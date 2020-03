Dit is waarom er nog amper bloemen worden verkocht

De bloemenhandel is een van de sectoren die het moeilijk hebben in deze coronacrisis. Een groot deel van de aanvoer van veiling Royal Flora Holland moet zelfs vernietigd worden. Bloemisten Leon Vermeulen en Anja Noordermeer laten zich echter niet zomaar uit het veld slaan en doen er alles aan om toch dat boeketje ruikers bij de mensen thuis te krijgen.

Vermeulen merkt al sinds vorige week dat de ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus effect hebben op de verkoop van een bos bloemen in de winkel. Het dwingt hem naar eigen zeggen tot creatiever ondernemen. 'Mensen willen nog steeds dat bloemetje in huis, dus we bedenken manieren om ze ook daar te krijgen, door meer in te zetten op online verkoop. We zijn eigenlijk in rap tempo aan het moderniseren. Ik ben meer bezig met tikkies versturen dan met kassa-aanslagen.'

Leon Vermeulen | Foto: Dream Flowers

Rustiger tempo

Ook Anja Noordermeer van Het Haags Bloemenhuis ziet de aanloop afnemen, maar maakt zich geen zorgen. 'In de winkel hebben we genoeg. Alleen is het minder qua bruidsboeketten, beterschapsbosjes, dat soort dingen. Alles gaat verder gewoon door, maar in een rustiger tempo', zegt de Haagse.

Ondertussen legt Vermeulen de laatste hand aan de techniek van een digitale verkoopassistent. 'Alles om te voorkomen dat we medewerkers naar huis moeten sturen. Klanten denken daar ook in mee. Twee dames hebben zelfs een bezorgactie op touw gezet. Mensen worden nu eenmaal blij van bloemen.'

Lockdown

Voor een 'totale lockdown' zijn beiden niet bang. 'Als er een lockdown komt, dan moet je dicht en kun je misschien zelfs niet blijven bezorgen', zegt Vermeulen. 'Maar zolang we open kunnen blijven, doen we het op deze manier. We kunnen niet verder kijken dan een dag.'

Anja hoeft zich op dat vlak niet druk te maken. 'Ik draai de winkel samen met mijn man, wij hebben verder geen personeel. Als we dicht moeten? Dan ga ik op de kleinkinderen passen.'

