geen invloed heeft gehad op de vertraging. Ook zou het bedrijf alleen recht hebben op vergoeding van de schade die zou komen omdat het te laat hoorde dat de renovatie langer zou duren. Het bedrijf heeft volgens de rechter onvoldoende duidelijk gemaakt dat het daardoor schade heeft geleden.

Geen recht op schadevergoeding

Door het nieuwe oordeel van de rechter heeft Waag Leiden geen recht op de schadevergoeding en moet het bedrag dat al ontvangen is terugbetaald worden. De gemeente Leiden heeft voor het proces 10.000 euro aan kosten gemaakt. Ook deze moeten door het restaurant worden vergoed.

