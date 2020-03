Coronacrisis ook keihard voor cresshandel: 'Alles stagneert'

Rob Baan kan wel janken, als hij ziet hoe zijn plantjes in containers worden vermorzeld tot pulp. 'Het is te zonde voor woorden', zegt hij in het radioprogramma Muijs in de Morgen van Omroep West. Baan is eigenaar van het bedrijf Koppert Cress, dat normaal gesproken garnering levert aan 70.000 restaurants over de hele wereld. Maar nu ligt alles stil. Zijn cress is zelfs gratis af te halen.

Het Monsterse bedrijf teelt kleine plantjes ('takjes, denk aan tuinkers') die met verschillende aroma's extra smaak geven aan de meest uiteenlopende gerechten. Baan: 'Logistiek loopt het altijd als een zonnetje, maar nu stagneert het compleet. De restaurants zijn allemaal dicht maar plantjes stoppen niet met groeien; er komt een tsunami van planten aan.'

Weggooien gaat 'm aan zijn hart: 'Het is gezondheid, en het enige wat Nederland nu nodig heeft is gezondheid. Cress geeft heel veel weerstand en juist in deze tijd waarin mensen met problemen zitten is weerstand zo belangrijk.' Dus moeten we volgens Baan juist nu verse groenten eten, geen eten uit pakjes en zakjes '...maar vers, vers, vers.'

Gratis ophalen

Supermarkten hebben volgens Baan een verantwoordelijkheid in het aan de man brengen van zijn plantjes. 'Als iedereen in Nederland nou één doosje cress gaat eten dan is het gewoon weggewerkt', zegt de verdrietige bedrijfseigenaar. 'Iedereen weet dat we ermee bezig zijn en niemand reageert. Iedereen is bezig met zijn eigen boterham.'

En dus kan iedereen de cress gratis komen ophalen bij het bedrijf aan De Poel in Monster; wel met het verzoek om voor het verpakkingsmateriaal te betalen via een Tikkie. Baan richt zich met name ook op restauranthouders: 'Maak pesto van mijn spullen, je kan 't hier halen, je kan 't invriezen, maar gebruik 't, want het is gewoon verschrikkelijk zonde om weg te gooien.'

