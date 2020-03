Coronavirus: 124 besmettingen en twee doden in regio, HTM rijdt niet meer langs Haagse Markt

De belangrijkste punten van vandaag:

HTM rijdt niet meer langs de Haagse Markt

124 besmettingen, twee doden in regio

NL-Alert: Houd 1,5 meter afstand

Dodental in Nederland door coronavirus stijgt met 43 patiënten naar 179

Gemeente Den Haag: 'Ga vandaag niet naar bos en strand'

HMC breidt het aantal intensive care bedden flink uit

Natuurgebieden zijn overvol

Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een telefoonnummer geopend voor senioren die vragen hebben over het coronavirus. Bellen kan naar 030-3400600.

Vanwege de grote hoeveelheid informatie zijn wij zondag een nieuw liveblog gestart.

Aboutaleb: contactverbod zou in beeld kunnen komen

Een contactverbod zoals dat sinds zondag in Duitsland geldt, 'zou in beeld kunnen komen' in Nederland. Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zondag in actualiteitenrubriek Nieuwsuur. Dat veel mensen zich dit weekeinde niet hielden aan de regels rondom het coronavirus noemt hij 'zorgwekkend'.

Volgens hem kan het negeren van adviezen 'waanzinnig veel ellende' veroorzaken. Als er zo'n contactverbod komt, dan verwacht Aboutaleb ook dat het goed te handhaven valt, zei hij. In Duitsland mogen personen hooguit nog met zijn tweeën in het openbaar bij elkaar zijn, behalve families en andere huishoudens. Overtreders moeten rekening houden met een boete tot 25.000 euro.

Maandag overleggen burgemeesters met het kabinet over de situatie. Aboutaleb verwacht dat dan allerlei opties besproken worden 'die bij kunnen dragen aan beter gedrag van burgers'.

405 mensen met coronavirus op intensive care

Volgens de laatste update van de Nationale Intensive Care Evaluatie, die continu nieuwe informatie krijgt over de situatie in ziekenhuizen, liggen er momenteel 405 personen met de longziekte Covid-19 op de intensive care in het ziekenhuis. Eerder op zondag waren dat er 327.

Het RIVM maakte zondagmiddag bekend dat inmiddels 179 mensen in Nederland overleden zijn aan de gevolgen van het coronavirus. De organisatie gaat ervan uit dat meer mensen besmet zijn met het coronavirus dan nu bekend is. Niet iedereen wordt meer getest.

Politie waarschuwt voor fakenews over desinfectie door luchtmacht

Politiekorpsen in een groot aantal plaatsen waarschuwen via sociale media voor fakenews. Er circuleert op Twitter een bericht met daarboven het logo van de politie waarin gesteld wordt dat de luchtmacht in alle straten gaat desinfecteren en deuren en ramen gesloten moeten blijven. Maar dit bericht is dus niet waar, aldus de politie.

De politie in Rotterdam twittert: 'Er gaat op dit moment #fakenews rond met de naam van de #politie erboven. Het bericht stelt dat vanavond alle straten op slot gaan omdat de luchtmacht het land gaat desinfecteren. Verwijder het svp van social media; het is niet waar!', aldus de tweet van de politie.

De HTM rijdt de komende tijd niet meer langs de Haagse Markt op dagen dat deze open is. In de afgelopen week nam door de coronamaatregelen het aantal passagiers op vrijwel alle trajecten af. De HTM constateerde echter een minder sterke afname van reizigers die gebruik maken van bus of tram om naar de Haagse Markt te gaan, onder andere in bus 25, trams 6 en 12.

'Bij de bus en de rood-beige trams die op die trajecten rijden is er een open cabine waardoor dit een verhoogd risico met zich meebrengt voor onze medewerkers. Dat vinden wij ongewenst', aldus de HTM. Daarom rijdt de HTM op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur op deze trajecten een andere route. Deze zijn als volgt:

Tram 6 beide richtingen: vanaf Leyenburg via Dierenselaan, Loosduinseweg naar de Lijnbaan. Vervolgens via Brouwersgracht en dan eigen route.

Tram 12 beide richtingen: vanaf Duindorp tot Loosduinseweg via de Lijnbaan, Prinsegracht, naar de Jan Hendrikstraat en dan rondje rond de Grote Kerk. Tram 12 rijdt dus niet naar station Hollands Spoor

Bus 25 beide richtingen: vanaf Lozerlaan tot De la Reyweg via de Loosduinseweg en Prinsegracht naar eindpunt Grote Markt.

PVV Den Haag en PvdE willen samenscholingsverbod

De PVV in Den Haag wil dat er in de stad een samenscholingsverbod wordt ingevoerd. De partij noemt het 'onverteerbaar' dat er nog teveel mensen in de Hofstad de richtlijnen van de Rijksoverheid negeren en zelfs in groepsverband de straat op gaan. Raadsleden Sebastian Kruis en Karen Gerbrands van de partij hebben burgemeester Johan Remkes verzocht om per direct een stadsbreed samenscholingsverbod in te voeren.

PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis: 'Het is niet uit te leggen aan de helden in de zorg en al die andere Hagenaars en Hagenezen die nu in de frontlijn staan dat er ook zoveel mensen in de stad zijn die denken dat de richtlijnen niet voor hen gelden waardoor zij zichzelf maar met name anderen in gevaar brengen. Als mensen zelf geen verantwoordelijkheid nemen dan moeten we dat afdwingen.' De partij wil dat het verbod geldt tot tenminste 6 april.

Ook de Partij van de Eenheid roept op tot strengere maatregelen. In een aantal schriftelijke vragen doet fractievoorzitter Arnoud van Doorn enkele voorstellen, waaronder een samenscholingsverbod en het afsluiten van stranden, de Haagse markt, openbare speeltuinen en parken.

GGD Haaglanden: 124 besmettingen, twee doden in regio

Op dit moment zijn er 124 bevestigde coronabesmettingen in de regio Haaglanden. Twee personen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat maakte de GGD Haaglanden zondagavond bekend. In vergelijking met gister betekent dat dat er in de afgelopen 24 uur tien besmettingen zijn bijgekomen en dat één persoon is overleden.

Het aantal besmettingen ligt hoogstwaarschijnlijk veel hoger. Alleen mensen met klachten die 70 jaar of ouder en/of kwetsbaar zijn, worden getest.

NS: In treinen was het zondag stuk rustiger

Het was zondag een stuk rustiger in de treinen van de Nederlandse Spoorwegen. 'Er waren geen meldingen van volle treinen en er waren significant minder reizigers dan zaterdag', zei een woordvoerder. De NS riep mensen zondag op niet met de trein te reizen als dit niet strikt noodzakelijk is om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

'We weten niet zeker of de oproep geholpen heeft, maar feit is dat het een stuk rustiger was', aldus de zegsman. De NS rijdt sinds zaterdag volgens een speciale basisdienstregeling. De vervoerder adviseert reizigers voldoende afstand van elkaar te houden, minimaal 1,5 meter, in de trein en bij het in- en uitstappen.

De basisdienstregeling houdt in dat vanaf ieder station in Nederland in alle richtingen twee treinen per uur rijden. Vanaf stations waar normaal één keer per uur een trein vertrekt, blijft dit zo. De treinen blijven rijden om mensen in vitale functies naar hun werk te brengen.

Vier patiënten Westlandse verzorgingshuizen besmet

Vier bewoners van Westlandse verzorgingshuizen zijn besmet met het coronavirus. Het gaat om een bewoner van De Kreek in 's-Gravenzande en drie bewoners van de Triangel in De Lier. Dat heeft de overkoepelende zorgorganisatie Pieter van Foreest bekendgemaakt. 'Uit voorzorg zullen ook de andere bewoners van de betreffende locatie en afdeling zolang het nodig is in afzondering verblijven en in de gaten worden gehouden', zo laat de zorgorganisatie weten.

HTM past vanaf morgen dienstregeling aan

Vanaf morgen rijden er nog minder trams en bussen door Den Haag. De HTM past vanwege het coronavirus de dienstregeling verder aan. Voor alle tramlijnen geldt:

Maandag tot en met vrijdag tot 19.00 uur 3 keer per uur en daarna 2 keer per uur

Zaterdag en zondag de gehele dag 2 keer per uur

Alle extra ritten, zoals tijdens de spits, vervallen

De trams stoppen bij alle halten en de deuren gaan automatisch open. Je hoeft dus niet op knoppen te drukken. In de rood-beige trams die rijden op tram 1, 6, 12 en 16 blijven de voorste deuren bij de trambestuurder gesloten. Reizigers wordt verzocht in- en uit te stappen bij de andere deuren.

Voor de bussen geldt dat zij iedere dag, ook in het weekend, 2keer per uur rijden. Verder:

Halte Westduin (bus 24) vervalt

Buslijnen 27 en 29 vervallen

Alle extra ritten zoals bijvoorbeeld tijdens de spits vervallen.

Nachtbuzz rijdt niet.

De voorste deur van de bus blijft gesloten. Reizigers wordt verzocht in- en uit te stappen bij de andere deuren.

Ook andere vervoersmaatschappijen hebben in de afgelopen tijd hun dienstregeling aangepast. Lees hier meer daarover.

'Andrea ik hou van je,' klinkt van beneden het verpleeghuis

Josef Gross (72) uit Hillegom drukt zijn accordeon tegen zijn buik. Dan steekt hij zijn handen in de lucht en kijkt hij naar zijn vrouw die in de flat voor hem toe staat te kijken en roept: 'Andrea ik hou van je!!' Al 52 jaar is Josef met Andrea getrouwd, sinds twee jaar heeft zij nu last van dementie. Anderhalf jaar geleden is de voormalig havenwerker zijn vrouw uit Amsterdam gevolgd naar Hillegom, waar Andrea nu in een verpleeghuis woont.

'Ik woon honderd meter verder, in een aanleunflat. Soms speel ik even een deuntje vanaf het balkon.' Maar nu de verpleeghuizen zijn afgesloten voor bezoek mag Josef zin vrouw niet meer zien. 'Ze zit opgesloten', zegt hij kortaf. Maar de geboren Oostenrijker begrijpt het wel. 'Vanwege dat corona.'

Man speelt accordeon voor zijn vrouw in verpleeghuis | Foto: Omroep West

Belgen barricaderen sluipwegen naar Nederland met betonblokken

Niet alleen in de regio zijn mensen hardleers waar het gaat om het zich houden aan de richtlijnen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Om die reden sluiten Belgische grensgemeenten sluipwegen naar Nederland af met betonblokken. De Belgische autoriteiten willen zo voorkomen dat Belgen onnodig naar Nederland gaan. In België geldt een reisverbod.

Fietsers en voetgangers kunnen passeren. Eerder speelde ook al het omgekeerde: Nederlanders die ondanks het verbod naar België gingen. Enkele grensovergangen blijven open voor automobilisten voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer en mantelzorg, co-ouderschap en zorg voor dieren.

43 Nederlandse patiënten afgelopen dag overleden

De afgelopen dag zijn 43 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt het RIVM. In totaal zijn er nu 179 dodelijke slachtoffers. De meeste overledenen zijn tussen de 80 en 84 jaar oud. De jongste dode is 57 jaar en de oudste is 97 jaar.

In 24 uur tijd zijn 573 mensen positief getest op corona, wat het totaal op 4204 brengt. Het RIVM benadrukt dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt, omdat niet iedereen meer getest wordt.

Wegen naar strand Noordwijk geblokkeerd

De wegen naar het strand in Noordwijk zijn deels geblokkeerd. Autobestuurders die op weg zijn naar de kust worden tegengehouden door een hekwerk en mensen in een hesje. Het strand van de kustplaats is op dit moment leger dan normaal rond deze tijd.

De burgemeester van Noordwijk riep eerder dit weekend op om niet naar het strand te komen. Door het coronavirus zijn veel plekken waar mensen hun vrije tijd doorbrachten gesloten. Daarom werden zaterdag veel openbare plekken opgezocht om te wandelen zoals het strand. Daarbij werd volgens Verkleij door veel recreanten de richtlijn om 1.5 meter afstand van elkaar te houden, niet nageleefd.

Noordwijkse strandpaviljoens sluiten afhaalpunten

Bijna alle Noordwijks strandpaviljoens hebben zondagochtend besloten om hun afhaalpunten van eten en drinken te sluiten. Net als op zaterdag verwachten de Noordwijkse strandpaviljoens ook op zondag een te grote toeloop bij de afhaalpunten en voorzien onverantwoorde situaties. Burgemeester Wendy Verkleij is blij met de actiebereidheid van de ondernemers. 'Ze zetten volksgezondheid voorop. Vanuit zichzelf. Ze strijden mee tegen corona. Die inzet hebben we vandaag de dag hard nodig.'

NS: Reis alleen bij strikte noodzaak

De Nederlandse Spoorwegen hebben zondag mensen opgeroepen niet met de trein te reizen als dit niet strikt noodzakelijk is. Het bedrijf doet dat in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

De NS rijdt sinds zaterdag volgens een speciale basisdienstregeling, die tot nader order van kracht is. De NS adviseert verder: houd voldoende afstand van elkaar, minimaal 1,5 meter, in de trein en bij het in- en uitstappen.

HMC breidt aantal bedden uit

HMC breidt het aantal intensive care bedden flink uit op de locaties Westeinde en Antoniushove. De uitbreiding betekent dat de komende periode op de locatie Bronovo geen operaties meer worden uitgevoerd. Daarnaast worden op de locaties Westeinde en Antoniushove minder operaties uitgevoerd, meldt het ziekenhuis.

De nieuwe intensive care zal maandag beginnen met twee bedden met beademing. Dat wordt dinsdag opgeschaald naar zes bedden. In het hele land is door de uitbraak van het coronavirus extra capiciteit op de intensive care nodig.

Natuurgebieden zijn overvol

Natuurmonumenten roept mensen met klem op om niet meer naar natuurgebieden te komen. 'Onze gebieden worden momenteel overspoeld met duizenden bezoekers en wij vinden dit nier meer verantwoord', laat de organisatie weten. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vroegen vrijdag al aan recreanten om rustige plekken op te zoeken, maar hier is weinig gehoor aan gegeven. Boze boswachters lieten op twitter al weten dat wandelaars en fietsers ondanks alle waarschuwingen toch in groepjes de natuur in trekken.

Nederlanders worden gewaarschuwd met NL-alert

De overheid heeft zondagmorgen een NL-alert gestuurd. In het bericht wordt iedereen in Nederland er nogmaals op gewezen dat ze de instructies op moeten volgen en anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Ook moeten mensen die ziek of verkouden zijn thuisblijven. 'Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona.'

'Ga vandaag niet naar bos en strand'

De gemeente Den Haag roept mensen op om zondag niet naar het bos of het strand te gaan. 'Voorkom mensenmassa's en houd afstand', zo roept de gemeente op. '1,5 meter is de norm. Beperk risico's voor uzelf en anderen'. Ook andere gemeenten in de regio hebben zondagmorgen hun inwoners op hart gedrukt om zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de onderlinge afstand in acht te nemen.

Uitstel als je waterschapsbelasting niet kunt betalen

Met een uitgebreid pakket aan maatregelen leveren ook de waterschappen een bijdrage om ondernemers door de coronacrisis te loodsen. Als ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de crisis, krijgen ze uitstel. Dat maken de Unie van Waterschappen, MKB-Nederland en VNO-NCW vandaag bekend.

Verschillende waterschappen zetten bovendien de invordering van belastingen helemaal stil en betalen facturen direct, ruim voor de vervaldatum. Daarnaast zetten waterschappen alles op alles om de opdrachtverlening en vergunningverlening aan bedrijven door te laten gaan, zodat het werk in de grond-, weg- en waterbouw kan doordraaien.

Langeland Ziekenhuis heeft tweeduizend mondkapjes binnengekregen

'Onze campagne voor mondkapjes is een groot succes', zegt het ziekenhuis op Facebook. 'We mochten binnen één dag al ruim 2.000 mondkapjes en nog andere beschermingsmaterialen in ontvangst nemen!' Het ziekenhuis is er echter nog niet. Zo zoekt de zorginstelling nog verpakte mondkapjes en chirurgische maskers. 'Zelfgemaakte maskers kunnen we helaas nog niet in ontvangst nemen', besluit het ziekenhuis.

Nog geen boetes voor grens oversteken

De politie heeft ten noorden van Antwerpen nog geen boetes opgelegd aan Nederlanders die zonder geldige reden de grens oversteken. Maar volgens een woordvoerder kan dat gaan komen als deze week Nederlanders dat toch weer gaan proberen. Er zijn voor zover bekend in de regio Antwerpen dit weekend nog maar weinig Nederlanders die dat doen.

Den Haag bedankt zorgmedewerkers

In heel Den Haag worden zorgmedewerkers bedankt via informatieborden. De borden die normaal reclames laten zien, tonen nu een bedanktekst en de hashtag #Samenkunnenweditaan.

Informatiebord op de Grote Marktstraat | Foto: Regio 15

Burgemeester Noordwijk vraagt mensen om weg te blijven van het strand

De burgemeester van Noordwijk, Wendy Verkleij, roept mensen op om niet naar het strand te komen. Door het coronavirus zijn veel plekken waar mensen hun vrije tijd doorbrachten gesloten. Daarom worden openbare plekken veelal opgezocht om te wandelen. Verkleij wil dat dagjesmensen zondag en op andere mooie dagen niet naar de kust bij de badplaats komen.

Volgens de burgemeester liepen zaterdag op de boulevard en het strand veel recreanten die de richtlijn om 1.5 meter afstand van elkaar te houden, niet naleefden. Verkleij is dan ook verbaasd dat bezoekers zich 'zo weinig verplicht voelen om ook mee te helpen en om naar de voorgeschreven maatregelen te doen en te laten', stelt zij in een verklaring. 'In het belang van iedereen vraag ik dan ook: kom niet naar de kust van Noordwijk. Deze zondag niet, maar ook al die andere mooie lentedagen niet die er nog gaan komen, zolang corona bestreden moet worden.'

Strandexploitant: 'Kom niet naar Scheveningen.'

Eerder riep ook al de Vereniging voor Strandexploitanten (VVS) Scheveningen bezoekers op om niet naar de badplaats te komen. Ondanks de landelijke maatregelen vanwege het coronavirus was het zaterdag, tot verbazing van voorzitter André Triep, een drukte van jewelste op de boulevard: 'Mensen snappen nog steeds niet dat het ernstig is! We willen als horeca zo snel mogelijk weer open?!'

Lees hier het hele artikel.

Gelovigen kunnen online kerkdiensten volgen

Kerkgangers die normaal gesproken zondag in de kerkbanken zitten, kunnen daar in verband met de coronacrisis in veel gevallen niet terecht. Daarom hebben veel kerken een onlinealternatief bedacht. De Rooms-Katholieke Kerk (RKK) stelt dat parochies wel een besloten viering kunnen houden en deze kunnen streamen. 'En dat gebeurt ook op veel plekken.'

Eerste persoon in regio overleden

De regio Haaglanden telt op dit moment 114 bevestigde coronabesmettingen. Daarnaast meldt de GGD Haaglanden dat één persoon aan de gevolgen van het virus is overleden.

Ook Spanje valt onder Nederlands vliegverbod

Het kabinet breidt het tijdelijke vliegverbod wegens het coronavirus uit. Ook vluchten uit Spanje worden geweerd, behalve "geplande en ongeplande" vluchten met alleen Nederlanders aan boord die terug naar ons land komen en enkele andere uitzonderingen, zoals het vervoer van medisch personeel en patiënten. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Het verbod is zaterdagavond om 20.00 uur ingegaan en geldt in principe tot 4 april, tenzij de regeling voor die tijd wordt verlengd.