Coronavirus: Dodental loopt op naar 136 en 700.000 mondkapjes aangekomen op Schiphol

Update RIVM zaterdag: het dodental in Nederland staat op 136

Vrijwilligers doen boodschappen voor zorgpersoneel

Er rijden veel minder treinen in Nederland vanaf zaterdag

Bijna 700.000 mondkapjes aangekomen op Schiphol

Ruim 6,1 miljoen mensen zagen de toespraak van koning Willem-Alexander op tv

Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een telefoonnummer geopend voor senioren die vragen hebben over het coronavirus. Bellen kan naar 030-3400600.

Nog eens 30 mensen overleden

In Nederland zijn nog eens 30 mensen overleden aan het coronavirus. Het totaal aantal doden komt daarmee op 136, maakt het RIVM zaterdag bekend. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 63 en 95.

Ook zijn er sinds vrijdag 637 mensen positief getest op het virus. In totaal zijn er in Nederland 3631 besmettingen bekend. De meeste positief geteste mensen wonen in Brabant (1180). In Zuid-Holland zijn er 486 positief getest, in Noord-Holland 461 en Limburg (418).

Bijna 700..000 mondkapjes aangekomen op Schiphol

Zo'n 690.000 mondkapjes zijn zaterdag aangekomen op Schiphol. Het gaat om de eerste lading van een miljoenenorder uit China, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Via een speciaal distributiepunt worden de mondkapjes direct verspreid en 'naar de plekken waar ze het hardst nodig zijn' gebracht. De komende tijd verwacht Nederland nog honderdduizenden mondkapjes uit China. Het zorgministerie werkt samen met een speciaal opgericht bureau aan de inkoop van beschermingsmiddelen voor de zorg.

Sociale partners willen haast maken met nieuwe wet over schuldsanering

Vakbonden en werkgeversorganisaties roepen de Tweede en Eerste Kamer op om vanwege de coronacrisis vaart te maken met het aannemen van een nieuwe wet over gedwongen schuldsanering. Die moet ervoor zorgen dat bedrijven sneller kunnen doorstarten bij grote financiële problemen.

'Met deze wet kunnen bedrijven sneller worden gered als dat nodig is', zeggen de sociale partners in een gezamenlijke verklaring. Ze wijzen erop dat er situaties kunnen ontstaan waarin ondernemingen verliezen leiden die financiers of aandeelhouders niet kunnen delen. Dan is snelheid geboden om te voorkomen dat een bedrijf in een faillissement terechtkomt. Via gedwongen schuldsanering kunnen bedrijven in moeilijkheden toch doorgaan.

Volg universitaire colleges thuis

De Nederlandse universiteiten zijn de komende weken gesloten. Docenten nemen nu thuis hun colleges voor de studenten op. Een aantal van die colleges staan nu op YouTube. Ze worden verzameld op het account Quarantaine Colleges. Zodat ook mensen buiten de universiteiten om hun kennis kunnen bijspijkeren. Hieronder een voorbeeld van een college.

Eurovisie Songfestival zoekt alternatief

De organisatoren van het Songfestival zijn druk in de weer met het zoeken naar een alternatief voor het liedjesfestijn, meldt persbureau Reuters.

Ze onderzoeken of het mogelijk is om later dit jaar toch een televisieshow of iets online te organiseren, zonder competitie. Afgelopen week werd bekendgemaakt dat het Songfestival in Rotterdam in mei niet doorgaat.

'Het is de bedoeling om de ingezonden liedjes op een bepaalde manier toch te eren. Zo kunnen we mensen verbinden en entertainen in deze lastige tijd.'

Voor Nederland zou Jeangu Macrooy uitkomen met het nummer Grow. AVROTROS heeft laten weten volgend jaar gewoon verder te gaan met Jeangu.

Weer coronapatiënten uit Brabant naar ziekenhuizen in noorden

Vijf mensen met het coronavirus die op de intensive care in Brabantse ziekenhuizen liggen, worden zaterdag overgeplaatst naar ziekenhuizen in het noorden. Dat maakte het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) bekend. Het gaat om patiënten die momenteel op de ic van het Amphia ziekenhuis in Breda worden geholpen. Vrijdag werden ook al enkele besmette mensen overgeplaatst naar ziekenhuizen in het noorden.

België controleert streng aan de grens

België ziet er streng op toe dat buitenlanders niet zonder geldige reden het land binnenkomen. Dit doen de zuiderburen als maatregel tegen corona. Afgelopen dagen werden al Nederlanders aan de grens teruggestuurd die geen dringende reden hadden België te bezoeken. Maar de politie heeft gewaarschuwd dat het daar niet bij blijft en dat boetes worden gegeven. De strenge controles beperken zich niet tot grensovergangen op wegen. Er wordt ook politie te paard ingezet op het strand en op dijken, melden de autoriteiten zaterdag.

Naaiatelier 'De Regenboog' platgebeld

Het in Monster gevestigde naaiatelier 'De Regenboog' is zaterdagochtend in twee uur tijd meer dan honderd keer gebeld. Nadat het Reinier de Graaf Ziekenhuis uit Delft vrijdag bekendmaakte in een atelier zelf mondkapjes te produceren, kreeg 'De Regenboog' veel aanbiedingen van vrijwilligers die wilden helpen. Alleen worden de mondkapjes gefabriceerd in een ruimte die van het ziekenhuis zelf is en niet in 'De Regenboog'.

Militairen helpen met verplaatsen patiënten

Om Brabantse coronapatiënten naar andere ziekenhuizen te verplaatsen, zijn vijf militaire planners ingezet. Zij helpen vooral met de logistieke uitvoering, laat een woordvoerder van Defensie weten. De uitbraak van het coronavirus treft vooral Noord-Brabant. Vanuit ziekenhuizen in die provincie klonk eerder deze week een oproep aan andere ziekenhuizen om bedden te delen.

Deze militairen zijn specialistische planners. Binnen de krijgsmacht zijn zij getraind in het plannen van patiëntenvervoer. Bij bepaalde missies zijn zulke ‘geneeskundige afvoerketens’ ook nodig. De expertise van de militairen wordt 'ingezet om het herverdelingsplan te coördineren en te plannen'. Dat doen zij vanaf computers in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ze gaan zaterdagmiddag al aan het werk. De militairen komen van de brigade in Oirschot.

Universiteit Leiden doet studie naar ervaringen coronamaatregelen

Een groep coassistenten en epidemiologen vanuit Leiden, Cambridge en Berlijn hebben een studie opgezet naar hoe mensen de maatregelen bij de bestrijding van het coronavirus ervaren en beoordelen. Het gaat onder andere over omgang met sociale isolatie, hoe mensen aan nieuws over corona komen en welke maatregelen ze zelf nemen.

Boskoop speelt centrale rol in verspreiding noodpakketten tegen coronavirus

Mondkapjes, handschoenen en andere noodhulpmiddelen. Als de verwachtingen kloppen en het coronavirus zich de komende tijd inderdaad verder uitbreidt, dan moeten er nog veel van deze attributen worden klaargemaakt. Dit gebeurt in Boskoop, waar het Rode Kruis een logistiek magazijn heeft, dat dienstdoet als het centrale verwerkingspunt.

Basisdienstregeling NS loopt 'voorspoedig'

De speciale basisdienstregeling die de Nederlandse Spoorwegen zaterdag heeft ingevoerd, loopt volgens plan. De NS zegt dat het aantal treinreizigers door de coronamaatregelen zo'n 10 procent van het normale aantal is. NS en ProRail willen er met de basisdienstregeling voor zorgen dat mensen met een vitaal beroep of mensen die om een andere reden genoodzaakt zijn om te reizen, de trein kunnen pakken.

De NS meldt ook dat meer personeelsleden zich ziek melden, waardoor de afgelopen dagen al fors minder treinen reden. De speciale basisdienstregeling voorziet erin dat 35 procent van het normale aantal reizigers met de trein kan reizen. Het bedrijf adviseert reizigers altijd vlak voor vertrek de NS Reisplanner of de NS-app te checken.

Politie waarschuwt voor mondkapjesoplichters

De politie waarschuwt voor personen en bedrijven die een slaatje willen slaan uit de coronacrisis. Zij bieden Nederlandse ziekenhuizen mondkapjes aan tegen hoge prijzen. In steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen is het einde van de voorraad mondkapjes in zicht. De aanvoer vanuit China stokt en de vraag is zeer groot. Daar proberen criminelen nu van te profiteren.

Vogelwijk Den Haag verzamelt vuurwerkbrillen

In de Haagse Vogelwijk zijn bewoners vuurwerkbrillen aan het inzamelen. In de buurtwhatsapp wordt opgeroepen om de brillen naar een adres in de wijk te brengen. Dit doet de buurt omdat in zieken- en verzorgingshuizen te weinig beschermbrillen zijn. Naast brillen is het Rode Kruis ook op zoek naar mondmaskers, handschoenen en desinfectiemiddelen voor de zorginstellingen.

Maak geen misbruik van economisch noodpakket

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) doet een moreel beroep op ondernemers om geen misbruik te maken van de regelingen die het kabinet heeft getroffen om bedrijven te helpen in de coronacrisis. 'Er is ook een morele verantwoordelijkheid van mensen', zegt hij in een interview met de Volkskrant.

Je kunt overal een aanvraag voor doen, ook al heb je het niet echt nodig, maar dan zou ik me toch wel even achter de oren krabben', zegt de bewindsman. 'Als je geen inkomensachteruitgang hebt, dan heb je het zeker niet nodig.'

Vrijwilligers doen boodschappen voor zorgpersoneel

Tienduizend vrijwilligers gaan de komende tijd, onder de naam Bezorg de Zorg, boodschappen doen voor mensen in de zorgsector. Veel zorgpersoneel stuit 's avonds na een werkdag op lege schappen, zo heeft de ervaring geleerd.

Volgens de initiatiefnemers verdienen de medewerkers in de zorg wel iets beters dan lege schappen en volle supermarkten en dus worden zij via de website www.bezorg-dezorg.nl gelinkt aan een vrijwilliger die in de buurt woont. Vervolgens wordt het afgehandeld met een Tikkie, een betaalmethode via Whatsapp of SMS.

6,1 miljoen mensen zagen toespraak koning

De toespraak van koning Willem-Alexander is vrijdagavond door miljoenen mensen bekeken. Volgens Stichting KijkOnderzoek keken ruim 5 miljoen mensen op NPO 1 naar de boodschap van de koning, waarin hij een beroep deed op saamhorigheid om door de coronacrisis heen te komen. De bijzondere tv-toespraak werd ook op andere zenders goed bekeken. Dat blijkt uit cijfers die Stichting KijkOnderzoek (SKO) zaterdag openbaar maakte.

Op RTL 4 stemden 1,1 mensen af. De toespraak van dekoning werd ook uitgezonden aan het einde van een uitzending van Hart van Nederland op SBS. Die hele uitzending trok 327.000 kijkers.

Vanaf dit weekend veel minder treinen in Nederland

Wie vanaf zaterdag met de trein wil, moet rekening houden met een aangepaste dienstregeling. De treinen rijden vanaf dan via een speciale basisdienstregeling. Op alle stations in Nederland vertrekt twee keer per uur in beide richtingen een trein. Volgens de NS en ProRail kunnen op deze manier dokters en verpleegkundigen en alle andere Nederlanders in cruciale beroepsgroepen naar hun werk blijven gaan.

Bijna alle intercityverbindingen komen te vervallen, ook de Intercity Direct tussen Amsterdam Centraal en Breda. Alleen op de trajecten Schiphol-Venlo, Arnhem-Den Helder en Maastricht-Eindhoven blijven intercity's rijden. Het was de afgelopen dagen al erg rustig in de treinen. Vanwege het coronavirus zette de NS al geen extra spitstreinen meer in.

Buitenlandse artsen in Nederland willen helpen, maar mogen dat niet

Buitenlandse artsen die in Nederland wonen, bieden zich aan om ziekenhuizen te helpen met patiënten die zijn besmet met het coronavirus, meldt de NOS. Probleem is alleen dat zij niet als arts mogen werken als ze niet in het zogeheten BIG-register staan. De Vereniging voor Buitenlandse Gediplomeerde Artsen (VBGA) vraagt het ministerie van Volksgezondheid om die eis te verruimen; dat is al gebeurd voor Nederlandse artsen die met pensioen zijn.

De buitenlandse artsen wonen hier bijvoorbeeld omdat ze vluchteling zijn, of omdat hun partner in Nederland werkt. De VBGA riep donderdagavond haar achterban op zich te melden en inmiddels hebben al ruim dertig artsen dat gedaan.

Remkes: 'wanbetalers niet uitgezet, gas niet afgesloten'

Woningcorporaties zetten mensen met een huurachterstand niet uit hun huis en veel water- en energiebedrijven sluiten wanbetalers niet af. Dat hebben ze aan de gemeente Den Haag laten weten. De stad doet daarnaast een beroep op deze instellingen: zie af van het in rekening brengen van extra incassokosten bij het missen van betalingen. Den Haag vraagt ook particuliere verhuurders om coulant te zijn. 'Biedt waar mogelijk financiële regelingen en zet geen mensen op straat.'

Dit alles schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes in een brief aan de gemeenteraad. Hij wenst daarin ook mensen die zijn getroffen door het coronavirus sterkte en bedankt de vele hulpverleners. 'Het college heeft diep respect voor al deze mannen en vrouwen. We zijn ook trots op de vele initiatieven in Den Haag om hen te ondersteunen.'

Oproep bloemenkwekers: #BuyFlowersNotToiletpaper

De bloemenhandel lijdt zwaar onder de maatregelen die tegen het coronavirus worden genomen. Daarom sloegen bloemenveiling FloraHolland en West Country Media de handen ineen om een oproep te doen aan alle Nederlanders: stop met het hamsteren van toiletpapier, en koop in plaats daarvan bloemen. In de eerste video is te zien hoe talloze bloemen, bedoeld voor de verkoop, worden vernietigd. In een tweede wordt de oproep #BuyFlowerNotToiletpaper groots in beeld gebracht.

Leidschendam-Voorburg past dienstverlening aan

Net als de gemeente Westland past ook Leidschendam-Voorburg de dienstverlening in de gemeente aan. Aanvragen zoals reisdocumenten, rijbewijzen of geboortes gaan 'zoals altijd' door. Omdat daarbij op afspraak wordt gewerkt verwacht de gemeente een 'natuurlijke spreiding' van de bezoekers. Voor bruiloften geldt vanaf nu een maximum van 12 gasten, met uitzondering van het bruidspaar. Bij uitvaarten mogen dit er maximaal 30 zijn.

Handhaving probeert, anders dan normaal, zoveel mogelijk meldingen telefonisch of schriftelijk af te handelen. Ook laat de gemeente weten dat het mogelijk is dat er voorlopig minder ingezet kan worden op het opruimen van zwerfafval op straat. 'Daardoor kan de gemeente de kwaliteit van een schone en groene leefomgeving mogelijk niet waarborgen.'