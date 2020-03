Bloemencorso Bollenstreek afgelast vanwege coronavirus

Het coronavirus houdt de hele wereld al weken in zijn greep en voor het bestuur was het dan ook niet verantwoord om de bloemencorso door te laten gaan. 'Jaarlijks trekt het Bloemencorso Bollenstreek bijna een miljoen mensen naar de Bollenstreek en Kennemerland en het zou onverantwoord zijn hun veiligheid onnodig in gevaar te brengen.'

Het was een moeilijk besluit, want de corsowagens stonden al klaar om gestoken te worden. 'Natuurlijk doet dit ontzettend veel pijn, want jaarrond werken wij toe naar dit hoogtepunt', vertelt de voorzitter. 'Het corso staat symbool voor het delen van de schoonheid van de Hollandse bollenvelden met de hele wereld. Maar wij zien en delen de zorg voor de Volksgezondheid en dan kan een evenement met de omvang als het onze, gewoon niet doorgaan.'

Geen latere datum

De 42 kilometer van Noordwijk naar Haarlem wordt dit jaar ook niet op een latere datum afgelegd. 'Dit jaar zal het corso niet rijden, omdat het coronavirus ons in een ijzeren greep houdt. Een enorme teleurstelling voor ons allemaal, want wij doen het voor al die lachende gezichten die langs de weg staan. Maar het aantrekken van zoveel mensen past niet in deze tijd', legt Heemskerk uit.

Het bloemencorso zou dit jaar voor de 73e keer worden gehouden. Het feest is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan om de bevolking een hart onder de riem te steken. Het doet Heemskerk pijn dat het corso dat tijdens deze crisis niet opnieuw kan doen. 'Het is in deze nieuwe tijd niet verantwoord om de ruim 1200 vrijwilligers die we hebben aan de wagens te laten werken, of langs de weg hun werkzaamheden te laten doen.'

'Diepe pijn in het hart'

Het thema van de afgelaste corso was Freedom. Volgens Heemskerk past dit goed bij het besluit. 'Het symboliseert nu de vrijheid die we hebben om een verstandig besluit te nemen, al is het met diepe pijn in het hart.'

Het Varend Corso Westland, dat begin juli wordt gehouden, gaat vooralsnog door. Dat laat voorzitter Rob Baan desgevraagd weten. 'Ik ga ervan uit dat het doorgaat', zegt hij. 'Het is een buitenevenement en iedereen kan zijn eigen plekje op de kade zoeken. En vergeet niet dat het nog 3,5 maand duurt. Voor mij is het Varend Corso een kans om de tuinbouw weer op de kaart te zetten en te laten zien dat wij er nog zijn. Een soort coming out.'

