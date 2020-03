Vermaak in tijden van corona: Gouds Virusfestival en Davina Michelle 'bij je thuis'

Het is alweer een week geleden dat theaters en podia de deuren moesten sluiten vanwege het coronavirus. Toch hoef je dit weekend thuis niet stil op de bank te zitten. Van 'social distance silent disco' tot feesten via internet. Er wordt van alles georganiseerd. Artiesten verzorgen via livestreams optredens en in Gouda gaat het 'Virus Festival' van start. We hebben een aantal initiatieven voor je op een rijtje gezet.

Gouds Virus Festival

In Gouda wordt vanaf deze vrijdag wekelijks het Gouds Virus Festival georganiseerd. Een avond vol online entertainment. Via livestreams word je thuis getrakteerd op theater, muziek en cabaret. Vrijdag staan er tijdens de eerste editie vier artiesten op het virtuele podium.

Om 20.00 uur trapt muzikant Ed Struijlaar af. Hij was eerder deze week ook al begonnen met een 'Quarantaine Session'. Verder zijn er optredens van de Goudse singer-songwriter Miss Starling, zangeres Pieternel uit Amsterdam en cabaretier en ras-Hagenees Sjaak Bral. Aan de kijkers wordt gevraagd een donatie te doen.

Davina Michelle

Davina Michelle geeft de komende weken vier optredens in een leeg Rotterdam Ahoy. De concerten zijn live te volgen via YouTube. Met de concerten hoopt de zangeres uit Nieuwerkerk aan den IJssel de Nederlanders een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis. Davina wordt in Rotterdam bijgestaan door Snelle, het Haage DI-RECT, Rolf Sanchez, Maan, Emma Heesters, Wulf, Alain Clark en Glen Faria.

Ieder concert wordt afgesloten met het lied '17 miljoen mensen', een variant op het nummer '15 miljoen mensen' van Fluitsma & Van Tijn. De shows zijn iedere vrijdag vanaf 21.00 uur gratis te volgen.

Optreden voor bewoners verzorgingstehuis Savelberg

De Goudse singer-songwriters Pip Alblas en Marvin Kneefel hebben donderdag speciaal voor de bewoners van verzorgingstehuis Savelberg opgetreden. Het initiatief werd genomen door het Goudse theater 'De Theaterbakkerheij'. 'Eén van de ouders van een bestuurslid woont in Savelberg. Daarom was dat de eerste keuze waar we hebben opgetreden', vertelt Pip. 'Het was heel bijzonder om te doen. Al die mensen die vanachter de ramen naar ons optreden luisterden. We hopen het nog een keer te kunnen herhalen bij andere verzorgingstehuizen.'

Virtueel feest met dj's

Onder het motto 'Als jij niet naar So What kan, dan brengen we So What naar je toe', organiseert het Goudse poppodium So What zaterdag een virtueel feest. 'Onze eigen dj’s hebben een virtueel feest op poten gezet', zegt Rosalie van der Meer van So What. 'We gaan vanaf 20.00 uur streamen via Twitch, een groot platform onder andere gamers.'

Corona Concerten

Op de site 'Corona Concerten' staat een overzicht van de concerten die de komende periode worden gestreamd.

Social distance silent disco party

In Den Haag wordt voor een kleine buurt een besloten silent disco georganiseerd. De organisator hangt bij buurtgenoten die zich hebben opgegeven een koptelefoon op. 's Avonds kan iedereen in de tuin met koptelefoon op lekker dansen op de muziek die wordt gedraaid.