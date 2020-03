'Ouderenuurtje' bij diverse supermarkten: minder risico en niet misgrijpen

Ouderen van zeventig jaar en ouder kunnen met ingang van maandag tussen zeven en acht uur 's morgens terecht bij de winkels van Albert Heijn. Zo lopen ze minder risico om het coronavirus op te lopen. Ander voordeel: de jongere hamsteraars mogen er dan nog niet in, dus er is minder kans op misgrijpen.

In diverse andere landen hadden supermarkten al speciale openstellingen voor ouderen en soms ook voor zorgpersoneel. Vanuit de politiek waren de supermarkten al opgeroepen om met zo'n uur te komen.

Albert Heijn roept zijn andere klanten op rekening te houden met de extra openstelling en dan niet ook te komen. Het bedrijf vraagt verder alle klanten anderhalve meter afstand te houden, ook tot de kassamedewerkers en de vakkenvullers. Daartoe riep premier Mark Rutte woensdag ook al op.

Scheidingswanden

Om het personeel bij de kassa's te beschermen heeft onder meer Albert Heijn scheidingswanden van plexiglas aangebracht en wordt een streep getrokken om aan te geven hoeveel afstand anderhalve meter is. Verder riepen de supermarkten al op zo veel mogelijk met pin te betalen in plaats van met contant geld.

Er zijn al andere supers met een 'ouderenuurtje'. De Jumbo in Nieuwkoop bijvoorbeeld. Daar kunnen ouderen tussen 7.30 en 9.00 uur hun boodschappen doen, zodat zij zo min mogelijk in contact komen met anderen. 'Ik ben er heel blij mee', zegt een oudere man, die er vrijdagochtend zijn boodschappen aan het doen is. 'Ik ben speciaal nu naar de supermarkt gegaan omdat ze dit uur hebben ingesteld.'

Lege vriezer

Toch meldt zich hier ook een 24-jarige Nieuwkoper. Die had ontdekt dat er geen brood meer in de vriezer zat en ja, zonder brood naar je werk waar de kantine dicht is vanwege de coronacrisis, dat is niet handig. De oudere Nieuwkoper vindt het niet zo erg: 'We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.'

