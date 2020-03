'Coronahoester' binnen drie dagen voor de rechter

Het voorval gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag in Leiden, toen agenten de man wilden laten blazen. De politie had het idee dat de man te veel had gedronken, maar wel in een auto reed.

De automobilist wordt nu belediging, bedreiging en mishandeling ten laste gelegd. Vrijdag moet hij dus al bij de politierechter verschijnen. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) zegt dat dit gebeurt, omdat de man agenten heeft bedreigd. Dan komt zo'n zaak extra snel op zitting.

Corona als dreigement

Het is niet de eerste keer dat het coronavirus wordt gebruikt als dreigement. Maandag gebeurde dat ook in Rotterdam.

En ook in Noord-Brabant was het raak. Een man liep daar 'provocerend te hoesten' in een rij voor een coffeeshop in Den Bosch.

Direct uitspraak

De man uit Noordwijkerhout moet vrijdag voorkomen in de Haagse rechtbank. Hij hoort dan meteen wat de uitspraak van de rechter is.