Tentoonstelling 'Besmet!' van Rijksmuseum Boerhaave uitgesteld vanwege corona

Besmet! gaat over de uitbraak van besmettelijke ziekten en hoe die het leven kunnen ontwrichten. De tentoonstelling zou op 15 april geopend worden door Koning Willem-Alexander.

'Het bijzondere was, dat we in de tentoonstelling mensen wilden waarschuwen voor mogelijk gevaar van een besmettelijke ziekte. Het zou ook gaan over quarantaine en groepsimmuniteit', vertelt de woordvoerder van het museum.

Terugblik

Het museum is twee jaar geleden begonnen met de voorbereidingen voor de tentoonstelling en had niet verwacht dat het rond de opening zo'n actueel thema zou zijn. Het museum wil nu de tijd nemen om de tentoonstelling aan te passen aan de actualiteit rondom het coronavirus.

'Het waarschuwen is niet meer nodig. We willen de tentoonstelling nu aanpassen. Het zal dan gaan over wat mensen nu doormaken met alle maatregelen. Het wordt een soort terugblik.'

Turbulente tijd

'De huidige ontwikkelingen volgen elkaar in zo'n rap tempo op, dat de tentoonstelling op een aantal punten wordt ingehaald door de actualiteit. Tegelijkertijd biedt dit ook de gelegenheid om de tentoonstelling aan te vullen met persoonlijke verhalen en objecten uit deze turbulente tijd, die onze geschiedenis markeert. En dat is wat wij als museum willen bieden: een podium voor de toekomst', aldus museumdirecteur Amito Haarhuis.

Het museum is momenteel gesloten, maar blijft verhalen delen over de collectie via haar social mediakanalen. Wanneer de tentoonstelling Besmet! wordt geopend is nog niet duidelijk. 'We bekijken het dag tot dag, we hopen in juni open te zijn'.

Campagnebeeld tentoonstelling BESMET! | Beeld: Rijksmuseum Boerhaave

Lees al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.