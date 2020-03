Overvallen in woning Delft en benzinestation Alphen aan den Rijn

Een woning aan de Meidoornlaan in Delft is in de nacht van donderdag op vrijdag overvallen. Later in de nacht werd ook een benzinestation in Alphen aan den Rijn bezocht door overvallers. Het gaat om twee verschillende daders. Het is nog niet bekend of er ook iets is buitgemaakt bij beide overvallen.

De overval in de woning aan de Delftse Meidoornlaan vond plaats rond 3.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag. De verdachte is volgens de politie een donkergetinte man van 17 tot 18 jaar oud. Hij was donker gekleed en is na de overval rennend gevlucht. Een zoektocht van de politie in de wijk leverde niets op.

Vlak voor 6.00 uur vond er in Alphen aan den Rijn een overval plaats bij een benzinestation aan de Burgemeester Bruins Slotsingel. Volgens de politie gebeurde dit door een blanke man van tussen de 25 en 30 jaar oud van ongeveer 1,75 meter lang. De verdachte was in het zwart gekleed en droeg hierbij een zwarte muts en sjaal. Het is ook bij deze overval nog niet bekend of de dader er met geld vandoor is gegaan.