Kinderburgemeester Alphen aan den Rijn is 'supertrots' op kinderen

'Wat een bijzondere tijden zijn dit zeg!', schrijven ze in hun open brief. 'Iedereen draagt zijn steentje bij. Jij ook! Door ineens thuis schoolwerk te moeten doen, doordat je sportwedstrijden niet doorgaan en omdat je bijvoorbeeld niet meer op bezoek kunt bij je opa of je oma.'

De burgemeesters wijzen erop dat heel veel feesten ook niet meer doorgaan, zoals de Boomfeestdag, het EK Voetbal en het Songfestival. 'Heel erg jammer, maar gelukkig worden ze uitgesteld. Daar kijken we nog naar uit.'

Gewoon doorwerken

De twee constateren dat we in een unieke tijd leven: 'We hebben dit allemaal nog nooit meegemaakt. En dat is best wel spannend voor iedereen. Maar we zien heel veel creatieve oplossingen en manieren om te leren, te spelen en om elkaar te helpen. De komende weken moet je veel thuis zijn. Het is geen vakantie; er moet gewoon gewerkt worden. Door je ouders, door ons en ook door jou.' En over hoe dat schoolwerk gedaan moet worden, dat laten de juffen en meesters weten, melden de burgemeesters.

Ze waarschuwen ook voor nepnieuws: 'We zien heel veel rare berichtjes op social media verschijnen. Geloof niet zo maar iets wat geroepen wordt. Veel berichtjes kloppen namelijk helemaal niet. Als er iets belangrijks is om te vertellen, dan komt dat via de juf, de meester, je ouders of van ons.'

En via Omroep West natuurlijk, voegen wij er zelf maar aan toe.

Afstand houden

Kinderen worden gevraagd zich aan de regels te houden die voor iedereen gelden: 'Was vaker je handen, nies en hoest in je elleboog en luister naar alle adviezen van je ouders en die van het RIVM en de GGD.'

En tot slot schrijven ze: 'Buitenspelen kan natuurlijk, maar houd een beetje afstand van elkaar. We willen jullie oproepen om vrolijk te blijven en goed voor elkaar en voor iedereen om je heen te zorgen.'