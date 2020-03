Tien weken cel en rij-ontzegging voor 'coronahoester'

Een 23-jarige man uit Noordwijkerhout heeft vrijdag tien weken cel gekregen, waarvan twee voorwaardelijk. Ook kreeg hij een rij-ontzegging van tien maanden. De man had agenten, van wie er één zwanger was, expres in het gezicht gehoest en gezegd dat hij besmet was met het coronavirus. De rechter veroordeelde hem voor het dreigen met zwaar lichamelijk letsel. Tijdens de zitting bekende de man dat dat 'stom' van hem was: 'Ik heb er enorm spijt van', zei hij. 'Ik heb de gevolgen er niet goed van ingezien.'

De rechter nam het de verdachte kwalijk dat hij in tijden van corona hulpverleners wilde besmetten. 'Straks zitten ze besmet thuis.' Daarom legde hij een zwaardere straf op dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Dat had eerder vijf weken cel geëist, waarvan twee weken voorwaardelijk, een geldboete van 1100 euro en een rij-ontzegging van tien maanden.

Naast de straf krijgen de agenten ook een schadevergoeding van 350 euro. 'Gelukkig zijn er geen aanwijzingen dat u het virus heeft', zei de rechter. 'U heeft zich niet gehouden aan de richtlijnen van het RIVM. De gevolgen voor de agenten, ze hebben met de zorg rondgelopen dat ze ziek zouden zijn en hun familie.'

Slingeren en hard rijden

Het hele voorval begon toen de politie de verdachte in de nacht van dinsdag op woensdag met zijn auto aan de kant zette omdat hij te hard reed en aan het slingeren was: 'Ik had een bakkie op', verklaarde de verdachte. 'Een glaasje wodka. Ik had geen tijdsbesef meer. Ik kwam bij een vriend vandaan.' Bij de man werden ook drugs gevonden: 'Ik had hennep bij me, maar dat heb ik niet gebruikt', zei hij.

Toen de man vervolgens niet wilde meewerken aan een blaastest, hielden de agenten hem aan. 'Uit emotie zei ik dat ik niet mee wilde werken. Ik weet niet of ik meer had gedronken dan toegestaan.' Ook weigerde hij later mee te werken aan een bloedtest. 'Door mijn emoties ben ik een beetje doorgedraaid misschien.' De verdachte werd al een keer eerder veroordeeld voor het weigeren van zo'n onderzoek. Hij kreeg toen een taakstraf en een rijontzegging. Ook werd hij eerder veroordeeld voor het beledigen van een agent.

Hoesten bij zijn aanhouding

Tijdens zijn aanhouding begon de man te hoesten. 'Ze hadden me vast', vertelde hij. 'Ik heb opzij gehoest met mijn hoofd een beetje naar beneden.' De agenten voelden de spetters in hun gezicht. 'Het was stom van me. Ik heb iets over corona gezegd, dat ik het virus heb. Dat ze dat ook zouden krijgen. Dat was niet slim.' Ook zou hij gezegd hebben: 'Ik heb het coronavirus, nu jullie ook.'

Volgens de verdachte werd hij hard aangepakt door de politie. 'Toen heb ik allemaal dingen geroepen die niet heel handig waren. Ook blijkt uit opnames van de agenten dat de man riep: 'Die handschoen gaat jullie niet helpen. Ik ben erop getest'. In de rechtszaal bekende de verdachte dat hij niet getest was op het virus. 'Ik moest wel hoesten, maar of ik het echt heb, zou uit zo'n test moeten blijken.'

'Ik sta zo weer buiten'

Ook tijdens zijn vervoer naar het bureau bleef de man hoesten en zou gezegd hebben: 'Ik moest thuisblijven, maar ik ben lekker toch naar buiten gegaan en nu hebben jullie het ook.' En: 'De rechter gaat mij hier toch niet voor veroordelen zielepoten. Ik sta zo weer buiten.'

Volgens de verdachte heeft hij ondanks alles wel respect voor de agenten. 'Ik snap dat dat hier niet uit blijkt.'

Agenten ontdaan

De twee agenten waren ontdaan na het incident. 'Ik heb een vriendin thuis. Ik maak me daar zorgen om. Ik begrijp inmiddels dat het virus dodelijk is', schreef één in een verklaring die de officier van justitie voorlas. 'De manier waarop de verdachte mij aankeek en zei dat hij corona heeft, laat me niet los.'

Wat de man deed was volgens de officier van justitie een doodsbedreiging omdat er een reeële kans is dat je aan het coronavirus kunt overlijden. 'We weten dat het virus duizenden dodelijke slachtoffers heeft getroffen', zei hij. De advocaat van de Noordwijkerhouter sprak dat tegen: 'Natuurlijk is het een verschrikkelijke ziekte en kun je er aan dood gaan maar dan moet je wel onder de risicogroep vallen.' De advocaat vroeg daarom vrijspraak voor de doodsbedreiging.

Geen mishandeling

Naast bedreiging en belediging en werd de man ook aangeklaagd voor mishandeling. Maar de officier vroeg hiervoor vrijspraak: 'Los van het feit dat de agenten zich smerig voelden kwam er geen fysieke reactie bij hen los.'

De officier benadrukte dat we in tijden van de coronacrisis afhankelijk zijn van mensen als de agenten. 'Nu moeten we laten zien dat het strafrecht tanden heeft. Deze verdachte is niet de enige grappenmaker.'

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het coronavirus wordt gebruikt als dreigement. Maandag gebeurde dat ook in Rotterdam. En ook in Noord-Brabant was het raak. Een man liep daar 'provocerend te hoesten' in een rij voor een coffeeshop in Den Bosch.