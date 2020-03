Wesley Verhoek en zijn neef doneren fruit aan het HagaZiekenhuis

Wesley komt samen met zijn neef kisten vol met fruit brengen bij het HagaZiekenhuis. 'Dit is het bedrijf van mijn familie en sinds de horeca dicht is hebben zij zo goed als geen werk meer, maar wel nog prachtige producten,' vertelt Wesley voor de hoofdingang van het ziekenhuis.

'We hebben direct overleg gehad: wat doen we ermee,' vertelt Enzo Verhoek, de neef van Wesley. 'We gaan nu onze producten leveren daar waar het het hardste nodig is. Op de Intensive Care leveren ze nu topwerk en daar hoort ook goed eten bij om iedereen fit te houden.' De neven brengen niet alleen vers fruit naar het ziekenhuis, ook gaan ze naar de voedselbanken en verzorgingstehuizen.

'Het is fantastisch'

Verpleegster Linda van Dorsten reageert vol enthousiasme op de kisten met fruit. 'Dit is helemaal top, wat ontzettend lief! We nemen normaal ons eigen eten mee en na het werk kom je vaak in een lege supermarkt, vanwege alle hamsteraars. Dus extra fruit is fantastisch, zeker nu we het zo druk hebben,' vertelt Linda.

Wesley en Enzo Verhoek geven kratten vol fruit weg | Foto: Omroep West

Enzo en Wesley gaan nog meer leveren. 'Vanmiddag leveren we aan het Westeinde ziekenhuis. Laten we als ondernemers elkaar op een positieve manier aansteken, maar wel met 1,5 meter afstand,' zegt Wesley lachend.

