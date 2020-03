Dit zijn de locaties in onze regio waar huisartsen mogelijke coronapatiënten kunnen zien

In deze zogenoemde coronahuisartsenposten werken huisartsen, doktersassistenten en specialisten samen om alle patiënten met een mogelijke besmetting te zien. Wie denkt dat hij of zij het coronavirus heeft, wordt gevraagd om eerst de eigen huisarts te bellen. Die kan na een telefonische screening doorverwijzen naar een coronahuisartsenpost. Hierdoor ziet de eigen huisarts in principe geen patiënten meer die mogelijk zijn besmet. Ook kunnen beschermende middelen op deze manier efficiënter worden ingezet.

Afhankelijk van de locatie wordt bekeken hoe de coronapost wordt ingevuld. Bij het Reinier de Graaf Gasthuis wordt een tent opgebouwd, bij het HagaZiekenhuis wordt een kantoorvleugel aangepast en bij een andere locatie wordt een sporthal ingericht.

Capaciteit

'Op dit moment wordt bijvoorbeeld de huisartsenpost van het HagaZiekenhuis qua capaciteit verbouwd en uitgebreid, zodat we een dubbele capaciteit hebben', zegt Rob Jansen, bestuursvoorzitter van Hadoks, een corporatie van alle huisartsen in de regio Haaglanden. 'We verwachten dat dat voldoende is, maar mocht blijken dat de capaciteit te beperkt is, dan is er in het HMC Westeinde Ziekenhuis ook nog een coronapost gebouwd. Maar die wordt pas in gebruik genomen als deze post aan capaciteit niet volstaat.'

In het HagaZiekenhuis worden de zeven consultkamers uitgebreid naar vijftien. In het HMC Westeinde worden een tiental plaatsen klaargemaakt. 'Mocht dit te weinig blijken, dan gaan we opschalen', zegt Jansen.

'Kom niet zomaar langs'

Zomaar langsgaan bij een van de coronahuisartsenposten is volgens Jansen 'absoluut niet de bedoeling'. 'Mensen moeten hun huisarts bellen en die bepaalt of de patiënt daar gezien moet worden of niet.'

In het centrum zullen patiënten niet worden getest. 'Dat gebeurt alleen als dat noodzakelijk is voor de behandeling, want er is een tekort aan testen.'

Huisartsenpost Leiderdorp

Dinsdag is de eerste coronahuisartsenpost gestart in de huisartsenpost in Leiderdorp, die is gevestigd in gezondheidscentrum Rijnland. Het centrum is 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend. Artsen rijden ook visites voor mensen die niet zelf kunnen komen. De huisartsenpost in het LUMC in Leiden is voorlopig gesloten. De posten in Voorhout en Alphen aan den Rijn zijn in de avond, nacht en weekend alleen geopend voor mensen die niet (mogelijk) besmet zijn.